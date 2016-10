Wahlkämpferin des Tages: Alice Schwarzer

Foto: Henning Kaiser/dpa- Bildfunk

Die Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer ist viel zu sehr ideelle Gesamtfeministin, um die Argumente anderer Frauen auch nur zur Kenntnis zu nehmen. So juckt es sie auch nicht, wenn die Hollywood-Schauspielerin Susan Sarandon warnt, eine gewisse Hillary Clinton wäre als US-Präsidentin »in zwei Minuten im Iran«. Egal, für Schwarzer ist Clinton nicht nur das kleinere Übel – wie etwa für die US-Bürgerrechtlerin Angela Davis, die mit ihrer Wahl schweren Herzens die Präsidentschaft des rechten Krawallbruders Donald Trump verhindern will. Davis ist sich des Elends der Wahl zwischen Pest und Cholera wenigstens bewusst. Für die herrische Alice im Wunderland ist Clinton dagegen eine Hoffnungsträgerin. Nach Meinung von Schwarzer wäre es »ein sehr starkes Signal für die Gleichberechtigung der Frauen«, sollte Clinton gewählt werden – so zitierte am Mittwoch die Deutsche Presseagentur die Emma-Gründerin.

Frau Schwarzer befindet sich mal wieder im Wahlkampf, was für sich genommen schon nicht der Job einer Journalistin ist – selbst wenn sie gute Argumente hätte und in dem Land leben würde, in dem gewählt wird. Aber was soll’s: Sie wurde ja 2005 schon von einer prominent besetzten Medienjury für oberflächlichen, pseudofeministischen Personenkult belohnt. Die leider ungegenderte Ehrenbezeichnung »Journalist des Jahres« wurde ihr sogar ausdrücklich deshalb zuteil, weil »das Kanzlerinnen-Wahljahr« auch ihr Jahr gewesen sei – und weil sie »mit Wortgewalt und spitzer Feder für die Selbstverständlichkeit von Frauen in Führungspositionen streitet«. Im Klartext: Weil sie ganz offen Wahlkampf für die CDU-Frau Angela Merkel gemacht hatte. Inhalte? – Nicht so wichtig. Was zählt, ist das Geschlecht. Auch wenn Merkel bei aller Konkurrenz dem SPD-Macho Gerhard Schröder die Stange gehalten hatte, als es darum ging, mit »Arbeitslosengeld II« und Anrechnung von Partnereinkommen erwerbslose Frauen von einem Ernährer abhängig zu machen. (clw)