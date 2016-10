Durchbruch unwahrscheinlich

»Normandie-Format«: Wladimir Putin, Angela Merkel, François Hollande und Petro Poroschenko Foto: PA/Tatyana Zenkovich/Pool

Erstmals seit Beginn des Konflikts um die Ukraine kommt Russlands Präsident Wladimir Putin am heutigen Mittwoch zu Gesprächen nach Berlin. Bei dem Treffen im »Normandie-Format«, an dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, der ukrainische Präsident Petro Poroschenko und Frankreichs Staatschef François Hollande teilnehmen, solle über weitere Schritte zur Lösung der Situation beraten werden.

Die vier Staats- und Regierungschefs hatten im Februar 2015 in der belarussischen Hauptstadt Minsk ein Friedensabkommen für den Osten der Ukraine geschlossen. Dieses sieht neben einem Waffenstillstand und dem Abzug schwerer Waffen von der Front auch Wahlen vor. Das Abkommen ist aber bis heute nicht umgesetzt, während die Spannungen zwischen den Truppen des Kiewer Regimes und den »Volkswehren« im Donbass immer wieder eskalierten. Ein Jahr nach ihrem letzten Zusammenkommen am 2. Oktober 2015 in Paris wollen die vier Parteien nun die weitere Umsetzung der Minsker Vereinbarungen bewerten, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag. Einen Durchbruch erwartet offenbar niemand. »Sicher darf man von dem Treffen keine Wunder erwarten«, sagte Merkel am Dienstag in Berlin. »Aber sprechen ist immer wieder notwendig, auch wenn die Meinungen sehr stark auseinandergehen.« Auch Poroschenko wiegelte ab. »Lasst uns keine sehr hohen Erwartungen an das Treffen stellen«, sagte er bei einer Pressekonferenz mit der norwegischen Regierungschefin Erna Solberg in Oslo. »Aber ich wäre sehr froh, wenn ich widerlegt würde.«

Der Name »Normandie-Format« bezieht sich auf das erste Treffen der vier Staatschefs am 6. Juni 2014. Sie hatten die Gedenkfeier zur Landung der Alliierten in der Normandie 1944 genutzt, um an deren Rande über die Lage in der Ukraine zu beraten.

Dem Treffen am Mittwoch waren in den vergangenen Tagen intensive Telefongespräche vorangegangen. In einem Telefonat mit Poroschenko vergangene Woche nannte Hollande als Ziel, dass die Ukraine die Kontrolle über die Grenze zu Russland zurückgewinnen solle. (AFP/dpa/jW)