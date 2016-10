Es ist zum Verrücktwerden. Teil 3: Aufgemotzte Autos

Allenfalls Trabifahrer zeigen Charakter Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke

Die Rolle des Autos in der bürgerlichen Gesellschaft ist kaum hoch genug anzusetzen. Welche Bedeutung der Autoindustrie in Deutschland zukommt, erklärte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung im September 2009: Nummer eins »bei der Beschäftigung, bei der Wertschöpfung, bei den Anlageinvestitionen, bei den Exporten/Importen und bei den Direktinvestitionen und bei den Aktivitäten in Innovation sowie Forschung und Entwicklung«. Daran wird sich seitdem nicht viel geändert haben. Wenn morgen also ein Ökologe vom Schlage Rudolf Bahros per Erlass alle Pkws verbietet, bricht die deutsche Wirtschaft komplett zusammen. Es wäre das plötzliche Ende einer Diktatur. Allenfalls AC/ DC haben auf die Massen in diesem Land einen ähnlichen Einfluss wie der ADAC.

Das Auto steht für Mobilität, Individualität und Status. Mit der maroden, teuren und störanfälligen Deutschen Bahn hat man den besten Werbepartner an der Hand. Freilich ist Individualität in der Vermassung reine Illusion. Hupegal, wer was für eine Marke fährt, das sagt gar nichts (mehr). Allenfalls Trabifahrer zeigen Charakter. Auch Fahrer von »T-34« sind mir grundsympathisch.

Was wir hier nun besprechen, begann in den 50ern mit einem »Tiefensteuer«, das sich nach der Umbenennung in Spoiler gleich besser verkaufte. Heute kann keiner erahnen, was Tuningbesessene aus Bestandteilen von Autos basteln. Und was das kostet! Kompressoren, Lachgaseinspritzung, aufgebohrte Zylinder, Turbolader, Bassrollen, Froschhydraulik und Gewindefahrwerke – all das zeigt uns, dass hier einer richtig (!) tätig sein, Einfluss auf seine Welt nehmen möchte. Schöpfer von 300 km/h! Er hat das (Auto), was keiner hat, nur er! Und alle staunen, nicken anerkennend. Aber am meisten freut sich die Tuningindustrie.

Von wegen Autos sollen uns von A nach B bringen, die dicken stehen auseinandergebaut in der Garage. Der Hobbybastler verbindet sich mit seiner Maschine, um ihre Wirkmächtigkeit und Einzigartigkeit in sich aufzunehmen. Er wird zum Cyborg, meint tatsächlich, sein Frankenstein-Auto erschaffe ihn neu. Sämtliche Ich-Funktionen materialisieren sich in der Maschine: Talent, Ausdauer, Verstand und Sockenschuss. Und auf das Produkt dieser Entfremdung respektive grandiosen Selbstentäußerung zahlt man am Ende Kfz-Steuer!

Nützlich ist diese Tätigkeit nicht, schon gar nicht gesellschaftlich; es geht schlicht um die Egomanie eines Hobbyschraubers, der technische Probleme löst, die er planerisch und kreativ selbst geschaffen hat. Aber! Unsere »normalen« Autos stehen durchschnittlich 23 (!) Stunden am Tag am Straßenrand. Ungenutzt!

Gab es in der DDR 3,7 Millionen Privatautos und einen hervorragenden öffentlichen Nahverkehr, der praktisch nichts kostete, haben wir heute in der BRD satte 46 Millionen Pkw, die fast nur stehen. Was ist also der Spleen der Hobbyschrauber gegen den gesamtgesellschaftlich organisierten Irrsinn der Autogesellschaft? Unsere Wirtschaft läuft nur wegen der Autos, aber die stehen nur herum! Und wenn sie nicht stehen, fahren sie in einen Stau oder überfahren Katzen, Igel, Omas auf Fahrrädern. Hätte Oma nur einen Enkel, der schrauben könnte. Ein lumpiger Rückspiegel hätte sie womöglich gerettet.