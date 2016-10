Wo sich Wege kreuzen konnten

Polizeiabsperrung am Fundort der Leiche von Peggy Knobloch bei Rodacherbrunn am 4. Juli Foto: Bodo Schackow/dpa

Nachdem vor wenigen Tagen die DNA von Uwe Böhnhardt an einem Stoffetzen vom Fundort der Knochen von Peggy Knobloch festgestellt wurde, stellt sich die Frage, wie sich die Wege des untergetauchten Neonazis und der Neunjährigen im Jahr 2001 kreuzen konnten. Dass der mutmaßliche NSU-Terrorist allein – und von allen »Kameraden« unbemerkt – nebenbei als Triebtäter agiert hat, ist mit Blick auf sein Umfeld allerdings zweifelhaft.

Ein Pilzsammler hatte im Juli 2016 die sterblichen Überreste des Mädchens aus dem oberfränkischen Lichtenberg rund 15 Kilometer entfernt in einem Waldstück bei Rodacherbrunn in Thüringen entdeckt. Opferanwälte und Beobachter des Münchner NSU-Prozesses erinnern sich an mindestens drei Zeugen aus der rechten Szene, die sich regelmäßig in diesem Teil der Grenzregion zwischen Bayern und Thüringen bewegten. Zwei der Männer sollen in der Gegend eine Waldhütte genutzt haben und sind bereits im Zusammenhang mit pädosexuellen oder anderen schweren Straftaten gegen Kinder aufgefallen. Enrico T. war nach dem Mord an dem neunjährigen Bernd Beckmann 1993 in Jena unter Verdacht geraten, weil neben der Leiche des Jungen am Saaleufer ein Bootsmotor gelegen hatte, der ihm zuzuordnen war. Als er 2012 nach Aufdeckung des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) als Zeuge vernommen wurde, gab Enrico T. zu Protokoll, dass nur Uwe Böhnhardt ihm damals den Motor gestohlen haben könne. Ein Aussteiger aus der Jenaer Neonaziszene berichtete etwa zur selben Zeit – wenige Monate nach Böhnhardts Tod –, der Zeuge T. stehe selbst »auf kleine Kinder«.

Der zweite Mann, Henning H., wurde im Juli 2015 wegen seiner amtsbekannten Fähigkeiten als Bombenbastler und der Bekanntschaft mit den Hauptverdächtigen im Prozess um die Mord- und Anschlagsserie des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) befragt. Bei seiner Vernehmung kam aber auch zur Sprache, dass Henning H. Zeichnungen und Collagen angefertigt hatte, die die Vergewaltigung und Zerstückelung von Kindern zeigten. Nebenklageanwalt Yavuz Narin, der auch im Rahmen eigener Recherchen auf die Waldhütte gestoßen ist, hatte damals vor dem Oberlandesgericht München wegen der gewaltpornographischen Darstellungen nachgehakt. Henning H. spielte die Sache herunter; der Vorsitzende Richter Manfred Götzl intervenierte bei der Befragung und verstand den Bezug von Sadismus gegenüber Kindern zu den Anklagevorwürfen nicht. Den »Fall Peggy« brachte damals niemand mit dem NSU in Verbindung. Wer allerdings Bomben auf einer Einkaufsmeile und in Lebensmittelläden deponierte, musste zumindest billigend in Kauf nehmen, dass auch Kinder verletzt oder getötet werden.

Ein dritter NSU-Zeuge hatte sich arbeitsbedingt oft in der Gegend aufgehalten, wo Peggy Knobloch verschwand, ist aber, soweit bekannt, bisher nicht im Zusammenhang mit einschlägigen Straftaten aufgefallen: Kai Dalek war eine Schlüsselfigur der fränkischen Neonaziszene und zugleich V-Mann des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz. In den Frühzeiten des Internets hatte er sich das Pseudonym »Undertaker« zugelegt – was soviel wie Totengräber heißt – und für die braune Szene das »Thule-Netz« mit aufgebaut. In den 1990er Jahren hatte er ein »Computer-Grafik-Design-Studio« in Steinwiesen betrieben. Die Ortschaft liegt etwa 23 Kilometer von Peggys Wohnort und 17 Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt.

Dalek will Uwe Böhnhardt aber »nicht wissentlich« gekannt haben – ebensowenig Uwe Mundlos und Beate Zschäpe, die heutige Hauptangeklagte im NSU-Prozess. Auf den Anführer des »Thüringer Heimatschutzes«, Tino Brandt, der zur Zeit wegen sexuellen Missbrauchs von minderjährigen Jungen in Strafhaft sitzt, war Dalek 2014 im Zeugenstand nicht gut zu sprechen – was dieser gewollt habe, sei ihm zu radikal gewesen.

Ein Hassbrief, den Peggys Mutter wenige Tage nach dem Verschwinden des Mädchens von Neonazis erhalten hatte, weil sie mit einem Türken zusammenlebte und so ein »arisches Kind« nicht verdiene, enthielt offenbar kein Täterwissen.