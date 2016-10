Zweierlei Realismus

Der Kommunist Ronald M. Schernikau (11.7.1960–20.10.1991) siedelte 1986 in die DDR über, die er als Kind 1966 gemeinsam mit seiner Mutter verlassen hatte. Für Schernikau erfüllte sich damit ein Traum. Mit »die tage in l.« hat er dem sozialistischen Staat eine literarische Liebeserklärung hinterlassen Foto: Ina Mischke

Heute jährt sich der Todestag des Schriftstellers Ronald. M. Schernikau zum 25. Mal. jW dokumentiert aus diesem Anlass einen Vortrag, den der Literaturwissenschaftler Martin Brandt am 20. März 2015 auf der Konferenz »›lieben, was es nicht gibt‹. Literatur, Pop und Politik bei Ronald M. Schernikau« in Berlin gehalten hat. Der Beitrag entstammt dem von Helmut Peitsch und Helen Thein herausgegebenen gleichnamigen Tagungsband, der Mitte November beim Berliner Verbrecher Verlag erscheinen wird. Wir danken dem Haus für die freundliche Genehmigung des Vorabdrucks. (jW)

Als der damals noch in München lebende Peter Hacks 1951 den in Berlin lebenden Bertolt Brecht um Rat fragte, ob er denn in die DDR übersiedeln solle, da riet dieser ihm zögerlich ab: Gute Leute seien schließlich überall gut und könnten deshalb auch überall besser werden. Zugleich wünschte er, dass Hacks selber niemals in die fürchterliche Situation kommen möge, wo er um solcherart Rat gebeten werde – »(w)enn ja, hoffe ich, daß Sie ihr besser gewachsen sein werden, als ich es bin«.1 Mit der ihm typischen Ironie antwortete Hacks darauf euphorisch, wie »dankbar und freudig betroffen« er über die »Einfachheit und Deutlichkeit« dieses Rates – der faktisch einem Abraten gleichkam – gewesen sei.2 Der Rest ist Geschichte: Hacks zieht 1955 mit seiner Ehefrau, der Autorin und Dramatikerin Anna-Elisabeth Wiede, nach Berlin um, nachdem Brecht ihm ein Stipendium an der Akademie der Künste verschaffte, und wird zum alleinigen Vertreter der von ihm ins Leben gerufenen »sozialistischen Klassik«.

Die Anekdote von Hacks und Brecht hilft verstehen, in welcher literarischen und geistesgeschichtlichen Tradition sich 1987 Ronald M. Schernikau sah, als er Hacks gegenüber mit ebenjener von Brecht entworfenen Situation kokettierte. Schernikau nämlich überlegte, dauerhaft in der DDR zu bleiben: »neuerdings liest man, brecht habe ihnen abgeraten. vielleicht könnte ihre warnung mich so ermutigen, daß was daraus wird.«3 Schernikau wird Hacks, Hacks wird Brecht. – Aber im Gegensatz zu Brecht ist Hacks um eine klare Antwort nicht verlegen: »Ihre Frage, ob die DDR zum Vaterland zu wählen, ist bis zu einem gewissen Grad beantwortbar. Falls Sie vorhaben, ein großer Dichter zu werden, müssen Sie in die DDR; sie allein stellt Ihnen – auf ihre entsetzliche Weise – die Fragen des Jahrhunderts. Sollte hingegen Ihr Talent darin liegen, Erfolg zu haben und Menschen zu erfreuen – in dem Fall freilich würde ich mir einen solchen Entschluß noch überlegen.«4

Die Fragen des Jahrhunderts

Schernikau musste nicht lange überlegen und entschied sich für die Option des großen Dichters. Mit Hacks entspann sich bis zu Schernikaus Tod ein Austausch, der durch den posthum veröffentlichten Briefwechsel dokumentiert ist.

In diesem nur 25 Briefe umfassenden Austausch wird deutlich, dass Schernikau insgesamt zwei Anläufe gebraucht hat, um mit Hacks in Kontakt zu treten. Den ersten markiert ein an Hacks und Wiede adressierter Brief aus dem Jahr 1984, dem eines der seltenen Exemplare von »petra. ein märchen« beiliegt. Schernikau ist zu diesem Zeitpunkt der zunächst gefeierte, doch seitdem nicht mehr gedruckte Jung­autor, der mit »kleinstadtnovelle« einen Klassiker der schwulen Literatur verfasst hat. In einem kurzen Antwortbrief deutet Hacks zwar sein Missfallen an der Fabelgestaltung von »petra« an, indem er Schernikaus Heldin »aussichtsreichere Kompensa­tions-Varianten gegönnt (hätte)«, sogleich hebt er jedoch Schernikaus sprachliches Potential hervor und vermutet, dass dieser in Zukunft »schreiben können werde«.5 Den zweiten Anlauf unternimmt der mittlerweile in Leipzig studierende und mit einem Dauervisum ausgestattete Schernikau drei Jahre später, indem er sein verehrtes Vorbild über die Möglichkeit einer dauerhaften Übersiedlung in die DDR befragt und Hacks um ein Treffen bittet. Hacks lädt Schernikau daraufhin auf seinen Sommerwohnsitz nahe Berlin ein.

Aufnahme in die Partei

Nach diesem ersten Besuch tauschen beide Literatur aus: Schernikau schickt Hacks die »radikalsten und schönsten stücke brd-literatur«, darunter Gisela Elsner, Rainer Werner Fassbinder und Rainald Goetz; Hacks gibt Schernikau einen Roman über die 68er-Generation von seinem engen Freund, dem Theaterwissenschaftler und Romancier André Müller sen. zu lesen auf. Es tritt dann mit dem Geniediskurs in diesen Briefen bereits ein Gegenstand auf, der Hacks’ Diskussion über die Rolle Schernikaus bis zu seinen letzten veröffentlichten Äußerungen begleiten wird, denn Hacks, der sich selbst sowohl in der Tradition Goethes als auch in der Tradition der sozialistischen Aufhebung der Weimarer Klassik wähnte, stellte Schernikau eine außergewöhnliche schriftstellerische Karriere in Aussicht: »Genies sind, was sie sind, und der Begriff von ihnen ist nicht schwierig. Man versichert uns seit 1830, die Epoche der Genies sei vorüber; sie weigern sich aber bis heute wegzubleiben. Mein Wort, diese Laufbahn bleibt Ihnen offen.«6

Schernikau konnten diese Worte, die ihm wohl für spätere literarische Arbeiten als Antrieb und für verlegerische Enttäuschungen als Entschädigung gedient haben mögen, nicht anders als geschmeichelt haben. Einen bedeutenden Teil macht im weiteren Verlauf des stets herzlichen und aufrichtigen Briefwechsels die Besprechung eines Manuskripts von Schernikau aus, das er im Rahmen seiner essayistischen Abschlussarbeit im Literaturinstitut anfertigte: »die tage in l. darüber, daß die ddr und die brd sich niemals verständigen können, geschweige mittels ihrer literatur«. Hacks wird von Schernikau nach der Veröffentlichungswürdigkeit dieses Textes gefragt, worauf er wie folgt antwortet:

»Liebster Schernikau, fein, daß Sie fleißig waren. Unser Thema, das sind die deutschen Welten, wie sie wirklich sind. Wer das anpackt, tut gut; mit dem gibt es nichts zu rechten. Sie haben also die Gattung des naturalistischen Essais gegründet und sagen, was Ihnen so vor Augen kommt und durch den Kopf geht; einverstanden. Daß Sie sich von der Form her nicht mehr vornehmen, als Sie vom Wissen her bewältigen können, ist feig und löblich. Freilich, 1 Erscheinungsebene + 1 Erzählerüberzeugung machen noch keinen Realismus. Wieviel leichter für Sie und für uns wäre alles, wenn Sie für ddr einfach: honeckers ddr sagten. Und wieviel weniger bemüht klängen dann Ihre Verteidigungsreden auf dieses Land; (Sie verteidigen dauernd Unentschuldbares). (…) Sie beschreiben mit großer Genauigkeit die Fasern eines von Ihnen undurchgehauenen Knotens. (…) Ich sage mit all dem nichts, als daß ich die Sache anders würde angegangen sein. – Eine Lesepanne zu Ihrer Unterhaltung. Es gehört ja zu unsern Gewohnheiten und Vorurteilen die Annahme, Manuskriptblätter seien immer nur vorne beschrieben. Als ich auf pag 13 war, entdeckte ich, daß bei Ihnen hinten ebenso entzückende Sachen draufstehn. Es geschah zufällig; ich hatte nichts vermißt. – Die Anekdote beweist: ich bin ein schrecklich unaufmerksamer Leser.«7

In einem einen Tag später geschriebenen Folgebrief relativiert Hacks seine teils harsche Kritik und bestätigt, dass Schernikaus Buch »hochmarxianisch gedacht« und »glänzend geschrieben« sei: »Die zwei Abschweifungen (gemeint sind die von Schernikau in den Text hineinmontierten Interviews sowie eine Reportage über sein Betriebs­praktikum in der Braunkohle, M. B.) langweilen mich auch beim zweiten Lesen noch. Ich könnte ja meinen Brief von gestern jetzt wegschmeißen, aber 1. ist er dafür zu lang, und 2. stimmt er ja. Ich bitte Sie übrigens, sich als in die Partei aufgenommen zu betrachten. Ich habe bei mir für Sie gebürgt.«8

Naturalismusvorwurf

Hacks hat zunächst an dem von Schernikau gewählten Stoff (»die deutschen Welten«) und dessen Aussageabsicht, nämlich zu zeigen, »wie sie wirklich sind«, nichts auszusetzen. Ganz im Gegenteil entspricht beides Hacks’ allgemeiner Maßgabe, wonach ein guter Dichter sich einen aktuellen und relevanten Stoff zu wählen und diesen bei Aufwendung all seiner Kräfte mit adäquaten künstlerischen Mitteln zu bewältigen habe. Wenn auch etwas spöttisch, so doch durchaus wohlwollend bemerkt Hacks, dass Schernikau die neue Gattung des »naturalistischen Essais« erfunden habe. Gemeint ist die Kombination aus einerseits der originalgetreuen Dokumentation von realen Vorkommnissen und Gegenständen aus der empirischen Wirklichkeit (Naturalismus), und andererseits Reflexionen des Autors zu diesen oder anderen Gegenständen (Essay). Schließlich sei es laut Hacks »feig und löblich«, dass Schernikau sich mit ebendieser Kombination aus Alltagsdokumentation und Autorreflexion formal begnüge. Unabhängig davon, ob man seiner Gattungsbezeichnung folgen mag, ist an dieser Stelle bemerkenswert, dass Hacks zumindest eine formale Neuartigkeit bei Schernikau aufgefallen ist.

Gegen den Naturalismusvorwurf lässt sich argumentieren, dass Schernikau gerade nicht beliebig dokumentiert, was ihm so vor Augen tritt, und dies dann mit Gedanken garniert, die ihm spontan gekommen sind – beides in der Hoffnung, dass sich diesem Konvolut dann irgendein tieferer Sinn abringen ließe. Schernikau ist in dem Sinne kein Dokumentarist. Es geht ihm nicht um die authentische Wiedergabe der Wirklichkeit zum einfachen Zwecke der Problematisierung dieser Wirklichkeit, sondern er zielt als Dichter, also als jemand, der nach selbst aufgestellten ästhetischen Gesetzen sein selbst gewähltes Material gestaltet, darauf ab, hinter die als problematisch empfundenen Erscheinungen dieser Wirklichkeit zu schauen. Schernikau geht es darum, sich wundernd zu fragen, wie denn diese Wirklichkeit, deren ganzes Ausmaß einem immer nur momenthaft und als eine Ahnung der Barbarei ins Bewusstsein tritt, beschaffen sein muss, dass sie überhaupt solche Erscheinungen hervorzubringen vermag.

Anders als ein Dokumentarist fährt er seine eigene Persönlichkeit nicht auf ein Minimum zurück, um das vermeintlich authentische Material möglichst unvermittelt für sich sprechen zu lassen, sondern er gestaltet seine Stoffe. In seinem Vorwort zu »Irene Binz. Befragung« hat Dietmar Dath treffend beschrieben, dass der Autor Schernikau in jede seiner Aussagen förmlich hineinsickere. Er erfasse damit »einen wesentlichen Aspekt der sozialen Natur mit, den ihre bloßen Nachahmerinnen und Nachahmer ausklammern müssen: daß in ihr die Nachahmung von sozialer Natur selbst Platz hat«.9 So gesehen geht es Schernikau bei »die tage in l.« nicht darum, positivistisch zu belegen, dass die BRD aus diesem oder jenem oberflächlichen Missstand schlecht und deswegen abzulehnen oder die DDR aufgrund dieser und jener Errungenschaft gut und zu verteidigen ist, sondern darum, frei von Moral und allein mit ästhetischen Mitteln die Behauptung aufzustellen, dass die BRD aufgrund ihres Kerns, nämlich ihrer kapitalistischen Verfasstheit, deren Charakter Schernikau an unzähligen Beispielen des Alltagsverstandes aufzeigt, zu verwerfen ist. »die tage in l.« rückt die hinter dem empirischen Alltagsbewusstsein liegende Struktur der politischen Systeme BRD und DDR in den Fokus und arbeitet die Unterschiede der Produktionsverhältnisse in Kapitalismus und Sozialismus heraus.

Realistisches Schreibprogramm

Dieser ideologiekritische bzw. realistische Ansatz hat meines Erachtens wenig gemein mit dem Versuch einer positivistischen Wirklichkeitsabbildung, wie Hacks sie unterstellt. Wenn im Zusammenhang von »die tage in l.« überhaupt von Naturalismus gesprochen werden kann, dann von einer Art Pseudonaturalismus. André Thiele hat Ronald M. Schernikau einmal treffend als »eine(n) der großen Betrüger der deutschen Literatur« bezeichnet, bei dessen Lektüre der Betrogene nach dem Betrug reicher sei als zuvor; sein literarisches Verfahren entspreche einem »Naturalismus als Täuschungshandlung«.10 Es handelt sich hierbei vornehmlich um jene von Rainer Bohn als rhetorisches Understatement bezeichnete gespielte Naivität, die nicht nur für Schernikaus Literatur zentral, sondern die auch mit den besonderen gesellschaftlichen Verhältnissen vermittelt ist, in denen Schernikau schrieb.11

In seiner Kritik an »die tage in l.« betont Hacks, dass Schernikau die Mängel der DDR dem gesamten DDR-Sozialismus und nicht allein Honecker anlaste. Hacks ging davon aus, es habe eine gute, den Sozialismus voranbringende Politik unter der Führung Ulbrichts und eine schlechte, den Sozialismus behindernde Politik unter der Führung Honeckers gegeben. Realistisch, so meint Hacks, wäre es, wenn die DDR als solche als intakt dargestellt und allein der ­Honecker-Politik die Schuld für die schlechte politische Verfasstheit zugeschrieben würde; wenn also zu der Erscheinungsebene und der Erzählerüberzeugung noch ein Aspekt hinzukäme oder dieser in die Erzählerüberzeugung einflösse, und zwar die Parteinahme für den Sozialismus.

Um besser zu verstehen, dass wir es bei »die tage in l.« durchaus mit Realismus und nicht mit Naturalismus zu tun haben, und dieser Realismus eine Parteinahme für die DDR bereits impliziert, muss der gesellschaftliche Kontext berücksichtigt werden, aus dem heraus Hacks sein literarisches Urteil gefällt hat. In dessen postrevolutionärer Dramaturgie, dem Programm einer sozialistischen Klassik, das er ab den frühen 60er Jahren theoretisch ausgearbeitet und als gültigen Maßstab seines künftigen Schaffens betrachtet hat, figuriert die DDR als zentrale Produktionsbedingung. Zwar lassen sich innerhalb der Dramen im Laufe der 80er Jahre und besonders nach 1990 einige praktische Modifikationen erkennen, die DDR bleibt jedoch selbst nach ihrem Ende für Hacks eine wichtige, unhintergehbare Produktionsbedingung.

Bei Schernikau, der sein Schreiben nicht derart systematisch theoretisch reflektierte, wie es Hacks getan hat, fehlt die explizite Setzung der DDR als Produktionsvoraussetzung. Trotzdem gibt es sie, wenn auch in anderer Form. Die DDR konnte bei Hacks zur Produktionsbedingung nur dadurch werden, weil er die gesellschaftlichen Widersprüche, auf die er in dem sozialistischen Staat traf, als nichtantagonistische verstanden hat. Da, wo der Antagonismus zwischen Kapital und Arbeit abgeschafft ist, sind alle anderen Widersprüche grundsätzlich aufhebbar geworden, ist deren Aufhebbarkeit primär eine Frage der Zeit und des politischen Geschicks.12 Auf Grundlage dieser Prämisse entwickelte Hacks eine ungeheure ästhetische Produktivität, die sich in einer Souveränität ausdrückt, mit deren Hilfe er den Prozess der Aufhebung der noch vorhandenen sozialistischen Widersprüche in klassischer Weise gestalten kann. Anders als Hacks’ ist Schernikaus Poetik, wenn man sich die in den Texten behandelten Konflikte in Erinnerung ruft, primär in der westdeutschen Realität angesiedelt oder mit dieser verbunden. Als Grenzgänger macht er gerade jenen Zwischenraum ästhetisch produktiv, der erst durch das Changierenkönnen zwischen dem kapitalistischen und dem sozialistischen Staat entsteht. Aus dieser Posi­tion, die den BRD-Kapitalismus ästhetisch noch nicht völlig hinter sich gelassen hat, sondern ihn im Gegenteil stets präsent hält, leitet Schernikau seine Parteinahme für die DDR aus dem Systemvergleich ab.

Für Peter Hacks (21.3.1928–28.8.2003) war Ronald M. Schernikau ein später und ungewöhnlicher Schüler. Hacks hielt ihn, wie er 1999 schrieb, für den »letzten ­normalen Menschen in diesem Jahrtausend« Foto: Roger Melis

Bewältigung der BRD

Wenn Hacks also argumentiert, dass »1 Erscheinungsebene + 1 Erzählerüberzeugung« noch keinen Realismus machen würden, es demnach einer weiteren Ebene, die sich parteilich für den Sozialismus ausspricht, bedürfe, ist dieses Element des von Hacks geforderten Realismus bereits in Schernikaus Erzählerüberzeugung eingegangen, denn ohne Frage muss die Existenz der DDR und mit ihr der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft für Schernikau verteidigt werden. Auch stimmt er mit Hacks’ Einschätzung der Honecker-Politik durchaus überein – an prominenter Stelle in seiner Rede vor dem Schriftsteller-Kongress.13 Ein wichtiger Unterschied aber ist, dass die Verteidigung der DDR nicht aus jener Position der ästhetischen Souveränität heraus erfolgen kann, die für Hacks charakteristisch ist, sondern sich aus der noch notwendigen Bewältigung der BRD-Realität ergibt. Die Revolution ist für Schernikau keine, die schon längst stattgefunden hat und die nur noch gegen innere und äußere Feinde verteidigt werden muss, sie ist etwas noch Ausstehendes.

Wo Hacks für sich reklamiert, jene Aufklärung hinter sich lassen zu dürfen, die noch für Brecht charakteristisch war, muss diese bei Schernikau weiterhin stattfinden. Anders als Hacks’ Werk, das zwar idealerweise ein sozialistisches Publikum voraussetzt, aber selbstverständlich nicht darauf zu limitieren ist, besitzt Schernikaus Werk angesichts der täglich immer wieder von neuem reproduzierten Barbarei insofern eine andere Aktualität, als es nicht allein von den Höhen einer erfolgten Revolution aus agiert, sondern stärker noch die Vermittlung der Revolution mit der vorrevolutionären Zeit ins Bewusstsein hebt. Es liegen somit zwei nicht gegeneinander ausspielbare realistische literarische Zugriffe vor. Der eine orientiert auf die Leerstellen und Defizite einer sozialistischen Gesellschaft, während der andere stets noch die Unmöglichkeit der Befreiung im Kapitalismus mitdenkt.

Anmerkungen

