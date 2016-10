BND darf massenhaft Daten abzapfen

Aktivisten demonstrieren gegen die Überwachungspraxis des BND (September 2013) Foto: REUTERS/Pawel Kopczynski

Der Bundestag hat am Freitag gegen den Widerstand der Opposition die sogenannte BND-Reform beschlossen. Das neue Gesetz erlaubt es dem Auslandsgeheimdienst in einem weit größeren Umfang als bisher, Internetknotenpunkte in Deutschland anzuzapfen, um E-Mails und Telefonate zwischen Ausländern im Ausland auszuforschen. Die Linke-Abgeordnete Martina Renner kritisierte, die Regierung legalisiere damit eine anlasslose Massenüberwachung durch den Bundesnachrichtendienst (BND). Die Koalition verteidigte das Gesetz, das der Überwachung von Datenströmen in Krisenregionen diene.

Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz nannte das Gesetz verfassungswidrig. »Unsere Verfassung, die Grund- und Menschenrechte, sie sind kein Störfaktor beim Kampf gegen den Terrorismus, sondern sie sind die Grundlage dafür«, betonte er. Wie von Notz kritisierte auch Renner die Filter, die eine Überwachung der Telekommunikation deutscher Bürger verhindern sollen. Sie seien nicht zuverlässig, so dass auch E-Mails und Telefonate von Deutschen, deren Überwachung nicht zulässig ist, dem Dienst ins Netz gehen würden, bemängelte sie. Der Betreiber des weltgrößten Internetknotenpunkts DE-CIX in Frankfurt am Main hatte im September beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig Klage gegen die Bundesregierung eingereicht. Das Unternehmen bezweifelt, dass der Zugriff des BND auf den Internetknoten rechtmäßig ist. Bisher durfte der BND nach dem sogenannten G-10-Gesetz höchstens 20 Prozent der Datenströme einer Leitung überwachen. Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) kritisiert, dass sich diese Beschränkung in dem neuen Gesetz nicht mehr findet. Damit werde grünes Licht für eine Komplettüberwachung des Internets gegeben.

Ein wesentlicher Auslöser für die BND-Reform war die NSA-Affäre, durch die die Ausspähung europäischer Konzerne und Beamter durch den deutschen Dienst im Auftrag der NSA bekanntwurde. Künftig soll der BND die Kommunikation von Einrichtungen der Europäischen Union (EU), von EU-Staaten sowie einzelnen EU-Bürgern nur noch in bestimmten Fällen überwachen dürfen. (Reuters/jW)

Siehe Kommentar Seite 8