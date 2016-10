»Tank« sagt man im Jargon

Gesperrt wegen Faulheit und Langeweile: Nick Kyrgios Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Wie sieht die Lage aus im Tennis nach den großen Turnieren in Asien und vor dem Jahresabschluss der Damen in Singapur bzw. der europäischen Hallensaison der Herren? Ein schönes Bild bietet sich nicht unbedingt. Bei den Männern scheint die Ära der »Big Four« endgültig vorbei. Weder Rafael Nadal noch Roger Federer befinden sich noch unter den Top fünf. Federer hatte seine Saison nach Wimbledon beendet. Dass er dennoch Weltranglistenachter ist, spricht nicht gerade für die Stärke des nachrückenden Feldes. Nadal ist Weltranglistensechster, seine Qualifikation für die World-Tour-Finals im November in London alles andere als gesichert. In Shanghai letzte Woche verlor er gleich sein erstes Match gegen Viktor Troicki glatt in zwei Sätzen. Auf schnellen Belägen und in der Halle waren Nadals Ergebnisse schon immer durchwachsen. Sehr viel wird in dieser Saison von ihm nicht mehr zu erwarten sein.

Das gilt vielleicht auch für den vor kurzem noch schier unbesiegbaren Weltranglistenersten Novak Djokovic. In der vergangenen Saison hat der so gut wie alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. In diesem Herbst überraschte er mit Erklärungen von der Art, es gebe Wichtigeres im Leben als Turniersiege und die Weltrangliste. Ausgerechnet Djokovic, die Maschine, hat auf einmal keine Lust mehr. In Beijing vor zwei Wochen trat er erst gar nicht an, um seinen Titel zu verteidigen. In Shanghai kam er ins Halbfinale, spielte miserabel, zeterte herum, zerriss mal wieder sein Hemd und verlor glatt in zwei Sätzen gegen Roberto Bautista Agut, der somit zum ersten Mal das Finale eines Masters-1.000-Turniers erreichte.

Der 28jährige Spanier war bisher ein solider Spieler der zweiten Reihe, lag in der Weltrangliste zwischen 20 und 30, aktuell ist er die 13. Im Finale gegen Andy Murray hatte er selbstverständlich keinerlei Chance. Genau diese Selbstverständlichkeit sollte einem Sorgen machen. Niemand profitiert vom Machtvakuum und der generellen Überalterung an der Spitze des Herrenweltverbands ATP so sehr wie Murray. Er gewann die Turniere in Beijing und Shanghai auf eine Art und Weise, die einer völligen Ereignislosigkeit so nahe kommt, wie es nur geht. Und dies beschreibt leider auch den Stil von Murrays Tennis: in Gänze völlige Ereignislosigkeit. Rechnerisch könnte Murray nun sehr bald neuer Weltranglistenerster werden. Zum ersten Mal in seiner Karriere. Der Triumph der Langeweile wäre vollkommen.

Das Bemerkenswerteste am Masters 1.000 in Shanghai war nicht etwa Murrays Sieg, sondern ein kleiner Skandal, der ein Match einer der größten Nachwuchshoffnungen betraf. Der 21jährige Australier Nick Kyrgios hatte nach seinem Sieg in der ersten Runde von Shanghai gegen Sam Querrey davon gesprochen, sich auf dem Platz zu langweilen. Seine zweite Runde gegen den Deutschen Mischa Zverev schenkte er auf grotesk offensichtliche Weise ab (»Tank« sagt man im Tennisjargon; einen »Tank« eben gerade nicht offensichtlich zu gestalten gehört zu den großen Künsten im Profitennis). Mit ostentativer Gleichgültigkeit ging Kyrgios zum Seitenwechsel, noch während Zverev aufschlug usw. Dabei hatte er in der Vorwoche in Tokio den bisher größten Titel seiner jungen Karriere gewonnen und war auf Platz zwölf der Weltrangliste vorgestoßen. Eine mögliche Qualifikation für London, bemerkte er, sei ihm völlig egal. Die ATP reagierte auf diese Vorstellung mit einer Geldstrafe und einer achtwöchigen Sperre wegen »Leistungsverweigerung«. Eine Minderung der Sperre wurde für den Fall in Aussicht gestellt, dass Kyrgios sich einer (sport-)psychologischen Therapie unterzieht. Faulheit und Langeweile gelten mithin wohl bereits als psychische Störung. Ein mutmaßlicher »Burnout« bei einem 21jährigen wiederum wäre wahrlich besorgniserregend. Es sind dunkle Zeiten.

Dies gilt auch für den Damenweltverband WTA. Den Saisonabschluss der besten acht der Weltrangliste sagte Serena Williams ab. Sie hat in dieser Saison ganze acht Turniere gespielt. Ihr letztes WTA-Turnier war Rom im Mai (sie gewann). Damit steht vor Singapur fest, dass Angelique Kerber als Weltranglistenerste überwintern wird. Die Bilanz der nominell weltbesten Spielerin in Asien war ernüchternd. Sie spielte drei Turniere – Wuhan, Beijing, Hongkong – und kam mit einer Matchbilanz von 5:3 bei keinem über die dritte Runde hinaus.

Die Turniere in Asien zeigten eine kleine Renaissance der Generation von 1989/90. Caroline Wozniacki gewann in Tokio und Hongkong, Petra Kvitova in Wuhan, das idiosynkratische Antitennis von Agnieszka Radwanska in Beijing. Radwanska hat in Singapur immerhin einen Titel zu verteidigen.

Überschattet wurde das alles von der Entscheidung des obersten Sportgerichtshofs CAS, Maria Scharapowas Dopingsperre von 24 auf 15 Monate zu reduzieren. In der Verhandlung setzte der CAS den alten römischen Rechtsgrundsatz »Ignorantia legis non excusat« (Dummheit schützt vor Strafe nicht) mal eben außer Kraft. Ein Triumph von Dummheit und Arroganz. Scharapowa spielte am 10. Oktober in Las Vegas zu Wohltätigkeitszwecken und wurde dort von alten Größen des Sports wie Billie Jean King, John McEnroe und Andy Roddick mit sehr offenen Armen empfangen. Der britische Telegraph kommentierte zu Recht: »Ein ekelerregender Zirkus, der den Tennissport zutiefst in Verruf bringt.«