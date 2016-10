Der nächste EU-GAU

Namur am Freitag: Protest vor dem Parlament der Wallonie Foto: Francois Lenoir/Reuters

Fassungslosigkeit und Durcheinander beim EU-Gipfel in Brüssel, dann die Ankündigung des GAUs. Trotz Druck, Beschimpfungen und Direktverhandlungen mit Kanada wies der wallonische Regierungschef Paul Magnette von der Sozialistischen Partei Belgiens (PS) auch am Freitag das Freihandelsabkommen CETA zurück. Am Nachmittag brach die kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland daraufhin die Gespräche ihm ab und erklärte: »Es scheint für mich und Kanada offensichtlich, dass die EU derzeit nicht in der Lage ist, ein internationales Abkommen abzuschließen.« Sie fügte hinzu: »Nicht einmal mit einem Land, das europäische Werte teilt wie Kanada.« Sie werde nach Hause fahren.

Das Regionalparlament der Wallonie hatte vor einer Woche mit deutlicher Mehrheit gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada gestimmt. Dadurch konnte Belgien der für den 27. Oktober geplanten Unterzeichnung von CETA nicht zustimmen, womit das gesamte Abkommen blockiert war. Magnette traf am Freitag morgen Freeland. Eine Einigung gelang aber nicht: Magnette sprach anschließend vor einem Ausschuss des Regionalparlaments in der Stadt Namur zwar von »bedeutsamen Fortschritten« etwa im Bereich der Landwirtschaft. Insbesondere bei der Frage von Schiedsgerichten gebe es aber noch »Schwierigkeiten für uns«.

Die EU-Oberen, die gleichzeitig in Brüssel tagten, verfolgten das Geschehen mit einer Mischung aus Ärger über die Unbotmäßigkeit in Belgiens Südosten und Durchhalteoptimismus. Der Ministerpräsident des Landes, Charles Michel sah das Gespenst einer »Radikalisierung« bei den Wallonen auftauchen. Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite, die gern die EU als Geisel für ihre Russophobie nimmt, erklärte, die EU sei zur »Geisel nationaler Politik eines Landes« geworden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) behauptete, sie sei »optimistisch«, dass bei CETA »vielleicht noch eine Lösung gefunden« werde. Nur EU-Ratspräsident Donald Tusk zeigte sich »besorgt«.

Einigungen konnten dagegen mit Rumänien und Bulgarien erzielt werden: Beide Länder kündigten am Freitag ihre Zustimmung zu dem Freihandelsabkommen an. Sie hatten zuvor im Gegenzug die Zusage Kanadas für eine Visabefreiung erhalten. Ein Hin und Her bestimmte auch andere Themen des Gipfels. Entgegen den Ankündigungen konnten sich die Führungskräfte nicht auf eine konkrete Sanktionsandrohung gegen Russland einigen. In der Abschlusserklärung hieß es lediglich, bei einer Fortsetzung der »Greueltaten« ziehe die EU »alle verfügbaren Optionen« in Betracht. Im Entwurf war noch ausdrücklich mit »Sanktionen« gegen alle Unterstützer der syrischen Regierung gedroht worden, also auch gegen Russland.

Nur gegenüber Afrika einigten sich die EU-Lenker auf Formulierungen im gewohnt neokolonialistischen Ton und erklärten: »Mehr Anstrengungen sind nötig, um den Zustrom irregulärer Migranten einzudämmen, besonders aus Afrika.« Sie verlangten verstärkte Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern und beauftragten die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, beim EU-Gipfel im Dezember über »Fortschritte« der Zusammenarbeit mit fünf ausgewählten afrikanischen Ländern – Äthiopien, Mali, Niger, Nigeria und Senegal – berichten. Der Gipfel werde dann »Orientierungen« für die weitere Kooperation geben und »die Ausweitung auf andere Länder in Betracht ziehen«.