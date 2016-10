Krösus braucht Geld

Jetzt auch im Ölkönigreich eine »knappe Ressource«: Geldwechsler in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad Foto: Faisal Al Nasser/Reuters

Am Mittwoch hat Saudi-Arabien erstmals Staatsobligationen in einer ausländischen Währung angeboten. Der Schritt war bereits seit Monaten erwartet worden, entsprechend groß war das Interesse der Finanzmarktakteure. 17,5 Milliarden US-Dollar konnte der Staat am Ende des Tages realisieren. Ein neuer Rekord für ein sogenanntes Schwellenland. Die Konditionen sind verlockend für Gläubiger. Wer sein Geld über 30 Jahre anlegt, erhält zwei Prozent mehr Zinsen als bei Staatsanleihen der USA.

Es ist noch nicht lange her, da wäre es wahrscheinlicher gewesen, dass in der Wüste ein neuer Regenwald wächst, als dass sich Saudi-Prinzen im Ausland Milliarden für ihren Staat pumpen müssen. Der, und seine faktischen Eigner aus der Dynastie um die Saud-Sippe, schwammen in Petrodollars wie Dagobert Duck in seinen Talern. Doch seitdem die Ölförderstaaten vor zwei Jahren einen von den Saudis selbst angezettelten ruinösen Preiskampf begonnen haben, weist der Staatshaushalt Lücken auf. Durch die weltweite Erdölschwemme stürzte der Preis für die handelsübliche Menge Fass (Barrel, 159 Liter) der Referenzsorte Brent von 117 Dollar auf deutlich unter 40 Dollar. Damit Saudi-Arabien aber seinen Etat ausgeglichen gestalten kann, müsste ein Fass eta 105 Dollar kosten, schätze jüngst die Financial Times.

Ebenfalls einen Anteil am Haushaltsdefizit hat das militärische Eingreifen im Nachbarland Jemen. Das sollte eigentlich nur ein operatives Intermezzo sein, hat sich aber mittlerweile für das aggressive Regime zu einem sehr kostspieligen Krieg ausgewachsen. Und zu einem äußerst blutigen. Nebenbei unterstützt Riad mit viel Geld islamische Widerstandsgruppen in der arabischen Welt oder lässt im Ausland Moscheen bauen, in denen die erzkonservative Staatslehre der Saudis gepredigt wird, der Wahhabismus.

Manchem Anleger verursacht das Magengrimmen. Zumal auch innenpolitisch im Königreich vieles im argen liegt. Frauen werden nach wie vor systematisch unterdrückt, die religiöse Minderheit der Schiiten ebenfalls. Die Behörden verfolgen jede oppositionelle Regung mit Brutalität. »Saudi-Arabien hat eine schlechte Reputation, wenn es um die Menschenrechte geht«, gibt das Financieele Dagblad aus den Niederlanden zu bedenken.

Dennoch ist das den meisten »Anlegern« egal. Am Mittwoch überstieg die Nachfrage nach den Schuldverschreibungen das Angebot deutlich, sie waren vierfach »überzeichnet« (siehe auch die Kolumne unten). Wer nicht zum Zuge kam, muss sich vermutlich nicht lange grämen. Experten glauben, dass schon bald die nächsten Obligationen ausgegeben werden. Das Finanzloch ist längst nicht gestopft. Am Donnerstag buhlte das Königreich auf einem Wirtschaftsforum in Hamburg um Investoren aus dem deutschen Mittelstand. Exbundespräsident Christian Wulff half bei der Kontaktaufnahme.

Einen Teil des mit den Staatsanleihen eingenommenen Geldes will das Regime in das Projekt »Vision 2030« stecken, das sich das Land verordnet hat. Um unabhängiger vom Öl zu werden, will der 31jährige Vizekronprinz Mohammed bin Salman Umstrukturierungen in der Wirtschaft vornehmen. So soll die Privatisierung von Staatsunternehmen, wie der weltgrößten Ölgesellschaft Saudi Aramco, vorangetrieben werden. Wie die arabische Tageszeitung Sharq Al-Awsat schrieb, will das Königreich zum Teil auf Atomkraftwerke umsatteln. Energieminister Khalid al-Falih sucht noch nach einem geeigneten Standort für das erste.

Saudi-Arabien hatte den Preiskrieg ausgelöst, weil es lange eine Drosselung der Produktion ablehnte. Nicht ohne Hintergedanken. Das Land will besonders die in den USA aufkommende Frackingindustrie in den Ruin treiben. Die aufwendige Gewinnung von Öl und Erdgas aus Schiefergestein ist deutlich teurer als die herkömmliche Förderung, die nirgendwo billiger ist als in der saudischen Wüste.

Doch obwohl einige der US-Unternehmen pleite gegangen sind, halten überraschend viele dem Preisdruck stand. Riad verfolgt auch andere machtpolitische Interessen. Es will dem großen Rivalen Iran schaden, aber auch Russland. Beide Staaten kämpfen in Syrien an der Seite von Präsident Baschar Al-Assad, während diverse »Rebellen« von Riad unterstützt werden.

Inzwischen bringt diese ruinöse Strategie nicht nur Saudi-Arabien in die Bredouille, sondern fast alle Golfemirate. Katar, Bahrain und Dubai mussten bereits zuvor Staatsanleihen ausgeben, um ihre Ausgaben bezahlen zu können. Deshalb atmeten viele erleichtert auf, als sich die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) Ende September auf eine Förderhöchstgrenze einigte – zum ersten Mal seit acht Jahren.

Nur der Iran erhält eine Ausnahmegenehmigung. Dessen Ölminister Bidschan Saganeh lobte das Ergebnis trotzdem: »Die OPEC hat heute eine außergewöhnliche Entscheidung getroffen«, sagte er laut Tageschau.de. Saudi-Arabien stimmte dem Deal mit dem Iran zu – was die eigentlich interessante Nachricht war.