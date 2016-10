Plädoyer für den Irrweg

Ware Wohnen: Gebaut und vermietet wird, wenn die Rendite winkt Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Die Wohnungsbaupolitik der Bundesregierung ist »eine offene Baustelle«. Das erklärte am Donnerstag in Berlin das »Verbändebündnis Wohnungsbau«. In dem Zusammenschluss dominieren Kapitalverbände des Bausektors, aber auch der Deutsche Mieterbund und die Industriegesellschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) sind in ihm vertreten. Das Bündnis kritisierte den mangelhaften Einsatz des Staates für mehr Wohnungsbau. Seine Forderung: Mehr Zugeständnisse an Bauunternehmen und Investoren.

»Mehr bezahlbarer Wohnraum wird dringend gebraucht«, sagte Robert Feiger, Bundesvorsitzender der IG BAU. Mehr Wohnungen seien auch darum nötig, weil viele Menschen aus anderen EU-Ländern in die Bundesrepublik zögen. Bund und Länder hätten darauf aber spät und zögerlich reagiert. Um den Bedarf zu decken, müssten jährlich 400.000 Wohnungen fertiggestellt werden. 2015 seien es 248.000 gewesen. Von ihnen seien lediglich 46.000 als Mietwohnungen hochgezogen worden und von diesen wiederum nur 15.000 als Sozialwohnungen.

Schon im März hatte Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) eine »Wohnungsbauoffensive« auf der Grundlage eines Zehnpunkteprogramms angekündigt. Mit ihm beschäftigte sich das Verbändebündnis auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Im Plan vorgesehen war etwa, mehr Bauland bereitzustellen, Siedlungen zu verdichten und die soziale Wohnraumförderung zu stärken. Doch auch sieben Monate später sei nur wenig passiert, so die Bündnisvertreter. Sie teilten die zehn Punkte in die Kategorien grün (erfüllt), gelb (erste Umsetzungsschritte eingeleitet) und rot (keine Umsetzungsschritte eingeleitet). Ergebnis der Bewertung: sieben Mal gelb, drei Mal rot. Umgesetzt wäre demnach kein einziger Punkt.

Ein »Gelb« bekam etwa die angekündigte Neukonzeption der Energieeinsparverordnung. Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin des Wohnungswirtschaftsverbands GdW, führte aus, dass die Bauminister der Länder über das Thema sprächen. Einen Gesetzentwurf gebe es aber noch nicht. Wie der aussehen sollte, beschrieb Esser so: »Es darf keine weiteren Verschärfungen der Energieeinsparverordnung geben.« Beschließe man weitere Auflagen beim Wohnungsbau, dann sei dieser »wirtschaftlich nicht mehr möglich«.

Nennenswerte Fortschritte habe es lediglich bei der sozialen Wohnraumförderung gegeben, so Lukas Siebenkotten, Direktor des Deutschen Mieterbunds. 2017 bis einschließlich 2019 stelle der Bund den Ländern jährlich 1,5 Milliarden Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Bislang seien es nur etwa 500 Millionen gewesen. »Die Frage ist aber: Was passiert danach?« sagte Siebenkotten. Tatsächlich hält das Grundgesetz fest, dass es dem Bund nur zeitweise – bis Ende 2019 – gestattet ist, den Ländern Fördermittel für den Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Nötig, so Siebenkotten, wäre also eine Änderung des Grundgesetzes.

Gänzlich ausgeblieben, bedauerte der Mietervertreter, seien bislang steuerliche Erleichterungen für private Investoren. »Hier hat die große Koalition nichts zuwege gebracht.« Was die Hätschelei der Geldgeber bewirken soll, verrät die Überschrift, unter der sie gefasst ist: »Zielgenaue steuerliche Anreize für mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen«.

Ähnlich klang der Gewerkschaftsvorsitzende Feiger: »Wohnungsbaupolitik muss im Kern darauf abzielen, alle Investoren für bezahlbare Wohnungen zu gewinnen.« Er plädierte dafür, dass die Regierung möglichst rasch kleinere Änderungen vornimmt. So sollten Geldgeber künftig drei Prozent statt bislang zwei Prozent für die Erstellung von Wohngebäuden abschreiben können. Die Energieeinsparverordnung, zu der zuvor die Unternehmervertreterin Esser gesprochen hatte, müsse sich »am Wirtschaftlichkeitsgebot orientieren«. Weitere Regelungen dürfe es nicht geben, bestehende sollten nicht verschärft werden. Um den sozialen Wohnungsbau zu stärken, bedürfe es von Bund wie Ländern jeweils 1,5 Milliarden Euro pro Jahr.