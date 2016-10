Männerfreundschaft des Tages: Seehofer und Orbán

Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán (links) und der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) am 17. Oktober in München Foto: Tobias Hase/dpa-Bildfunk

Zwei wie Pech und Schwefel, ja das sind Bayerns und Ungarns Ministerpräsident. Sie können einfach nicht voneinander lassen. Ihre Missionen: Der eine versucht, mit weichgespülter Hetze die AfD im Zaum zu halten, der andere, sich von Neonazitrupps der Jobbik-Partei nicht den Schneid abkaufen zu lassen.

Als Viktor Orbán 2014 in Berlin war – schon da autokratisch herrschender Magyarenfürst und eher abgeneigt gegenüber Andersdenkenden, Juden, Moslems, Roma –, versuchten die Protokollverantwortlichen, bloß nicht zuviel Wind um den Besuch zu machen. Horst Seehofer (CSU) rollte ihm dafür am Montag abend in München den roten Teppich aus. Zum dritten Mal binnen kurzer Zeit trafen sie sich, zur Begrüßung gab’s eine innige Umarmung für Kumpel Viktor.

Anlass des Tête-à-têtes: Das ungarische Konsulat hatte sich im Landtag eingemietet, um den antikommunistischen Putsch vor 60 Jahren zu feiern. Statt auf die Knebelung der Presse – erst am Sonntag demonstrierten deswegen bis zu 10.000 Ungarn gegen Orbán – oder die brutale Behandlung von Flüchtlingen in seinem Land angesprochen zu werden, durfte der erlauchte Gast im Maximilianeum den Freiheitsbegriff mit viel Schmelz ausfüllen. »Ich darf Ihnen versichern, dass Ungarn auch in Zukunft immer auf der Seite der europäischen Freiheit stehen wird.« Die Grenzschließung für Flüchtlinge habe eine »drohende Völkerwanderung« aufgehalten. Ungarn erfülle damit einfach seine »Pflicht«. Die Grenzöffnung 1989 und der heutige Grenzschutz seien zwei Seiten derselben Medaille. »1989 handelten wir für die Freiheit Europas – und jetzt schützen wir diese Freiheit«, sagte Orbán. Und Seehofer schickte gleich noch einen hinterher: Die Begrenzung von Zuwanderung sei ein »ethisches Gebot«, damit Humanität funktionieren könne. Bei dieser inbrünstigen Männerfreundschaft sollte nicht nach Logik gefragt werden.(mme)