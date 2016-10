Was auf den Tisch kommt

»Für eine Zukunft des Lebens« (21. Mai 2016 in Mexiko-Stadt) Foto: Tomas Bravo/Reuters

Beim internationalen Monsanto-Tribunal ging es am Wochenende in Den Haag um Verstöße des Chemiegiganten gegen Menschenrechte und Umweltschutz (siehe jW vom 13. Oktober). Weltweit waren 30 Zeugen ausgewählt worden, die vor einem fünfköpfigen Gericht zu Produkten des Konzerns aussagten: Pestiziden und Herbiziden, genetisch manipuliertem Saatgut, aber auch Chemieprodukten für Kriegseinsätze. Parallel zum Tribunal tagte ab Freitag eine Volksversammlung (»People’s Assembly«) mit mehr als 500 Beteiligten aus aller Welt, darunter Bauern, Umweltschützer, Wissenschaftler und Ärzte. Eine zentrale Frage war, wie ein totaler Zugriff der Chemiekartelle Monsanto-Bayer, Dow-Dupont und Syngenta-Chem China auf unsere Ernährung und Landwirtschaft noch verhindert werden kann.

»Die Patentierung von Saatgut bedeutet die Patentierung des Lebens und ist ein Verbrechen gegen die Natur«, erklärte zum Auftakt die indische Physikerin Vandana Shiva. Die Volksversammlung kämpfe »für eine Zukunft des Lebens und gegen die Vergiftung des Planeten«. Der Schweizer Agronom Hans Herren ergänzte: »Wir können genug nahrhafte und gesunde Nahrungsmittel für alle produzieren.« Nach Appellen der beiden offiziellen Botschafter des Tribunals – Exbundesumweltministerin Renate Künast machte sich für das »Recht auf Gesundheit und gesunde Nahrungsmittel« stark, der kenianische Architekt Nnimmo Bassey gegen »die Kolonisierung unserer Ernährung« – wurde in Arbeitsgruppen diskutiert. Drei Tage lang auf hohem Niveau. Erörtert wurden (unter der Leitung der chinesischen Agrarökonomin Gu Xiulin) Konsequenzen des Zusammenschlusses von Syngenta und Chem China oder die Diskreditierung wissenschaftlicher Studien über Auswirkungen des Herbizids Glyphosat auf die Gesundheit von Tieren und Menschen (Gilles-Éric Séralini, Frankreich). Neben dem detaillierten Wissens- und Erfahrungsaustausch ging es um das Erleben von Empathie. Gehör zu finden in einer Welt, die lokale Kämpfe betroffener Bauern genauso ignoriert wie Aussagen von Ärzten oder Wissenschaftlern, war für viele überwältigend.

Am Samstag, 8.30 Uhr, nahmen dann die fünf Richter aus Argentinien, Mexiko, Kanada, Senegal und Belgien ihre Plätze ein, und es wurde schlagartig still im großen Saal des International Institute for Social Studies Den Haag. Unabgesprochen erhoben sich alle Zuhörer und zollten dem Verfahren mit einem spontanen Schweigen Respekt. Von Beginn an konnten man die Bedeutung des Tribunals für die Opfer der Geschäftspraktiken von Monsanto und Co. spüren.

Die Bewertung der Zeugenaussagen würden unabhängige Juristen anhand von Regelungen der Vereinten Nationen vornehmen, erklärte zur Einführung die ehemalige französische Umweltministerin Corinne Lepage. Das Tribunal solle die Rechte aller Menschen stärken und die Einführung eines internationalen Strafrechts voranbringen, mit dem multinationale Konzerne belangt werden können. Die Richter erwiesen sich als erfahren im internationalen Recht. Den Vorsitz führte mit mit beeindruckender Souveränität Françoise Tulkens aus Belgien, Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.

Im ersten Block wurden Zeugen vernommen, die selbst oder deren Kinder durch den Konsum von glyphosathaltigen Lebensmitteln schwere Gesundheitsschäden bis hin zu Missbildungen erlitten haben. In den Zeugenstand trat auch Channa Jayasumana, der als Mediziner im Auftrag der Gesundheitsbehörde in Sri Lanka Ursachen einer Epidemie erforscht hatte, bei der immer mehr junge Bauern unter schweren Nierenerkrankungen gelitten hatten. Jayasumana fand heraus, dass all diese jungen Männer glyphosatverseuchtes Trinkwasser zu sich genommen hatten. Er untersuchte die biochemischen Prozesse, und konnte einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Glyphosat und den Erkrankungen nachweisen. Daraufhin wurde Glyphosat von der Regierung in Sri Lanka als erstem Land der Welt verboten.

Zwei Tage lang wurden Aussagen über Gesundheitsschäden, Artensterben oder Beeinflussungen von Wissenschaftlern aufgenommen. Der kanadische Bauer Percy Schmeisser schilderte, wie Monsanto ihn auf Schadensersatz verklagte, nachdem Monsanto-Gene ohne sein Zutun auf seine Felder gelangt waren. Nach den 30 Zeugen gab es noch vier Plädoyers von Juristen. Die mexikanische Rechtsanwältin Claudia Gómez Godoy wies auf eine Gesetzeslücke hin. Bislang können nur Staaten wegen Menschenrechtsverstößen angeklagt werden, nicht aber internationale Konzerne. Godoy stellte auch fest, dass viele internationale Vereinbarungen zu Menschenrechten, Gesundheit oder Naturschutz gibt. Auch große Unternehmen verpflichten sich dazu mit Unterschriften. Sie werden jedoch weder überprüft, noch gibt es im Falle von Verstößen ein Strafrecht oder Aussichten auf Entschädigungszahlungen.

Das Gerichtsverfahren wurde per Livestream im Internet übertragen. In den kommenden Wochen werden die Richter mit Hilfe von Juraprofessoren und -studenten zweier Universitäten die Zeugenaussagen und ausgehändigten Dokumente prüfen, um im Anschluss die Gerichtsentscheidung zu verkünden.

Die Volksversammlung endete am Sonntag abend mit einem letzten Beitrag von Vandana Shiva: »Wir legen die Saat für eine Demokratie der Erde«. Die Physikerin kündigte die nächste »People’s Assembly« an. Sie wird anlässlich der Bayer-Hauptversammlung am letzten Aprilwochenende 2017 in Köln stattfinden.