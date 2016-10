CETA tot – oder Belgien kaputt

Foto: EPA/STEPHANIE LECOCQ/dpa-Bildfunk

Der heutige Dienstag galt lange als Meilenstein für den sogenannten Freihandel: In Luxemburg wollen die EU-Handelsminister das hart umkämpfte Abkommen mit Kanada auf den Weg bringen. Doch das Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) droht zu scheitern. An der Wallonie. Das Parlament des frankophonen Landesteils Belgiens hatte vergangene Woche gegen CETA votiert und sich bis Montag nachmittag nicht umstimmen lassen. Doch am 27. Oktober auf dem EU-Kanada-Gipfel müssen die Unterschriften aller 28 Mitgliedsländer vorliegen, sonst kann der Deal nicht gemacht werden. In Brüssel (EU-Zentrale und Regierungspitze) herrscht deshalb seitdem – mehr als ohnehin – der Ausnahmezustand.

Es könnte der übliche Fall von »Denkste« werden: Bislang war die EU-Herrlichkeit davon ausgegangen war, dass bis Dienstag alle Hürden für CETA aus dem Weg sind. Doch geht es nach Recht und Gesetz, darf Belgien nicht zustimmen, so lange sich einer der drei Landesteile (Wallonie, Flandern, Brüssel) dagegenstemmt. Das wallonische Parlament verweigert der Zentralregierung daher die Vollmacht, das Abkommen zu unterschreiben. Laut Verfassung kann die Regierung einen Vertrag wie CETA nur dann absegnen, wenn sie die Zustimmung aller drei Regionen hat. Walloniens Ministerpräsident Paul Magnette war Ende vergangener Woche noch sehr deutlich in seinen Äußerungen, bei seinem Nein zu bleiben. Alle Brüsseler Bemühungen, die Wallonen noch umzustimmen, brachten bis Anfang dieser Woche keine Ergebnisse.

»Realpolitiker« wie der ehemalige EU-Kommissar Karel De Gucht rieten frech zum Staatsstreich. Die Regierung solle das Votum ignorieren, den Vertrag unterschreiben und die Wallonen später klagen lassen. So schafft man zwar Fakten, aber hält kein ohnehin auseinanderdriftendes Staatsgebilde zusammen. Immerhin: CETA wäre aus Sicht der Lobbyisten »gerettet«, Belgien wahrscheinlich erledigt. Ein Kollateralschaden der Globalisierung? (mit AFP)