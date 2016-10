Leere Hallen, verärgerte Urlauber: Am 7. Oktober bekam der Ferienflieger Tuifly wegen fehlender Crews kaum Maschinen in die Luft Foto: Peter Steffen/dpa- Bildfunk

Was ein historisches Ereignis ist, lässt sich für Zeitgenossen oft nur schwer ermessen. Im Fall des wilden Streiks, der vom 3. bis 7. Oktober 2016 im deutschen Luftverkehr stattfand, können wir uns allerdings heute schon sicher sein, dass er Geschichte geschrieben hat. Was also ist geschehen?

Am Montag, den 3. Oktober 2016, brach eine Krankheitswelle unter dem Kabinenpersonal und den Flugbegleitern des Urlaubsfliegers Tuifly aus. In den folgenden Tagen erfasste sie 450 bis 500 Beschäftigte und führte nicht nur zu 2.000 Krankheitstagen, sondern auch zur kompletten Einstellung des Flugverkehrs der Linie. Im Amerikanischen heißt diese Spielart des wilden Streiks »Sickout«. Das Tuifly-Sickout traf den Konzern an einem für ihn empfindlichen Zeitpunkt: Nationalfeiertag, verlängertes Wochenende, Beginn der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen. Die Airline war auf diese Maßnahme in keiner Weise vorbereitet und reagierte hilflos. Touristen saßen auf Mallorca fest sowie an deutschen Flughäfen. Das Chaos war riesig, eine Welle von Schadensersatzforderungen verärgerter Urlauber droht.

Ausgangspunkt des Streiks war laut Berichten des Onlineportals Vielfliegertreff.de der Flughafen Hannover-Langenhagen, wo Tuifly seine Homebase hat. Er breitete sich in den folgenden Tagen aus und erfasste auch die Standorte Frankfurt am Main, Stuttgart, Berlin-Tegel und Hamburg. Neben Tuifly waren Air Berlin und Eurowings betroffen. Auch die nächtliche Luftpost, die Tuifly für die Deutsche Post AG befördert, blieb am Boden.

Obwohl es sich um eine illegale Aktion handelte, die logischerweise ohne Anführer stattfand, kam es am Ende der Streikwoche zu Verhandlungen mit Beschäftigtenvertretern – darunter die Gewerkschaften ver.di und Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO). Die am Konflikt zunächst unbeteiligten Verkehrsminister des Bundes und Niedersachsens, Alexander Dobrindt (CSU) und Olaf Lies (SPD), intervenierten. Das Sickout konnte nur durch weitreichende Zusagen eingedämmt werden: Arbeitsplatzgarantien und Bestandsschutz für drei Jahre.

Tuifly-Aufsichtsratschef Henrik Homann hatte die Streikwelle durch eine kaltschnäuzige Ankündigung am 30. September 2016 losgetreten. Nicht nur der Inhalt brachte seine Angestellten auf die Palme. Tuifly sollte mit der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki zusammengelegt werden, die deutsche Tarife systematisch unterbietet. Auch der Stil sorgte für Unmut. Ein ver.di-Vertreter sprach von »Geheimverhandlungen«. Zur Bereinigung von Überkapazitäten im Flugverkehr soll Tuifly in eine neue Dachholding mit dem Air-Berlin-Großaktionär Etihad integriert werden. Tuifly ist bereits durch Leasingverträge, die Wartung, Versicherung und Besatzung von 14 Jets umfassen, eng mit der krisengeschüttelten Air Berlin verbunden.

Der wilde Streik ist auch eine Reaktion auf das Vorgehen des Arbeitsrechtlers Thomas Ubber (Kanzlei Allen & Overy). Dieser hatte erfolgreich versucht, den Widerstand der Gewerkschaften durch gerichtliche Streikverbote, Schadensersatzforderungen und Gesetzesänderungen zur Tarifeinheit zu brechen. Ubber vertritt mit Air Berlin, Lufthansa, DB, Fraport und anderen de facto ein Branchensyndikat. Für Fraport konnte Ubber am 26. Juli ein spektakuläres Urteil des Bundesarbeitsgerichts gegen die Gewerkschaft der Fluglotsen (GdF) erwirken (1 AZR 160/14). Dieses erklärte einen Streik vom Februar 2012 wegen Kleinigkeiten für illegal. Weil das oberste Arbeitsgericht zudem entschied, die GdF müsse Schadensersatz leisten, ist die kleine Gewerkschaft (4.000 Mitglieder) in ihrer Existenz bedroht.

Auch die Konkurrenz zwischen der unabhängigen UFO und ver.di um die Hoheit in den Fliegern hat den Konflikt befeuert. So versuchte ver.di, die lästigen Rivalen bei Air Berlin durch einseitigen Abschluss eines Manteltarifvertrags für sämtliche 2.600 Beschäftigte auszubooten. Dies obwohl unklar ist, welche der beiden Gewerkschaft den höheren Organisierungsgrad hat. Weil UFO an diesen Gesprächen nicht beteiligt wurde, zog deren Tarifkommission laut Branchenportal airliners.de am 4. Oktober eine Klage in Erwägung.