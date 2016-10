Nur ein Instrumentenfehler?

Foto: REUTERS/Karl Ronstrom

Die US-Marine hat am Sonntag zum dritten Mal innerhalb einer Woche einen Raketenangriff auf ihren Zerstörer »Mason« gemeldet. Schauplatz soll das Rote Meer vor der Südwestküste Jemens gewesen sein. Nach US-amerikanischer Darstellung hatte es dort auch schon am 9. und 12. Oktober solche Angriffe gegeben. Die Raketen seien aus einem Gebiet abgeschossen worden, das von der Koali­tion der schiitischen Organisation Ansarollah mit Anhängern des früheren Präsidenten Ali Abdullah Saleh und Teilen der regulären jemenitischen Streitkräfte kontrolliert werde, behaupteten damals US-Militärsprecher. Als »Vergeltung« hatte ein anderer Zerstörer, die »Nitze«, am Donnerstag drei Radarstationen mit Cruise Missiles angegriffen.

Schäden entstanden laut US-Angaben bei keinem der drei angeblichen jemenitischen Angriffe. Alle Raketen seien in einer nicht näher bezeichneten Entfernung von der »Mason« im Wasser gelandet. In den ersten beiden Fällen bestritten Sprecher von Ansarollah den Abschuss von Raketen. Zu der Meldung über einen dritten Angriff am Sonntag gab es zunächst noch keine Stellungnahme von jemenitischer Seite.

Dafür überraschte die US-Navy einige Stunden später mit der Mitteilung, dass sie den Vorgang untersuchen wolle. Nun war plötzlich von »Ungewissheit« über das wirkliche Geschehen die Rede. Die am frühen Sonntag verbreitete Meldung wurde dahingehend abgeschwächt, dass die Besatzung des Kriegsschiffs »Anzeichen« für einen Angriff gehabt habe, die in Radarbeobachtungen bestanden hätten. Dass in Wirklichkeit keine gesicherten Beweise für einen Angriff vorlagen, hatten Beobachter schon nach den beiden vorangegangenen angeblichen Zwischenfällen vermutet.

Einer der Führer von Ansarollah, Abd Al-Malik Badr Al-Din Al-Huthi, hatte am Donnerstag in einer Fernsehansprache den US-amerikanischen Angriff auf die drei Radarstationen scharf verurteilt. Dabei äußerte er den Verdacht, dass die USA dabei seien, die Grundlage für eine Invasion von Bodentruppen in der südwestlichen Provinz Hudaida zu schaffen.

Im Roten Meer operiert seit zwei Wochen neben den Kreuzern »Mason« und »Nitze« als drittes US-Kriegsschiff die bereits 1971 in Dienst gestellte »Ponce«. Es handelt sich um ein amphibisches Landungsschiff, das Angehörige von Spezialeinheiten an Bord haben könnte und außerdem Laserwaffen mitführt. Nachdem die »Ponce« mehrere Jahre lang als Versuchsplattform für diese Waffen gedient hatte, gab die Navy vor wenigen Monaten bekannt, dass diese jetzt jederzeit einsatzbereit seien.

Nach außen gibt sich die US-Regierung jedoch betont friedenswillig. Gemeinsam mit seinen Kollegen aus Großbritannien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Emiraten rief Außenminister John Kerry am Sonntag »alle jemenitischen Parteien« dazu auf, »Flexibilität und Kompromissbereitschaft« für eine neue Verhandlungsrunde zu zeigen. Bei einem vorangegangenen Treffen hatten Kerry und der britische Außenminister Boris Johnson zu einem Waffenstillstand ohne Vorbedingungen aufgerufen. Das müsse »so rasch wie möglich« erfolgen, sagte Kerry und setzte fast drohend klingend hinzu: »Damit meine ich Montag oder Dienstag«.

Verhandlungen unter Vermittlung des US-Sonderbeauftragten Ismail Uld Scheich Ahmed hatten zuletzt zwischen April und Ende Juli stattgefunden. Ahmed war auch in die Gespräche zwischen Kerry und Johnson am Sonntag in London einbezogen. Alle bisherigen Friedensbemühungen sind daran gescheitert, dass die Saudis als ersten Schritt eine Kapitulation ihrer Gegner, deren Abzug aus allen von ihnen kontrollierten Städten und die Übergabe ihrer schweren Waffen verlangen. Diese Forderung steht jedoch im Gegensatz zur militärischen Lage.