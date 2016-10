So was kommt von so was

Zu jW vom 4. Oktober: »BRD kreuzweise gespalten«

Die jW-Autorin hat gut aufgepasst bei den Protesten gegen Merkel und Co. am 3. Oktober in Dresden: Die Protestierenden haben die Bundeskanzlerin wegen ihrer Flüchtlingspolitik angepöbelt und nicht wegen der »Agenda 2010«-Politik. Dann wurde noch ein dunkelhäutiger Mann mit »Abschieben!«-Rufen beschimpft – ohne Zweifel rassistisch. Und dann stand – quasi als Kronzeuge – auch noch Lutz Bachmann unter den Pöblern. Nun stellt sich nur noch die Frage: Was sagt uns dieser bunte Strauß an Erscheinungen am 3.10. in Dresden?

Eine wohl nicht ganz von der Hand zu weisende Schlussfolgerung in »linken« Kreisen könnte sein: Dieser »rassistische Mob« (in der SPD besser bekannt unter dem Namen »Pack«) ist zu dämlich, seine eigenen Klasseninteressen zu erkennen – als potentielles revolutionäres Subjekt hat der genauso ausgedient wie die DDR.

Nun stellt sich die nächste Frage: Warum hat die jW-Autorin nicht auch festgestellt, dass auf der »linken« Demonstration genausowenig gegen die »Agenda 2010«-Politik zu hören oder zu sehen war? Denn dann könnten die Leserinnen und Leser zu der erhellenden Erkenntnis kommen: So was kommt von so was – und im besten Falle Schlussfolgerungen für den antifaschistischen Kampf daraus ziehen, die sich nicht an deutschen Gartenzwergen abarbeiten.

Männe Grüß, per E-Mail

Nicht mit bloßen Händen

Zu jW vom 24./25. September: »Falsche Adresse«

In diesem Gastkommentar formuliert Sevim Dagdelen mit deutlicher Sympathie für die nordsyrischen Kurden: »Erdogans Truppe bombt Kurden, die in Nordsyrien tapfer und effektiv gegen den IS kämpfen, zusammen.«

Dass dieser Kampf gegen den »Islamischen Staat« (IS) nicht mit bloßen Händen erfolgreich sein konnte und kann, alle Tapferkeit nichts nützt, wenn effiziente Waffen fehlen, dürfte auch ihr bekannt sein und einleuchten. Darüber aber verliert sie kein Wort. Kein Wort auch darüber, dass die kurdischen Volksverteidigungskräfte YPG von den USA mit Luftschlägen und Ausbildern unterstützt worden sind und werden. Kein Wort, dass Peschmerga und YPG gebietsweise auch gemeinsam kämpfen und US-Waffen auch den Weg zu den YPG finden. Kein Wort, dass es gut und gerecht sein könnte, die nordsyrischen YPG im Krieg gegen den IS mit Waffen zu beliefern – auch aus Deutschland. Kein Wort, dass es – z. B. aus Sicht eines sozialistischen Antiimperialismus – gut und gerecht sein könnte, die syrische Armee und ihre Verbündeten im völkerrechtlich legitimen Krieg gegen die dschihadistischen Terrorarmeen politisch oder sogar militärisch zu unterstützen.

Warum ist das so? Warum ist Die Linke auf diesem Auge total erblindet? Aus Angst vor dem Verlust eines vermeintlichen Alleinstellungsmerkmals? Dazu ein Tip: (Klein)bürgerlicher Antimilitarismus/Pazifismus sollte nicht mit sozialistischem Antimilitarismus verwechselt werden. Das Alleinstellungsmerkmal einer ernstzunehmenden Linken kann nur der sozialistisch-revolutionäre Ansatz sein. Ohne Sozialismus wird es niemals Frieden (für alle Menschen) geben!

Rainer Stablo, Morbach

Deftiger Humor

Zu jW vom 29. September: ›»Nur‹ die Inhalte fehlen«

Ich finde es unverständlich, dass Sie Roland Düringer in die rechte Ecke stellen wollen. Und sein Humor war nicht pöbelnd. Er war einfach natürlich und teilweise deftig. So wie das Leben eben. Ich habe einige seiner Auftritte verfolgt. Ob der Verfasser des Artikels das auch gemacht hat, wage ich zumindest zu bezweifeln. Es stimmt, dass Herr Düringer in letzter Zeit zunehmend mit konsum- und globalisierungskritischen Äußerungen in Aktion tritt. Aber das ist doch nicht populistisch oder gar rechts. Gerade konsum- und globalisierungskritische Menschen denken doch in Zusammenhängen und über den eigenen Tellerrand hinaus. Ich habe mich über die Nachricht gefreut, dass er eine Partei gründet, und vielleicht sollte die jW auch erst mal abwarten, was die politischen Ziele Düringers sind. Die jW ist da schon mal weit übers Ziel hinaus geschossen, als sie die erste Folge von »Die Anstalt« mit Claus von Wagner und Max Uthoff gnadenlos fertiggemacht hat und sich eines Besseren belehren lassen musste. (…)

Jürgen Schopp, per E-Mail

Erstaunliche Entwicklung

Zu jW vom 1./2./3. Oktober: »›Die KP will ­Vertrauen zurückgewinnen‹«

Das Interview vermittelt Informationen über China wie selten. Danke an Genosse Modrow. Ich war in den letzten Jahren regelmäßig in China und verfolge eine erstaunliche Entwicklung. Ich wohne nicht in Hotels und bin kein Gast staatlicher Stellen, sondern betrachte den Alltag aus der Sicht der einfachen Leute. Mein Fazit: Das Leben des Durchschnittschinesen verbessert sich. Sichtbar vorwärts geht es auf den Gebieten Infrastruktur, Versorgung, Einkaufskultur, bei den Wohnverhältnissen, beim Besitz von Pkw. (…)

Die Strategen Chinas (…) verbinden theoretische Modelle mit praktischen Erprobungen. Sie wagen auf kommunaler Ebene Experimente zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung, deren Resultate das weitere Vorgehen bestimmen. (…) Meine Freunde in einigen Städten Nordostchinas schauen zuversichtlich in die Zukunft. Und das gilt für die meisten Bürger des Riesenlandes.

Damit sollen soziale Probleme nicht ignoriert werden. Für uns ist es schwierig, alles im Kontext der jahrtausendealten Kultur und Tradition zu betrachten, vor allem das Verständnis von Harmonie. Die Verbindung von Harmonie und Stärke passt nur schwer in unsere Denk- und Erfahrungsstrukturen. Doch dieses Prinzip bestimmt die chinesische Lebensphilosophie und bildet die Grundlage der Innen- wie Außenpolitik. Ich bin der Meinung, dass die KP Chinas das Vertrauen der Bevölkerung mit ihrer ethnischen, kulturellen und religiösen Vielfalt verdient hat. (…)

Jürgen Heiducoff, Übach-Palenberg, NRW