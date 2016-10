Times vergleicht Angriffe auf Aleppo mit Guernica

Die Londoner Times begleitet die aktuelle NATO-Offensive publizistisch und kommentierte am Mittwoch das Vorgehen Russlands im Syrien-Krieg:

Ähnlich wie einst Guernica ist das strategisch wichtige Handelszentrum Aleppo durch eine Luftwaffe in Schutt und Asche gelegt worden, die ein Tyrann einem anderen zur Verfügung gestellt hat. Wladimir Putin und Präsident Assad mögen den minimalen westlichen Widerstand gegen ihr Vorgehen verachten wie einst Hitler und General Franco die europäische Beschwichtigungspolitik verachteten. Aber sie sollten daran denken, wo der lange Kampf gegen den Faschismus im 20. Jahrhundert endete – in Nürnberg. (...) Putin rettet in Aleppo nicht einfach nur Assads Regime. Er führt der Welt und dem eigenen Volk vor Augen, auf welche Weise er die Kontrolle übernimmt, wenn Russlands Prestige dies scheinbar erfordert. Er verhöhnt das internationale Recht und den UN-Sicherheitsrat, wo Russland innerhalb von fünf Jahren fünfmal Resolutionen durch sein Veto verhindert hat, mit denen zur Zurückhaltung in Syrien aufgerufen werden sollte. Es wäre naiv zu erwarten, dass Putin oder Assad sich plötzlich eines Besseren besinnen. Doch die Menge an Beweisen gegen sie wächst von Tag zu Tag. (Quelle: dpa)

Sabine Zimmermann, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, erklärte zu dem am Mittwoch vom Bundeskabinett gebilligten Gesetzentwurf zur Beschränkung von Sozial­leistungen für EU-Bürgerinnen und -Bürger in Deutschland:

Während bei der Förderung von Unternehmen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden und nichts zu teuer ist, bleibt die soziale Absicherung von EU-Bürgerinnen und -Bürgern auf der Strecke. Damit verrät die Bundesregierung die europäische Idee. Das Grundrecht auf Sicherung des Existenzminimums muss für alle Menschen in Deutschland gelten und darf nicht eingeschränkt werden. Wir wollen ein Europa für die Menschen, und dazu gehört auch die soziale Absicherung. Die Bundesregierung hat mit ihrer unsozialen Politik und ihren Spardiktaten schon genug Schaden in Europa angerichtet und für einen dramatischen Vertrauensverlust der EU bei den Menschen gesorgt. Dieser Irrweg muss endlich beendet werden.

Die Hilfsorganisation Pro Asyl äußerte sich am Mittwoch zur aktuellen Asylstatistik der Bundesregierung:

Zwischen Januar und September 2016 wurden 460.000 Asylentscheidungen getroffen, rund 70.000 allein im September. Pro Asyl kritisiert, dass dies zu Lasten der Entscheidungs- und Anhörungsqualität geschieht. Neu eingestellte und kurz geschulte Anhörerinnen und Anhörer schauen in vielen Fällen kaum noch auf das individuelle Verfolgungsschicksal – sie hätten auch gar keine Zeit. Inzwischen sind in allen Verfahren diejenigen, die die Asylsuchenden anhören und diejenigen, die entscheiden, zwei verschiedene Personen – ein Unding, geht es doch um die Glaubhaftigkeit des dargestellten Verfolgungsschicksals.

Die neuesten Asylstatistiken bestätigen die Kritik, die Pro Asyl schon anhand der letzten Asylmonatsstatistiken geäußert hat. Obwohl sich die Situation in den wichtigsten Herkunftsstaaten nicht verändert hat, wird immer häufiger umfassender asylrechtlicher Schutz verweigert. Innerhalb eines einzigen Monats nahm die Quote der Fälle, in denen nur noch der sogenannte subsidiäre Schutz gewährt wurde, nochmals um zwei Prozent auf rund 45 Prozent zu.