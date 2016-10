Gesungen muss werden

Wie rollt man Augen möglichst originell? Johannes Meißner (Probenfoto) Foto: Frank Hormann / nordlicht

Das Volkstheater Rostock macht neuerdings auf Gesang. Was der geschasste Intendant Sewan Latchinian verweigerte, die alleinige Ausrichtung auf die Musiksparte, scheint unter seinem Nachfolger umgesetzt zu werden. Man muss schon sehr suchen, will man dort noch reines Sprechtheater finden. Ich ging trotzdem zur Bühnenfassung von »Spur der Steine«, dem Roman von Erik Neutsch, sehr bekannt durch die Verfilmung von 1966. Mich interessierte das Thema (ich gehe nur hin, wenn das der Fall ist). Im DEFA-Klassiker spielt Manfred Krug einen selbstbewussten Arbeiter, der denen einheizt, die in ihren Schreibstuben nur auf ihr parteiinternes Fortkommen starren. Ihm geht es darum, seine Arbeit am Bau – nicht entfremdete, für das Volk nützliche Arbeit – endlich gut machen zu können. Dass der Film – nicht das Buch – in der DDR verboten war, scheint mir ein großer Fehler. Er zeigt reinste DDR-Arbeitsethik in jeder Szene, bemüht sich auch um Vermittlung zwischen Arbeiterklasse und Intelligenz. Überaus künstlerisch gibt Regisseur Frank Beyer Proletariern eine gewichtige Stimme, zeigt die Organisation moderner industrieller Arbeit, problematisiert, verleiht ihr Würde.

Dem Programm des Theaters war zu entnehmen, dass gesungen würde, aber Schauspieler waren wenigstens dabei. Ich ging also ohne Vorbehalte. Quer über die Bühne verläuft ein Bauzaun, der mit revolutionären Konterfeis bestückt ist: Chávez, Che, Angela Davis – unbegreiflich bleibt die Auswahl von Franz Josef Strauß. Davor spielt, halb in die Erde versenkt, eine Band, zu der auch Schauspieler stoßen werden. Eine Hauptfigur nach der anderen tritt auf der Bühne nach vorn und erzählt dem Publikum ihre Version einer Geschichte, die jeder im Publikum kennt – davon wird ausgegangen, warum auch immer. Die Rückschauen erschließen sich kaum. Das mag eine interessante Methode sein, hier verwirrt sie nur.

Der für heutige Zeiten ganz ungewöhnliche Blick ins Innere industrieller Großproduktion mit all den Spezialausdrücken – noch dazu aus der DDR, die uns ja nun als ehemalig verkauft wurde, also heute weniger aus Arbeitersicht geläufig ist – bleibt vollkommen unverständlich. Hat man den Stoff nicht Szene für Szene im Kopf, kapiert man einfach nichts. Erschwerend kommt hinzu: Die Sätze werden alle gesungen, ganz egal, wie dokumentarisch, sachlich sie sind. Gesungen muss werden. Da klingen Wortungetüme wie »Projektierungsunterlagen«, »Ministerium«, »Oberbauleiter« oder »Parteisekretär« bestenfalls nach »Reim dich, oder ich fress’ dich«, es passt einfach nicht. Weder sprachlich noch klanglich.

Aufgemacht sind die Auftritte wie die reinsten Musikerdarbietungen, der jeweilige Spieler springt wie ein Star auf die Bühne und versucht sein Fach einzubringen, springt ein bisschen, tanzt ein bisschen, rollt die Augen, versucht, sich möglichst originell zu bewegen, doch durch die Festlegung auf das grässlich klingende Zwangssingen von DDR-Spezialausdrücken wirken diese armen Menschen wie gefesselt. Gesamteindruck: langweilig. Mir geht es aber im Theater wie Tucholsky: Ich will nicht gelangweilt werden, daher verlasse ich nach der Pause den Saal. Draußen treffe ich andere, frage, warum sie gehen. Antwort: unverständlich, Frechheit, Zumutung. Dem Senat, der die Musikausrichtung verlangt, in den Arsch gekrochen.

Es ist ein Jammer, was in Rostock geschieht. Sollen die letzten noch verbliebenen Schauspieler auf dem Weg zum reinen Musikensemble blamiert werden? War es Zufall, dass wenige Tage nach der Premiere am 9. Oktober fünf Vertreter des Sprechtheaters mitgeteilt bekamen, dass ihre Verträge nicht verlängert werden? Neben Inga Wolf, die unter Latchinian zum Star wurde (großes Porträt in Theater heute), betraf das ihre Schauspielkollegen Juschka Spitzer, Till Demuth, Tobias Wartenberg und den Dramaturgen Martin Stefke.

Das Absingen des DDR-Stoffes zu Beatmusik von überwiegend jungen Leuten, die mit der DDR-Zeit wenig am Hut haben, soll laut Albert Lang (Inszenierung, Bühne und Kostüme) eine besondere Spannung erzeugen, die diesen Stoff erneut reizvoll macht und für die Jugend erschließt. An diesem Anspruch gemessen, ist die Sache gründlich danebengegangen. Schade um das Theater in Rostock, es spielt sich selbst ins Aus.