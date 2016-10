Spiegelbild der Bilanz: Für himmelschreiende Spekulationsgeschäfte muss die Bevölkerung bezahlen Foto: Arne Dedert/dpa - Bildfunk

Die nächste Bankenkrise liegt in der Luft. Der Aktienkurs der Deutschen Bank ist abgeschmiert. In der vorigen Woche lag er auf einem Allzeittief unter zehn Euro – am Vorabend der Finanzkrise im Mai 2007 riss das Papier noch die 100-Euro-Marke. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, dass die nationalen Regierungen in der Europäischen Union einen neuen »Bankenrettungsschirm« aufspannen. Die Bundesregierung soll sich mit der Deutschen Bank bereits über einen Notfallplan verständigt haben, demzufolge Berlin sich mit 25 Prozent am Geldhaus beteiligen soll. Ebenso war sie mit der Commerzbank verfahren, die 2009 teilverstaatlicht wurde. Doch ein Jahr vor der Bundestagswahl wird Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sich mit Händen und Füßen gegen einen »Bail-in« wehren – Steuergeld für Zockerbanken auszugeben ist angesichts klammer öffentlicher Kassen unpopulär: In einer Emnid-Umfrage vom 3. Oktober sprachen sich 69 Prozent der Befragten gegen eine Staatsbeteiligung aus.

Die Ratingagentur Moodys bezifferte die Höhe der faulen Kredite in der Bilanz am Dienstag auf 17 Milliarden Dollar. Damit steht das deutsche Geldhaus nicht alleine da. Das drittgrößte britische Finanzinstitut Barclays sitzt auf Risikopapieren im »Wert« von 453 Milliarden Euro, 360 Milliarden Euro sind es im italienischen Bankensektor. Das US-Justizministerium verklagt die Bank auf 14 Milliarden Dollar (12,7 Milliarden Euro) wegen mutmaßlich manipulierter Hypothekenkredite. Rückstellungen dafür hat die Deutsche Bank nur in Höhe von 5,5 Milliarden Euro gebildet. Auch wenn dies große Kennziffern sind, scheint es nicht der entscheidende Faktor des Börsenkurssturzes zu sein. Die Bank verweist auf das »schwierige wirtschaftliche Umfeld«. Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank schmälere ihre Profite. Tatsächlich hat sich die Deutsche Bank weitestgehend ihres Kreditgeschäfts entledigt.

Bis in die frühen 2000er Jahre firmierte die Monopolverflechtung um die Deutsche Bank unter dem Kosenamen »Deutschland AG«. Mit jeweils zehn Prozent war die Deutsche Bank an den großen Industrieunternehmen Daimler, Linde, Continental sowie an der Deutschen Börse beteiligt. Vor zwanzig Jahren besaßen deutsche Firmen und Banken mehr als die Hälfte der Aktien hierzulande. Paul Achleitner, seit 2012 Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank, erklärte 2005 als Vorstandsmitglied des Deutschland-AG-Mitglieds Allianz die »alten Tage« für beendet. Investoren, Regulierer und internationale Rechnungslegungsstandards verlangten nach größerer Kapitaleffizienz. Heute braucht Achleitners Bank Geld. Sicher sehnt er sich nach den »alten Tagen« zurück. Eine Kapital­erhöhung durch Firmenbeteiligungen wäre politisch weniger anrüchig, als den Steuerzahler zur Kasse zu bitten. Im August berichtete das Manager-Magazin, die Spitzen von Deutsche Bank und Commerzbank hätten Fusionspläne ausgelotet. Übernahmen wären in der EU gern gesehen. In der geschaffenen »Bankenunion« sind Staatsbeteiligungen (»Bail-in«) seit 2014 verboten. Doch die Nationalstaaten sorgen sich um den Verlust ihrer Monopole. Zuletzt war dies am vergangenen Donnerstag in den Niederlanden zu beobachten. Die 2008 verstaatlichte und heute noch kriselnde ABN-Amro-Bank erhielt ein Übernahmeangebot der schwedischen Nordea-Bank. Doch weil Den Haag die Bank als systemrelevant einstuft, lehnte sie das Übernahmeangebot dankend ab. Die Financial Times bedauerte das mangelnde Fusionsfieber unter Finanz­instituten als »Balkanisierung«.

Ende September legte sich die deutsche Industrie für den Vorstandsvorsitzenden John Cryan ins Zeug. Daimler-Chef Dieter Zetsche sagte: »Starke deutsche Banken sind wichtig für eine starke deutsche Wirtschaft. Diese Verbindung ist eng. Und das wird so bleiben.« E.on-Chef Johannes Teyssen ergänzte: Für eine so große Exportnation wie Deutschland wäre es schlecht, »wenn wir den Zugang zu den weltweiten Kapitalmärkten nur noch über Banken in anderen Ländern sicherstellen könnten«. Denkbar wäre ein »Bail-out« durch die deutschen Monopole. Eine Reminiszenz an die guten alten Tage der »Deutschland AG«. Die Grünen begrüßten die Idee am vergangenen Freitag: »Eine Rettung der Deutschen Bank durch Dax-Konzerne ist aus Steuerzahlersicht eine gute Lösung: Stabilisierung ohne Steuergeld«, sagte Gerhard Schick, finanzpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. Die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Sahra Wagenknecht, und der EU-Parlamentsabgeordnete Fabio De Masi (Die Linke) hielten in einem Artikel auf Spiegel online am Donnerstag dagegen: »Die Deutsche Bank muss aufgespalten und ihre Zockerabteilungen müssen kontrolliert abgewickelt werden.«