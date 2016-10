Foto: privat

Sie sind Mitveranstalterin einer für den heutigen Donnerstag abend in Berlin geplanten Podiumsdiskussion über Alternativen zu Jobcenter-Sanktionen. Dazu wollen Sie auch mit dem Publikum »Ideen spinnen«. Was ist Ihr Ziel?

Um ein Umdenken in Gang zu setzen, müssen wir uns vorstellen, wie es funktionieren kann: Wie könnten wir leben mit einer Ideologie ohne Sanktionen? Kann ein Jobcenter ohne Strafen agieren, und wenn ja, wie? Wir wollen ausloten, welche Perspektiven eine sanktionsfreie Grundsicherung den Betroffenen eröffnet, wie es ihnen damit gehen würde. Schön wäre eine Möglichkeit, das testweise auszuprobieren, um Erfahrungen zu sammeln.

In Ihrer Ankündigung ist auch von »Freiheit schenken« die Rede. Welche Freiheiten wünschen Sie sich für Klienten und Mitarbeiter der Jobcenter?

Unter Androhung des Entzugs der Möglichkeit, minimale Grundbedürfnisse zu sichern, bis hin zur Existenzvernichtung, wird Menschen ein bestimmtes Verhalten aufgezwungen. Das ist subtile Gewalt. Es wird Angst produziert, die zum Gegenteil dessen führt, was Arbeitsvermittler erreichen wollen. Das habe ich selbst bei meiner Arbeit im Jobcenter erlebt. Ich habe etwa bei Einladungen die Rechtsfolgenbelehrungen herausgelöscht, in denen Sanktionen im Falle des Nichterscheinens angedroht werden. Die Folge war, dass sich 90 Prozent der unter 25jährigen, die ich zu betreuen hatte, an die Termine hielten. Vorher war es etwa die Hälfte. Das heißt: Wenn die Betroffenen auf Augenhöhe und ohne Angst mit mir reden konnten, ist das für sie ein Stück Freiheit. Das führte letztlich zu mehr Erfolgen und war für beide Seiten positiv. Ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen viel produktiver sind, wenn sie die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, was sie tun wollen.

Neue Technologien machen immer mehr Jobs überflüssig. Muss darum nicht auch allgemein über den Sinn von Erwerbsarbeit nachgedacht werden?

Darum brauchen wir ein neues Menschenbild. Dass Menschen trotzdem arbeiten werden, zeigen ja die vielen ehrenamtlich Tätigen, zum Beispiel in Vereinen. Das ist ja auch wichtige Arbeit und sollte honoriert werden. Um sich gesellschaftlich oder politisch einzubringen, müssen sie aber darauf zählen können, dass ihre Existenz gesichert ist. Anders ausgedrückt: Ohne verlässliche Grundsicherung keine Freiheit. In meinen Augen ist ein bedingungsloses Grundeinkommen perspektivisch der einzige Weg.

Das passt zu den Positionen, die Sie und die Linke-Kovorsitzende Katja Kipping, die an der Runde teilnehmen wird, vertreten. Zu Gast sind aber auch Hans-Christian Ströbele von den Grünen und Helmut Kleebank von der SPD. Beide Parteien standen in den vergangenen Jahren für Sozialabbau.

Natürlich stehen die SPD und auch die Grünen seit langem für Unmenschlichkeit gegenüber Erwerbslosen und Armen. Es gibt aber Einzelpersonen in den Parteien, die das kritisch sehen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, sie einzuladen, weil jeder, den wir zum Umdenken bewegen können, ein Gewinn ist.

Was versprechen Sie sich davon?

Im besten Fall könnte es dazu führen, dass innerhalb dieser Parteien über die destruktiven Auswirkungen der Sanktionspraxis geredet wird, vielleicht auch darüber, wie wir künftig miteinander leben wollen.

Sie wollen mit Ihrem Verein »Sanktionsfrei« schon mal vorpreschen und Betroffenen praktisch helfen. Ihr Kollege Michael Bohmeyer wird über den Stand Ihres Projektes informieren. Wann und wie geht es los?

Unsere Plattform wird demnächst an den Start gehen. Wir haben sie bereits erfolgreich getestet. Erwerbslose, die Probleme, zum Beispiel durch Androhung einer Sanktion, bekommen haben, können dort ihre Bescheide einstellen und erhalten Hilfe. Das Spendenaufkommen ermöglicht es uns bereits, Sanktionierten mit massiven Existenzproblemen über Darlehen weiterzuhelfen. Wir versuchen dann, das Geld durch erfolgreiche Klagen zurückzubekommen.