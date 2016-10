Linksradikal und verfassungsfeindlich? Findet zumindest der Geheimdienst in Hamburg. Die Linksjugend Solid Foto: Andreas Domma

Dass die Landesämter für Verfassungsschutz eine Schlagseite nach rechts haben, sollte niemanden überraschen. Überraschen kann aber der Umstand, dass es dort offenbar wenig stört, diesen Rechtsdrall immer wieder öffentlich zu demonstrieren. So hatte der Leiter des Hamburger Verfassungsschutzes, Torsten Voß, im Juni kein Problem, bei der Bürgerschaftsfraktion der »Alternative für Deutschland« (AfD) im Rathaus aufzutreten – der Hamburger Linksjugend Solid gab er dagegen jetzt einen Korb.

Der Landessprecherinnenrat der Linksjugend hatte Voß vor gut zwei Wochen eingeladen, in einer Veranstaltung über die Arbeit seines Amtes zu berichten. »Nachdem er beim Ring Christlich-Demokratischer Studenten in der Uni und bei der AfD im Rathaus aufgetreten war, sind wir auf die Idee gekommen, ihn einzuladen«, sagte Bijan Tavassoli, Landesvorsitzender von Solid, am Mittwoch gegenüber junge Welt. Man habe sehen wollen, ob Voß zu seiner Aussage stehe, auch bei der Linkspartei zu sprechen.

Doch beim Hamburger Verfassungsschutz beruft man sich auf eigene willkürliche Wertungen. Solid gehöre zu den vom Landesamt und anderen deutschen Verfassungsschutzämtern beobachteten Organisationen, hieß es in einer Mail, die eine Mitarbeiterin von Voß in seinem Auftrag Solid schrieb. Und weiter: »Herr Voß wird daher nicht Ihrer als verfassungsfeindlich eingestuften Organisation Gelegenheit bieten, ihre Agitation propagandistisch mit seiner Funktion zu verknüpfen.«

In einer Pressemitteilung wies Tavassoli darauf hin, dass Solid sämtliche Mitglieder der Hamburger Linkspartei unter 35 Jahren vertrete. Es sei »arg befremdlich, dass Herr Voß nicht mit uns diskutieren möchte und uns darüber hinaus agitatorische Propaganda vorwirft.« Auch Christiane Schneider von der Linksfraktion kritisierte Voß. Er habe kein Problem mit der Einladung der AfD gehabt, »die erkennbar versuchte, ihn für ihre extrem islamfeindliche Propaganda einzuspannen«. Auf der AfD-Veranstaltung habe er sich zwar »souverän geschlagen«, die Einladung der Jugendorganisation der Linken weise er aber nun »fast schon unverschämt brüsk« zurück. Schneider: »Man muss daraus schließen: Für den Verfassungsschutz steht der Feind immer noch links.«

Im Juni hatte Torsten Voß auf Einladung der AfD-Fraktion im Kaisersaal des Rathauses vor rund 150 Zuhörern einen Vortrag vor allem zu den Themen Islamismus und Salafismus gehalten. Seinen Auftritt rechtfertigte er damals gegenüber jW mit dem Hinweis, Öffentlichkeitsarbeit sei eine wichtige Aufgabe des Verfassungsschutzes und die AfD kein Beobachtungsobjekt seines Amtes. Einer Einladung der Linkspartei werde er auch folgen, so Voß damals.

Dass Hamburgs Verfassungsschutzchef so wenig Berührungsängste hat, wenn es um die AfD geht, hängt vielleicht auch mit seinem Umfeld zusammen. So ist der Leiter der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein gewisser Marco Haase. Der gelernte Zeitungsredakteur aus dem niedersächsischen Uelzen war Pressesprecher der Fraktion der »Partei Rechtsstaatlicher Offensive« von Ronald B. Schill, bekannt als »Schill-Partei«, die 2001 mit fast 20 Prozent in die Bürgerschaft einzog und so etwas wie eine Vorläuferorganisation der AfD darstellt. Im November 2003 wurde Haase unter Schill-Innensenator Dirk Nockemann Pressesprecher der Innenbehörde und blieb der Behörde auch unter SPD-Ägide erhalten. Nockemann ist übrigens heute stellvertretender Fraktionschef der AfD in der Bürgerschaft. Law-and-Order-Fetischisten unter sich.