»Es liegt an uns, wenn es so viele Radikalisierte gibt«

Foto: Kfir Harbi

Sie waren Student der jüdischen Theologie am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam, wurden dort aber rausgeschmissen. Warum mussten Sie das Kolleg verlassen?

In November 2015 hat der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt gesagt, dass die Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, antisemitisch, homophob und frauenfeindlich seien. Diese Unfähigkeit zur Integration hat er als »ethnisches Problem« unter den Arabern bezeichnet. Ich fand das sehr problematisch, und daraufhin habe ich ihn in einem Beitrag für die taz als Rassisten bezeichnet. Ich habe mich zwar später für meine Wortwahl entschuldigt, trotzdem wurde ich aus dem Rabbinerseminar geworfen. Ich bin aber bereits mit einem anderen Seminar im Gespräch, das mich aufnehmen will.

In Ihrem Buch »Ein Jude in Neukölln« erzählen Sie, dass Ihre Großeltern Juden waren. Woher kommt Ihre eigene Religiosität?

Von meinen Eltern jedenfalls nicht. Die sind Atheisten. Das erste Buch, das ich mir von meinem Taschengeld gekauft habe, war aber eine Bibel. Meine Großeltern haben dem Judentum allerdings auch abgeschworen, als sie aus Dachau befreit wurden.

Haben Sie das wegen des Antisemitismus in Ungarn getan?

Die Assimilation war damals der einfachste Weg. Manche wählten auch die Konversion zum Christentum.

Gelegentlich kritisieren Sie, es werde zuviel über den Holocaust geredet. Wie kommen Sie darauf?

Ich sage nicht, dass wir uns nicht mit dem Holocaust beschäftigen sollen, aber es sollte nicht der Schwerpunkt sein. Meiner Meinung nach ist es Aufgabe eines Rabbiners, die religiöse und kulturelle Seite des Judentums zu pflegen. Ich habe beispielsweise vorgeschlagen, das Andenken an die Shoah, den Holocaust, in die schon bestehenden Trauerrituale einzubinden. Dann würden wir einen speziellen Tag dafür brauchen.

Sie sagen, Sie fühlen sich im Berliner Stadtteil Neukölln sehr wohl. Trotzdem tragen Sie hier die Kippa nicht in der Öffentlichkeit.

Ich gehe sehr offen mit meinem Judentum um. Meinem ersten Friseur, der aus dem Libanon kam, habe ich erzählt, dass ich studiere, um Rabbiner zu werden. Er war sehr interessiert und fragte mich aus: ob Rabbiner heiraten dürfen, wie ich zum Staat Israel stehe. Ich habe bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Was aber nicht heißt, dass es keinen Antisemitismus gibt. Allerdings kann man den nicht allein auf die Muslime schieben.

Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen materiellen und sozialen Problemen und religiöser Radikalisierung?

Natürlich gibt es den, aber ich würde es weiter fassen und nicht nur auf Islamisten beziehen, sondern beispielsweise auch auf Neonazis. Beim Islam kommt die Ausgrenzung aus der Gesellschaft hinzu. Menschen leben teilweise seit drei Generationen in Deutschland, werden aber noch immer als Ausländer bezeichnet. Es liegt daher teilweise an uns, wenn es so viele Radikalisierte gibt.

Sie sind Koordinator der Salam-Shalom-Initiative. Was ist das?

Entstanden ist sie 2013, um die Zusammenarbeit zwischen Juden und Muslimen in Berlin-Neukölln und darüber hinaus zu fördern. Wir machen Workshops, Flashmobs, Veranstaltungen, Demonstrationen und so weiter. Wir wollen zeigen, dass die beiden Minderheiten in Deutschland ihren Rassismuserfahrungen zusammen etwas entgegenstellen können. Wir haben mittlerweile etwa 300 Mitglieder in Berlin, Hamburg und Budapest und werden uns bald als Verein eintragen lassen.

In Israel arbeiten momentan Juden und Muslime zusammen in der linken »Gemeinsamen Liste« (siehe jW vom 17. Oktober).

Ich glaube, es geht nur gemeinsam. Aber die Umstände in Israel sind natürlich völlig andere. Man kann die Länder nicht vergleichen, so sind Juden in Israel etwa keine Minderheit.