Russlands Präsident Putin (l.) und Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier bei einem Treffen im Kreml (21.6.2016) Foto: EPA/KIRILL KUDRYAVTSEV/dpa-Bildfunk

Zusätzliche Sanktionen gegen Russland wegen dessen Vorgehen in Syrien habe Angela Merkel vor dem am Donnerstag und Freitag stattfindenden EU-Gipfel verlangt, berichtete die FAS. Sollte die Kanzlerin tatsächlich mit dieser Forderung vorgeprescht sein, ist sie erstmals auf der Nase gelandet. Denn wie die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Montag mitteilte, hat »kein Mitgliedsstaat« neue Strafmaßnahmen beantragt. Also offenbar auch Berlin nicht. Und da Einstimmigkeit im EU-Rat erforderlich ist, um Sanktionen zu beschließen, ist Stillschweigen ein Weg, eine drohende Niederlage nicht explizit werden zu lassen.

Offenbar ist ein erheblicher Teil der EU-Staaten die Sanktionen gegen Russland inzwischen leid. Gebracht haben sie politisch nichts, wie auch offizielle Thinktanks wie die »Stiftung Wissenschaft und Politik« gelegentlich zugeben. Russland hat sich weder von der Krim zurückgezogen noch seine Unterstützung der Aufständischen in den international nicht anerkannten ostukrainischen Volksrepubliken aufgegeben. Und in Syrien liegt das Gesetz des Handelns derzeit ohnehin auf seiten Moskaus und von Damaskus. Nachgewiesen ist eine russische oder syrische Urheberschaft für den Feuerüberfall auf einen Hilfskonvoi bei Aleppo bis heute nicht, auch wenn Frankreich, Großbritannien und Merkel mit eskalierender Wortwahl das Gegenteil suggerieren. Und die bisherigen EU-Sanktionen hat Russland mehr oder minder weggesteckt. Südfrüchte gibt es auch anderswo auf der Welt zu kaufen, bei Technologien ist China der EU ebenbürtig geworden. Das größere Problem als die europäische Handelssperre ist für Russland ohnehin der – nicht von der EU, sondern von den USA und der OPEC beeinflusste – Ölpreis. Was die Restriktionen im Bankgeschäft und auf den Finanzmärkten angeht, so bereitet Russland eine erste Auslandsanleihe in chinesischer Währung vor. Außerdem arbeitet man an der Herausgabe einer eigenen Kreditkarte, für deren Nutzung nicht mehr die amerikanischen Abrechnungszentren nötig sind.

Damit bleiben für die Volkswirtschaften der EU nur noch die Kosten übrig, die ihnen selbst durch das Sanktionsregime entstehen. Das BRD-Kapital hat diese Einbußen durch gesteigerte Ausfuhren in die USA kompensieren können und löckt deshalb nicht offen wider den Stachel. Das Beispiel amerikanischer Justizschikanen gegen europäische Unternehmen lässt es der deutschen Wirtschaft offenbar angeraten scheinen, lieber im stillen zu exportieren und das Russland-Geschäft abzuschreiben. Letzteres macht dem Volumen nach nur einen Bruchteil der Exporte des BRD-Kapitals in die USA aus und leidet derzeit sowieso an der ölpreisbedingt niedrigen Kaufkraft des flächenmäßig größten Landes der Erde.

Doch in anderen EU-Staaten fällt diese Abwägung anders aus. Ein Aspekt ist auch nicht zu vernachlässigen: Durch Ausbremsen der BRD beim Sanktionsthema können südeuropäische EU-Länder Merkel ganz diskret jenen Widerstand leisten, den sie im Streit um deren Finanzpolitik – einstweilen – nicht riskieren.