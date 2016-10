Klatsche für »Institutionen«

Protest gegen die Kürzungspolitik der Syriza-Regierung am 10. September in Thessaloniki während der Rede von Premier Alexis Tsipras zur Eröffnung der internationalen Handelsmesse Foto: Alexandros Avramidis/Reuters

Mit Expertengruppen ist es so eine Sache. Allzuoft dienen sie dazu, reaktionäre Politik zu legitimieren oder progressive Maßnahmen auf die lange Bank zu schieben. Ganz anders verhält es sich mit einer Gruppe von Fachleuten, die im Auftrag der griechischen Regierung und der Europäischen Kommission die Arbeitsmarktinstitutionen in Hellas unter die Lupe genommen hat. Ihr kürzlich veröffentlichter Abschlussbericht ist eine herbe Klatsche für die frühere »Troika«, also die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank (EZB) und den Internationalen Währungsfonds (IWF), die seit Anfang 2015 als »die Institutionen« bezeichnet werden.

Die Empfehlungen der acht Experten – vier benannt von der »Troika«, vier von der griechischen Regierung, darunter der Jurist Wolfgang Däubler und der Soziologe Gerhard Bosch aus Deutschland – werden zwar eher in einem »sozialpartnerschaftlichen« Duktus vorgetragen. Dennoch haben sie es in sich. So fordern die Autoren mehrheitlich, dass ab 2012 beschlossene Einschränkungen der Tarifautonomie rückgängig gemacht werden. So wurde beispielsweise das sogenannte Günstigkeitsprinzip beseitigt: Branchentarifverträge können dadurch auf Unternehmens- oder Betriebsebene unterlaufen werden. Früher galten lokale Vereinbarungen nur dann, wenn sie für die Beschäftigten günstiger waren. Zudem können nicht mehr nur Gewerkschaften solche Verträge abschließen, sondern auch »Zusammenschlüsse von Personen«, die drei Viertel der betreffenden Beschäftigten repräsentieren. Der Erpressung von Belegschaften ist damit Tür und Tor geöffnet: In 99 Prozent dieser Regelungen werden die Löhne gekürzt.

Auch Dauer und Nachwirkung von Tarifverträgen wurden beschränkt. Anders als beispielsweise in Deutschland gelten gekündigte Tarifverträge für Altbeschäftigte in Griechenland nur noch beim Grundlohn und einigen Zuschlägen weiter. Andere Einkommens- und Arbeitsbedingungen können sofort verschlechtert werden. Zudem wurde die Möglichkeit suspendiert, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären. Für das Tarifvertragssystem in Griechenland hatte all das dramatische Auswirkungen. Der Anteil der Beschäftigten, die von Tarifregelungen erfasst werden, ging zwischen 2009 und 2013 von 83 auf 42 Prozent zurück. Die Zahl der Branchentarifverträge nahm von 163 (2008) auf nur noch zwölf im Jahr 2015 ab. In der Folge sanken die Löhne nach Angaben der griechischen Statistikbehörde innerhalb von sechs Jahren um 24 Prozent. Alle genannten Maßnahmen sollen nach dem Willen der Kommissionsmehrheit nun wieder zurückgenommen werden.

Zu den dramatischen Gehaltseinbußen der Beschäftigten in dem geplagten Euro-Mitgliedsstaat trug auch die Kürzung des Mindestlohns um 22 Prozent bei. Vor den »Reformen« handelten Gewerkschaften und Unternehmerverbände die Lohnuntergrenze auf nationaler Ebene aus. Jetzt wird diese staatlich festgesetzt. Ihr Versprechen, die Kürzungen wieder zurückzunehmen, hat die vermeintlich linke Tsipras-Regierung wie so viele andere Zusagen ebenfalls nicht umgesetzt. Auch der abgesenkte Mindestlohn für unter 25jährige besteht nach wie vor. Diese Diskriminierung soll nach dem Willen der Expertengruppe beseitigt werden. Statt dessen schlägt sie vor, im ersten Beschäftigungsjahr 85 und im zweiten 95 Prozent des Mindestlohns zu zahlen. Künftig sollen laut Kommissionsmehrheit Gewerkschaften und Unternehmen wieder über den Mindestlohn verhandeln. In bezug auf die Tarifautonomie fordert sie die vollständige Nachwirkung von Tarifverträgen, die Wiederherstellung des Günstigkeitsprinzips und der Möglichkeit von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen sowie das Ende von Lohndumping mit Hilfe sogenannter Personenzusammenschlüsse.

In vielen Fragen orientieren sich die Wissenschaftler an der Situation in Deutschland. So schlagen sie vor, dass Unternehmen bei Massenentlassungen Verhandlungen über einen Sozialplan, über Abfindungen und Umschulungen führen müssen. Bei vorübergehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten soll ein Modell der Kurzarbeit greifen, wie es hierzulande in der akuten Krisenzeit 2008/2009 extensiv genutzt wurde.

Eine klare Haltung haben die Autoren zum Thema Streikrecht: »Die Expertengruppe sieht keine Notwendigkeit für striktere Regeln bei Streiks.« Auch gebe es keinen dringenden Grund, das in Griechenland geltende Verbot kalter Aussperrungen (also die Freistellung von Beschäftigten nicht bestreikter Betriebe) abzuschaffen.

Alles in allem sind die Empfehlungen der Expertenkommission kein revolutionäres Pamphlet. Sie stehen aber in deutlichem Kontrast zum von den »Institutionen« forcierten Abbau von Arbeiterrechten. Sie geben den Kritikern dieser Politik viele Argumente an die Hand. In Griechenland haben sich nicht nur die Gewerkschaften, sondern auch die Unternehmerverbände für die Wiederherstellung der Tarifautonomie ausgesprochen. Ob die Empfehlungen tatsächlich umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.

