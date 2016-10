Durch saudi-arabische Luftangriffe zerstörten Versammlungshalle in Sanaa, am 10. Oktober Foto: AP Photo/Hani Mohammed

Die US-Regierung hat am Dienstag zum ersten Mal mit direkten Militärschlägen gegen die in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa regierende Koalition gedroht. Bisher sind die USA offiziell lediglich indirekt mit Waffenlieferungen, »logistischer Unterstützung« und der Weitergabe von Informationen am Krieg Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten im Jemen beteiligt.

Hintergrund des Kurswechsels ist ein Zwischenfall, der sich nach Darstellung des Pentagon am Sonntag in internationalen Gewässern vor der jemenitischen Küste ereignet haben soll. Im Abstand von etwa 60 Minuten seien zwei Raketen abgeschossen worden, die »in der Nähe« des US-Zerstörers »Mason« ins Wasser gefallen seien, teilte Pentagon-Sprecher Jeff Davis am Montag mit. Der Startort der Raketen liege in einem Gebiet, das von dem Bündnis zwischen der schiitischen Ansarollah und Teilen der regulären Streitkräfte kontrolliert wird.

Während ein Sprecher der US-Navy am Montag noch einräumte, man wisse nicht einmal, ob mit den Raketen auf die »Mason« gezielt worden sei, wurde Davis bei seinen Äußerungen während einer Pressekonferenz am Dienstag immer aggressiver: »Jeder, der auf ein Schiff der US-Navy feuert, das in internationalen Gewässern operiert, tut das auf eigene Gefahr. Wir werden herausfinden, wer das getan hat, und werden zu entsprechenden Aktionen greifen.« Auf Nachfrage von Journalisten, ob damit »Vergeltungsschläge« gemeint seien, antwortete Davis: »Das ist etwas, worüber wir nachdenken.«

Ein anonym bleibender Ansarollah-Sprecher hat am Montag den Abschuss von Raketen auf die »Mason« bestritten. Ein offizielles Dementi ist das nicht, und die am 3. Oktober veröffentlichte Ankündigung, jedes Schiff anzugreifen, das sich am Krieg der Saudis gegen den Jemen beteiligt, klang auch anders. Dennoch gibt es für die Darstellung des Pentagon keine Beweise. Nicht einmal die Möglichkeit, dass die Besatzung der »Mason« falschen Vorspiegelungen ihrer Instrumente zum Opfer fiel, ist auszuschließen. Derartiges schien bereits 1964 beim Zwischenfall in der Tonkin-Bucht vor Nordvietnam, der als Vorwand zum direkten Kriegs­eintritt er USA gebraucht wurde, der Fall gewesen zu sein.

Die »Mason« ist eines von drei US-Kriegsschiffen, die gerade erst in der vorigen Woche in die Meeresstraße Bab Al-Mandab, der Verbindung zwischen Rotem Meer und Golf von Aden, verlegt wurden. Anlass dafür war ein Angriff, der in der Nacht zum 1. Oktober auf ein unter der Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate fahrendes Kriegsschiff erfolgt war. Die in Sanaa regierende Koalition behauptete damals, das Schiff mit Raketen versenkt zu haben. Tatsächlich wurde es, durch Fotos dokumentiert, zwar schwer beschädigt, aber zu einem Hafen in Eritrea geschleppt.

Dieses zu Monatsbeginn angegriffene Kriegsschiff der mit den Saudis verbündeten Emirate, die »HSV-2 Swift«, wurde Anfang dieses Jahrhunderts im Auftrag der US-Marine als Katamaran in Australien gebaut. Von 2003 bis 2013 führte es unterschiedlichste Aufgaben für die Navy aus. Typisch war dabei die gezielte Vermischung militärischer und humanitärer Einsätze. Einerseits diente das außergewöhnlich schnelle Schiff, das eine durchschnittliche Marschgeschwindigkeit von umgerechnet über 70 Stundenkilometern erreicht, der Erprobung neuer Technologie und der direkten Kriegsbeteiligung. Andererseits wurde es im Januar 2005 nach dem verheerenden Tsunami zu Hilfsleistungen nach Indonesien geschickt und kam etwas später auch nach dem Hurrikan »Katrina« im Süden der USA zum Einsatz.

Seit 2015 hat, formal betrachtet, ein Unternehmen in Dubai die »HSV-2 Swift« gemietet. Wenn die Regierung der Emirate nach dem Raketenbeschuss behauptete, das Schiff sei mit Hilfsgütern unterwegs gewesen, muss das nicht einmal völlig falsch sein, sondern es läge genau in der Tradition der vorherigen Nutzer. Gleichzeitige militärische Aufträge schließt dies nicht aus. Es wäre nicht einmal verwunderlich, wenn die Besatzung des Kriegsschiffs partiell auch noch für die USA weitergearbeitet hätte. Beispielsweise auf dem Gebiet der militärischen Aufklärung.