»Den Kampf in die feindlichen Linien tragen«

Foto: Darren Staples/Reuters

Wie bewertet Ihre Gewerkschaft die Wiederwahl von Jeremy Corbyn zum Vorsitzenden der Labour-Partei?

Corbyns Wiederwahl ist auf jeden Fall ein riesiger Schub für das Selbstbewusstsein von Millionen arbeitender Menschen und all jenen, die in Armut leben. Die BFAWU, die Bakers Food and Allied Workers Union, ist ein großer Unterstützer des Parteichefs. Aber noch viel mehr ermutigen wir ihn in seiner ehrlichen Politik, die direkt darauf abzielt das Leben und die Bedingungen von Millionen von Menschen zu verbessern.

Sie waren einer von Tausenden, deren Mitgliedschaft in der Labour-Partei kurz vor der Abstimmung suspendiert wurde, weil Sie sich kritisch über Parlaments­abgeordnete geäußert haben, die dem rechten Parteiflügel zugehören. Was muss geschehen, damit solche Massenausschlüsse durch den Vorstand zukünftig verhindert werden können?

Wir brauchen Änderungen im Regelwerk der Partei, damit solche »Säuberungen« nie wieder passieren können. Wir dürfen es nicht dem Generalsekretär der Labour-Partei, dem hauptamtlichen Apparat und einigen wenigen erlauben zu bestimmen, wer ausgeschlossen wird. Unsere Partei sollte robusten Dialog aushalten können, so lange nicht diskriminierende Sprache verwendet oder körperliche Gewalt angedroht wird. Es darf Gruppen in der Parlamentsfraktion nicht gestattet werden zu meutern, den Vorsitzenden und unsere Mitgliedschaft in Geiselhaft zu nehmen.

Wie soll sich Labour jetzt weiterentwickeln?

Die Partei muss geschlossen hinter Corbyn stehen und den Kampf in die feindlichen Linien auf der konservativen Seite des Parlamentes tragen. Wenn die Abgeordneten unseren Parteichef nicht akzeptieren können oder weiter versuchen, ihn hinterrücks zu schwächen, sollten sie es sich vielleicht überlegen ihr Amt niederzulegen und ihren Parlamentssitz an motiviertere Leute zu übergeben.

Könnte das auch durch regelmäßige verpflichtende Neuwahlen der Labour-Abgeordneten in den Wahlkreisen und Ortsverbänden passieren?

Die von den Tories eingeführten und von aufeinander folgenden Labour-Regierungen nie zurückgenommenen Antigewerkschaftsgesetze verpflichten Gewerkschaftsführer dazu, sich alle fünf Jahre einer Neuwahl zu stellen. Warum sollte das für die Abgeordneten in der Parlamentsfraktion anders sein! Wenn sie gute Arbeit machen und die Auffassungen jener, die ihnen ihren Sitz ermöglicht haben, teilen und politisch vertreten, sollten sie davor keine Angst haben.

Sowohl Jeremy Corbyn als auch sein enger Verbündeter John McDonnell haben auf dem vergangenen Parteitag in Liverpool die Möglichkeit von Unterhauswahlen in naher Zukunft in den Raum gestellt. Doch das Austeritätsprogramm der Regierung ist jetzt wirksam und betrifft die Menschen hier und heute. Wie können Arbeiter, Gewerkschaften und die Labour-Partei darauf reagieren?

Ich glaube nicht, dass es kurz- oder mittelfristig zu Neuwahlen kommen wird. Es wird also die kollektive Stärke der Gewerkschaften für die Bekämpfung der grauenvollen konservativen Politik brauchen. Leider ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir den Gewerkschaftsbund TUC dazu kriegen werden, einen Generalstreik auszurufen. Doch warum sollten sich nicht einzelne Gewerkschaften und deren Ortsverbände zusammentun und koordinierte Aktionen an den gleichen Tagen überlegen? Damit könnten wir die skrupellosen Unternehmer und moralisch korrupte Regierungen unter Druck setzen.

Eine umstrittene Frage innerhalb der Arbeiterbewegung ist der Umgang mit dem Ergebnis des Brexit-Referendums. Welche Prioritäten setzt die BFAWU?

Der Gewerkschaftsdachverband TUC muss einen Dialog mit Labour beginnen, um eine Koalition zur Verteidigung von Arbeiterrechten zu gründen. Dazu muss die Partei ihre inneren Spaltungen bei dem Thema aufarbeiten, um ein einheitliches Bild nach außen zu präsentieren. Das würde den Wählern vermitteln, dass Labour wirklich auf ihrer Seite steht. Auch die Gewerkschaften müssen sich gemeinsam der von der Europäischen Union praktizierten Sozialkürzungspolitik entgegenstellen.