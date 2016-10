Die Behörden der BRD sehen sich manchmal mit skurrilen Problemen konfrontiert: Immer mehr ihrer Bürger glauben nicht, dass es den Staat, der da etwas von ihnen will, wirklich gibt. Sie wähnen sich in einem besetzten Gebiet oder einer »GmbH«; an ein solches Konstrukt zahlt man keine Steuern, auch seine Regeln können ignoriert werden – es ist ja alles gar nicht echt.

Eigentlich könnte es der Staatsmacht völlig egal sein, ob die Menschen an deren »Echtheit« glauben. Im Zweifel gilt die normative Kraft des Faktischen: Die Repressionsorgane sind in der Lage, ihr Gewaltmonopol durchzusetzen – sie tun es auch, gegenüber dem organisierten Verbrechen, das die Gesetze ebenfalls ignorieren zu können glaubt. Doch im Umgang mit ideologisierten »Reichsbürgern«, die die Nachkriegsordnung nicht anerkennen und Rache für die bedingungslose Kapitulation von 1945 fordern, agiert die BRD mit sozialpädagogischer Milde. Den Verwaltungsbeamten werden »Argumentationshilfen« an die Hand gegeben, Gerichtsvollzieher werden zu halben Juristen ausgebildet, um noch dem verstocktesten Revanchisten wie einem kleinen Kind die Spielregeln so lange zu erklären, bis die Steuerschuld beglichen ist.

Die »Reichsbürger« sind zwar schrullig, so das Signal, aber harmlos – vielleicht »Waffennarren« oder »Querulanten«, doch Fleisch vom Fleische der BRD, des Nachfolgestaates des »Dritten Reiches«. Derart nachsichtig wurde und wird auch gegenüber Neonazis argumentiert. Erst wenn diese Leute ihre Ideen in die Tat umsetzen, kommt es zum Aufschrei. Es brauchte die Mordwelle des NSU, um die Geheimdienste in Erklärungsnot zu bringen. Und ein »Reichsbürger« muss Beamte töten, damit der bayrische Innenminister »entsetzt« ist.

Verwundern tut das nicht, denn der Fisch stinkt vom Kopf her. Erst 1975 soll sich der Hitler-Nachfolger Karl Dönitz bequemt haben, seine »Regierungsgeschäfte« an die BRD zu übergeben. Der Mann residierte seit 1956, nach seiner Entlassung aus alliierter Haft, mitsamt Hofstaat als hochdekorierter Kriegsheld in einer fürstlichen Villa, zum Fall für die Polizei wurde er nicht. Bundespräsident Joachim Gauck, der von SPD und Grünen ins Amt gebracht wurde, bezeichnete die Oder-Neiße-Grenze zu Polen als »grobes kommunistisches Unrecht«. Und auf der Webseite der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung hieß es noch 2005, es sei nicht klar, »durch welchen konstitutiven Akt die territoriale Souveränität bezüglich der deutschen Ostgebiete auf Polen übergegangen« sei. Da ist sie, die böse Saat zukünftiger Kriege.

Am Donnerstag hat das Innenministerium den Verfassungsschutz beauftragt, sich der »Reichsbürger« anzunehmen. Das bedeutet nichts Gutes: In Zukunft kommen Geld und Waffen wohl direkt aus staatlicher Hand, die Phantasiepässe für das »Deutsche Reich« aus der Bundesdruckerei.Mit Fußtruppen war man hier ja niemals zimperlich.