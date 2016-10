Nur ein Veto, und CETA kippt

Unbeholfene Miene zum bösen Spiel. Das Regierungskabinett am Mittwoch Foto: Michael Kappeler/dpa-Bildfunk

Das Bundeskabinett hat sich am Mittwoch bereit erklärt, dem Handelsabkommen ­CETA zwischen der Europäischen Union und Kanada zuzustimmen. Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) verkündete, »die gesamte Bundesregierung« habe sich für CETA ausgesprochen. Es sei »ein gutes und modernes Abkommen«, sagte Gabriel laut AFP. Laut Fahrplan sollen die Verträge am 27. Oktober bei einem EU-Kanada-Gipfel in Brüssel unterzeichnet werden. Vorher muss CETA bereits von allen 28 EU-Mitgliedsstaaten ratifiziert werden. Ein Veto reicht, um das Abkommen zu kippen.

Widerstand gibt es aus Belgien, Rumänien und Bulgarien. Die belgische Zentralregierung konnte beim Handelsministerrat in Luxemburg nicht zustimmen, weil sich das Parlament der französischsprachigen Region Wallonie am Dienstag gegen CETA ausgesprochen hatte. Der Ministerpräsident der Wallonie, Paul Magnette, hatte am Dienstag abend die von der EU gewünschte Frist bis Freitag zurückgewiesen. »Es bleiben zu viele Probleme, um bis Freitag eine Einigung zu finden«, sagte er nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga. »Die Einigung muss beim EU-Gipfel am Freitag stehen«, hatte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nach mehrstündigen Beratungen am Dienstag in Brüssel erklärt.

Rumänien und Bulgarien wiederum forderten von Kanada zuerst die Zusicherung, dass ihre Bürger Visumfreiheit bekommen. Es müsse »unumkehrbare Garantien« geben, heißt es in einer Stellungnahme der Regierung in Sofia, meldete dpa am Mittwoch. »Nur dieses Herangehen würde es Bulgarien erlauben, gleichberechtigt von den erzielten Abmachungen Gebrauch zu machen.« Im Parlament kam es zum heftigen politischen Schlagabtausch: »Sollte dieses Abkommen unterzeichnet werden, wäre das ein neuer nationaler Verrat der Regierung«, warnte Sozialistenchefin Kornelia Ninowa während der Debatte am Mittwoch.

Kanadas Handelsministerin ­Chrystia Freeland wurde derweil kleinlaut. Sie sei »vorsichtig optimistisch«, dass die EU den Pakt verabschiede, hatte sie am Dienstag abend in Ottawa erklärt.