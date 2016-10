Linke Szene mobilisiert gegen G-20-Gipfel in Hamburg

Protest gegen das Schaulaufen der Mächtigen am 1. September 2016: Kein G-20-Gipfel in Hamburg 2017! Foto: Bodo Marks/dpa -Bildfunk

Nicht nur die Polizei, auch die traditionell starke linke Szene Hamburgs bereitet sich auf den G-20-Gipfel Anfang Juli 2017 in der Hansestadt vor. Am 3./4. Dezember ist eine Aktionskonferenz geplant, bei der über die Möglichkeiten des Widerstands geredet werden soll, der Ort steht noch nicht fest. Bereits zuvor, am Donnerstag der kommenden Woche, soll eine Vollversammlung des autonomen Kulturzentrums Rote Flora im Schanzenviertel über den Gipfel diskutieren. Dazu veröffentlichte die Kampagne »Flora bleibt unverträglich« im Internet eine Erklärung.

Darin heißt es: »Der G-20-Gipfel ist kein Treffen von zwei Dritteln der Menschheit, sondern von Regierungen und Regimen, von Folterstaaten und kriegführenden Militärblöcken, welche die globale Ausbeutung vorantreiben. Der Gipfel dient der Aufrechterhaltung dieser Weltordnung, die für diverse kriegerische Konflikte, Armut und derzeit über 60 Millionen Menschen auf der Flucht verantwortlich ist.«

Und weiter: »Das globale kapitalistische Regime schlägt seit der Finanzkrise von 2008 eine neue Richtung ein: Die Globalisierung, d. h. der Warenaustausch und die Vernetzung der Produktionsbeziehungen, erlahmt. Lokale Aufstände und Krisen werden nicht mehr in erster Linie mit westlichen Militärinterventionen zu ersticken versucht, um eine neue Ordnung zu etablieren, sondern mit informellen Interventionen eingehegt.

Inhaltlich ähnlich, aber sprachlich handfester äußerte sich die marxistische Gruppe »Roter Aufbau Hamburg« bereits zum 1. Mai in einer Erklärung: »Wenn sich die 20 Staatschefs abgeschottet von einem riesigen Polizeiaufgebot treffen, wollen sie Hamburg zur einer Festung des Kapitals machen. Eine Festung, deren Tore mit etwa 9.000 Polizisten geschützt wird. Die geplante ›lückenlose‹ Kameraüberwachung findet ihre Ergänzung in riesigen Gefahrengebieten und Sicherheitszonen. Nebenbei ist jetzt schon davon auszugehen, dass die Bundeswehr mit Kampfflugzeugen und anderem Kriegsgerät in Hamburg eingesetzt werden wird. Der Luftraum wird gesperrt, und Gullideckel werden verschweißt.«

Weiter: »Bei diesem Gipfel steht Hamburg im Mittelpunkt des Weltgeschehens und bietet deshalb auch die Möglichkeit, unseren Hass auf dieses System in die Öffentlichkeit zu tragen. Ein System, welches tagtäglich unsere Lebensbedingungen verschlechtert, damit einige wenige immer mehr haben. Ein System, welches durch Waffenexporte Kriege schürt und damit Flucht und Elend produziert. Dieses System wird also niemals in unserem Interesse funktionieren. Der Kampf um eine bessere Welt beginnt weder mit diesem Gipfel, noch wird er damit enden.«