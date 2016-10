Kopfloser Diktator Franco in Barcelona gestürzt

Foto: Quique Garcia/EPA/dpa-Bildfunk

Barcelona. Der Diktator war schon kopflos und beschmiert. In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in Barcelona eine Statue von Francisco Franco gestürzt, der Spanien bis zu seinem Tod 1975 beherrschte. Das Denkmal war von der Stadtverwaltung Barcelonas vor dem Kulturzentrum Born aufgestellt worden, um auf die Ausstellung »Franco, Sieg und Republik. Straflosigkeit und öffentlicher Raum« hinzuweisen. Die Exposition soll darauf hinweisen, dass im Straßenbild vieler Städte Spaniens bis heute Symbole des Faschismus zu sehen sind. Dazu war auch das Denkmal des Diktators aus dem Magazin geholt worden, wo es bereits ohne Kopf gelagert wurde. Bei einigen Aktivisten stellte das jedoch bereits eine Provokation dar, gegen die sie am Dienstag bei der Eröffnung der Ausstellung protestierten. Die Stadtverwaltung hat nun angekündigt, die Statue nicht wieder aufzubauen.