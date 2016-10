Attacke auf deutsches Apothekensystem

Neoliberaler Druck: Kommen Medikamente bald über Amazon und Co., statt aus solide geführten Apotheken? Foto: Uli Deck/dpa -Bildfunk

Die Freiheit des Kapital- und Warenverkehrs ist für die EU strenges Gebot. Das bekommen jetzt hiesige Apotheker zu spüren. Denn der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die deutsche Preisbindung für verschreibungspflichtige Medikamente gekippt. Die Festlegung einheitlicher Abgabepreise benachteilige Versandapotheken im EU-Ausland und beschränke somit den freien Warenverkehr in der EU, befand das supranationale Gericht in einem am Mittwoch in Luxemburg verkündeten Urteil. Die deutschen Apotheker zeigten sich schockiert von der Entscheidung. (Az. C-148/159)

Im Ausgangsfall hatte die Deutsche Parkinson-Vereinigung mit der niederländischen Versandapotheke DocMorris ein Bonussystem für ihre Mitglieder ausgehandelt. Demnach sollten Kranke einen Rezeptvorteil von 2,50 Euro erhalten sowie einen Extranachlass von 0,5 Prozent auf den Arzneipreis. Dagegen klagte die deutsche Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs.

Der EuGH befand nun, die Festlegung einheitlicher Abgabepreise benachteilige Apotheken im EU-Ausland. Ihnen könnte damit der Zugang zum deutschen Markt im Vergleich zu inländischen Anbietern erschwert werden. Solch ein Handelshemmnis sei weder im Hinblick auf den Schutz der Gesundheit noch auf die Sicherung einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln gerechtfertigt. Laut Urteil ist der Versandhandel für ausländische Apotheken »ein wichtiges, eventuell sogar das einzige Mittel«, um einen unmittelbaren Zugang zum deutschen Markt zu erhalten.

Das Gericht kommt mit einer zynischen Begründung daher: Nach seiner Auffassung könnte mehr Preiswettbewerb zu einer »gleichmäßigen Versorgung mit Arzneimitteln« in der Fläche führen: Apotheker bekämen so Anreize zur Niederlassung in Gegenden, in denen wegen der geringeren Zahl an Konkurrenten höhere Preise verlangt werden könnten. Dies könne zugleich auch den Patienten Vorteile bringen, weil sie verschreibungspflichtige Arzneimittel zu günstigeren als den derzeit festgelegten Preisen erwerben könnten.

Deutschlands Apotheker regierten »entsetzt« auf die Entscheidung. »Es kann nicht sein, dass ungezügelte Marktkräfte über den Verbraucherschutz im Gesundheitswesen triumphieren«, erklärte der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Friedemann Schmidt. Er forderte die Bundesregierung deshalb auf, den Versandhandel mit rezeptpflichtigen Medikamenten zu verbieten.

Ein europarechtlich mögliches Verbot des Versandhandels forderte auch die Wettbewerbszentrale. Das Urteil werde »massive Auswirkungen auf den Apothekermarkt haben«: Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil hiesiger Apotheken führten zu einer »Inländerdiskriminierung«, erklärte die Organisation. Das Bundesgesundheitsministerium will das Urteil und die sich daraus ergebenden Konsequenzen zunächst prüfen. (AFP/jW)