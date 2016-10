Einheit gegen Kolonialismus

»Gerechter Frieden« – Kundgebung für die Unabhängigkeit der Westsahara am 16. November 2014 in Madrid Foto: REUTERS/Juan Medina

Die Bevölkerung der weitgehend von Marokko annektierten Westsahara hat am Mittwoch den »Tag der nationalen Einheit« gefeiert. Mit dem offiziellen Festakt in einem der sahrauischen Flüchtlingslager auf algerischem Staatsgebiet erinnerte die Regierung der Demokratischen Arabischen Republik Sahara (DARS) an einen Beschluss der einst von der spanischen Kolonialmacht eingesetzten Ratsversammlung der Sahrauis, der Djemaa. Diese hatte am 12. Oktober 1975 in Ain Ben Tili beschlossen, die Befreiungsfront Polisario zu unterstützen, die seit 1973 einen bewaffneten Kampf gegen die Kolonialherren führte. Zudem wiesen die versammelten Repräsentanten Gebietsansprüche Marokkos und Mauretaniens zurück.

DARS-Präsident Brahim Ghali, Nachfolger des am 31. Mai verstorbenen Mohammed Abdelaziz, würdigte in seiner Ansprache bei dem Festakt die wachsende internationale Unterstützung für die Westsahara. Diese sei vor allem bei den jüngsten Debatten in der UN-Vollversammlung und in der Kommission für Dekolonialisierung der Vereinten Nationen deutlich geworden. Wie die sahrauische Nachrichtenagentur SPS berichtete, kam es in dem Ausschuss am Montag zu einem Wortgefecht zwischen dem Vertreter Marokkos auf der einen und den Repräsentanten Venezuelas und Algeriens auf der anderen Seite. Auch Kubas UN-Botschafter Humberto Rivero bekräftigte in der Diskussion die Unterstützung seines Landes für die freie Selbstbestimmung des sahrauischen Volkes.

Trauerfeier für den am 31. Mai verstorbenen langjährigen Polisario-Chef und DARS-Präsidenten Mohammed Abdelaziz Foto: REUTERS/Ramzi Boudina

Die Westsahara war seit Anfang des 20. Jahrhunderts von Spanien beherrscht worden. In der Endphase der Franco-Diktatur Mitte der 1970er mehrten sich international die Forderungen, das Gebiet in die Unabhängigkeit zu entlassen, während Marokko und Mauretanien Gebietsansprüche erhoben. Ende Oktober 1975 marschierten Truppen des Königreichs in das Kolonialgebiet ein, gefolgt von mehreren hunderttausend Anhängern der marokkanischen Monarchie. Unter dem Druck dieser Provokation vereinbarten Spanien, Marokko und Mauretanien am 14. November in Madrid, die Westsahara zwischen den beiden afrikanischen Staaten aufzuteilen. Im Dezember 1975 besetzte Mauretanien den Süden der Westsahara, während marokkanische Truppen im Februar die schließlich von den spanischen Einheiten geräumten Stellungen besetzten.

Der Wille der sahrauischen Bevölkerung wurde ignoriert. Unter marokkanischer Kontrolle wurde lediglich am 26. Februar 1976 in El Aaiún (Laâyoune), der Hauptstadt der Westsahara, eine Stammesversammlung einberufen, die im Gegensatz zu der Konferenz im vorangegangenen Oktober für die Herrschaft Marokkos und Mauretaniens votierte. Dies diente den neuen Besatzern als ausreichende Legitimation.

»Siemens raus aus der Westsahara!«: Im September demonstrierten Bewohner des von Marokko besetzten Gebiets gegen die Präsenz des deutschen Konzerns Foto: wsrw.org

Die Befreiungsfront Polisario reagierte darauf mit der Proklamation der Demokratischen Arabischen Republik Sahara (DARS) und setzte ihren bewaffneten Kampf gegen die neuen Herren fort. Als sich Mauretanien in der Folge aus dem Süden der Westsahara zurückzog, annektierte Rabat auch diesen Teil. Heute beherrscht das Königreich rund 70 Prozent des Gebiets, darunter alle Städte. Die Polisario kontrolliert etwa ein Drittel des Territoriums. Ein Großteil der Bevölkerung lebt seit Jahrzehnten in Flüchtlingslagern in Algerien.

1991 vereinbarten Marokko und die Polisario unter Vermittlung der UNO einen Waffenstillstand und die Durchführung eines Referendums über den Status des Gebiets. Dieses hat bis heute nicht stattgefunden. (SPS/PL/jW)