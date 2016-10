SEK-Beamter nach Schießerei gestorben

Foto: Nicolas Armer/dpa-Bildfunk

Der »Reichsbürger« aus Georgensmünd war vor seinen tödlichen Schüssen auf Polizisten am Mittwoch in seiner mittelfränkischen Gemeinde als nicht gefährlich eingestuft worden. Er sei wegen seiner Ansichten zwar »aufgefallen«. »Anlass zur Besorgnis gab es aber nicht«, sagte Bürgermeister Ben Schwarz (SPD) am Donnerstag. Ein Beamter erlag gestern morgen seinen Verletzungen. Der 49jährige Schütze hatte den Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos bei einer Razzia am Mittwoch trotz einer Schussweste tödlich getroffen. Die Kugel schlug knapp neben der Weste in der Schulter des Mannes ein. Ein weiterer Polizist wurde bei dem Einsatz schwer, zwei Beamte wurden leicht verletzt.

Die Polizei wollte dem »Reichsbürger« seine 31 Waffen abnehmen, weil er bei den Behörden als nicht mehr zuverlässig galt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den Mann wegen Mordes und versuchten Mordes, am Donnerstag wurde Haftbefehl erlassen. Bei »Reichsbürgern« handle sich nicht um einzelne Spinner, sagte Markus Rinderspacher, SPD-Fraktionschef im bayerischen Landtag, am Donnerstag in München. Er warf der Staatsregierung vor, die Bewegung jahrelang unterschätzt zu haben. Nach Ansicht der Nürnberger Sozialwissenschaftlerin Birgit Mair war der Mann ein »extrem Rechter«. Seine Kontakte im Internet mit einem Anhänger der rassistischen Pegida-Bewegung in Nürnberg sowie seine Äußerungen im Netz zeigten eine antisemitische und rechte Gesinnung.

Dirk Wilking vom Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung warnte vor einer zunehmenden Gewaltbereitschaft der Gruppierung. »Wenn in dieser Szene wie in Bayern Jäger oder auch Sportschützen sind, die über Waffen verfügen, dann wird es richtig gefährlich«, sagte Wilking. Auch das Brandenburger Innenministerium sieht bei den »Reichsbürgern« eine »hohe Affinität zu Waffen«. Sprecher Wolfgang Brandt verwies auf Vorfälle mit »Reichsbürgern« in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg, welche Waffen eingesetzt hatten beziehungsweise bei denen solche gefunden wurden. (dpa/jW)

