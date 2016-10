Krötenschlucken in Athen

Sparpolitik unter roten Fahnen: Alexis Tsipras auf dem Syriza-Parteitag am 13. Oktober in Athen Foto: EPA/ALEXANDROS VLACHOS

Dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras dürfte die am Dienstag verkündete »Verschiebung« der Einigung über das Freihandelsabkommen mit Kanada, genannt CETA, ziemliche Erleichterung verschafft haben. Zwar wurde er am vergangenen Wochenende beim Kongress der griechischen Regierungspartei Syriza (Koalition der Radikalen Linken) in Athen, der bereits am Donnerstag begonnen hatte, von 93,5 Prozent der 3.000 Delegierten erneut zu deren Vorsitzenden gewählt. Doch in der Partei grummelt es gewaltig, und die von der Regierung vorgesehene Zustimmung zu CETA ist mehr als nur eine weitere Kröte, die Tsipras seinen Leuten zumutet. Kritische Delegierte der Konferenz wie der kretische Regionalpolitiker Antonis Vassalos erklärten gegenüber junge Welt, der Parteitag habe Tsipras – trotz des eindeutigen Wahlergebnisses – ein »Bis-hierher-und-nicht-Weiter« signalisiert.

CETA sei in der Gesamtansicht der griechischen Innen- und Außenpolitik allerdings ein Thema, das in der Bevölkerung angesichts ihrer sich nach wie vor verschlechternden sozialen Lage eher weniger Beachtung finde. Der bevorstehende Winter und ein für die Landwirtschaft katastrophales Jahr mit einer zu erwartenden schlechten Olivenernte im November und Dezember ließen die Menschen vor allem um ihr ganz persönliches finanzielles und wirtschaftliches Überleben fürchten. Wie Vassalos betonte, hätten die Delegierten auf wichtigen Punkten des ehemaligen, im September 2014 in Thessaloniki verabschiedeten Parteiprogramms beharrt. Dazu gehöre vor allem die Bekämpfung der von der rechtskonservativen Bürgerpartei Nea Dimokratia (ND) und den Sozialdemokraten (Pasok) jahrzehntelang gepflegten Klientelpolitik.

Tsipras hatte es am vergangenen Samstag in seiner Grundsatzrede vermieden, Regierungschefs wie Angela Merkel oder François Hollande zu kritisieren, und hatte sich statt dessen die Altparteien seines eigenen Landes vorgenommen. In Athen hieß es dazu, die Austeritätspolitik und ihr deutscher Protagonist, Finanzminister Wolfgang Schäuble, seien – nicht nur in der EU – ohnehin zunehmend isoliert.

Das Taekwondo-Stadion am Hang hoch über dem Häusermeer der Hauptstadt war allerdings ein für Tsipras’ Angriff gegen die Vetternwirtschaft der derzeitigen Oppositionsparteien schlecht gewählter Tagungsort. Es gehört zu jenen monströsen Bauten der Olympiade von 2004, die symbolisch für Nepotismus, Korruption, Betrug und Bereicherung am Volkseigentum stehen. Zudem ist Syriza längst in die Niederungen der Alltagspolitik zurückgekehrt – dorthin, wo Zweifel nagen und Ungewissheit herrscht über die Zukunft des zur Zeit der Regierungsübernahme im Januar 2015 noch so vielversprechenden Projekts des »grundsätzlichen Wandels«. Syriza ist mit nur 30.000 eingeschriebenen Anhängern keine Mitgliederpartei. Eines ihrer Hauptprobleme ist daher der vorherrschende Mangel an Unterstützung ihrer Politik in der Breite der griechischen Administration. Bis heute hat sie dort die alten Kader von ND und Pasok gegen sich. Mitgliederzahlen sind von diesen beiden »Bürgerparteien« nicht zu bekommen. Schätzungen gehen allerdings davon aus, dass ND und Pasok jeweils über mehr als 150.000 Mitglieder verfügen, die in den Behörden die Politik von Syriza konterkarieren.

In seiner von eher mäßigem Beifall begleiteten Rede wetterte Tsipras daher vor allem gegen »jene, die unsere Demokratie in die Lage gebracht haben, in der wir heute mit unserer Politik kämpfen«. Seine Partei erklärte er zur einzigen politischen Organisation im Land, die »fähig und bereit ist, diesen Kampf zu führen«. An die »Freunde in Europa« gewandt – vor allem wohl jene in Spanien, Portugal und Italien –, sagte der alte und neue Parteichef: »Griechenland ist und bleibt der Leuchtturm der Freiheit.« Was bisher allerdings nicht den von der Troika verlangten und durchgesetzten Ausverkauf des Staats- und Volkseigentums verhinderte.

Vor allem die Deutschen, die Griechenland im Sommer des vergangenen Jahres politisch und wirtschaftlich in die Knie zwangen, haben sich in der Zwischenzeit an ehemaligen Staatsbetrieben wie der wirtschaftlich gesunden Elektrizitätsgesellschaft DEI und des Telekommunikationsunternehmens OTE bereichert. Zum Verkauf stehen nach wie vor die Eisenbahngesellschaft OSE und, ganz einfach über das Internet, einige tausend Inseln in der Ägäis. Tsipras verlangte in Athen erneut einen Schuldenschnitt bis zum Jahresende. Der wird vor allem von der deutschen Regierung nach wie vor abgelehnt.