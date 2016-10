Foto: Lukas Schulze/dpa-Bildfunk

In den laufenden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn fordern Sie neben vier Prozent mehr Lohn vor allem planbare Ruhezeiten und zwei zusammenhängende freie Tage. Etwas, das zur Regeneration dringend nötig ist. Wie sieht der Alltag der Lokführer aus?

Ich möchte mit einem Beispiel anfangen: Stellen Sie sich vor, Sie sind Lokomotivführer im Güterverkehr. Ihre Schicht beginnt um 17.23 Uhr. Mit entsprechender Pause endet diese um acht Uhr. Aber Sie erfahren erst am Ende Ihrer Schicht, wann Sie abends wieder zum Dienst zu kommen haben. Das ist außerhalb jeglicher Planungssicherheit und beraubt Sie regelrecht der Möglichkeit, sich familiär in irgendeiner Weise abzustimmen. Das ist das eine Problem, das zweite ist, dass die Arbeitgeberseite über technische Planungssysteme, also computergestützte Disposition, bis ans Limit des Machbaren geht: Die Kollegen haben etwa einen Schichtzyklus von 50 Stunden, auf den aber nur eine Ruhezeit von 36 Stunden folgt. Auf diese kurze Erholungsphase folgt dann bereits der nächste Arbeitsblock, also wieder etwa 50 Stunden Arbeitszeit, mit Unterbrechungen zwischen elf und 13 Stunden. In denen kann man aber kaum mehr tun, als zu schlafen. Das führt zu einer starken Belastung. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten auf Verschleiß. Und das ist deren Alltagsgeschäft.

Die Ruhezeiten gehen dann ja kaum über das hinaus, was der Gesetzgeber als das absolute Minimum definiert.

In der Disposition wird bis auf die letzte Sekunde ausgereizt, was geht, sowohl gesetzlich als auch tarifvertraglich. Die Pläne sind alle auf Kante genäht: Auf dem Papier beträgt die Arbeitszeit dann etwa neun Stunden, 59 Minuten, da nach zehn Stunden gesetzlich vorgeschrieben Ende sein muss. Aber versuchen Sie mal, solche Pläne im Bahnbetrieb auf die Minute umzusetzen.

Wie weit im voraus können die Mitarbeiter mit freien Tagen planen?

Das kommt drauf an. Planungssysteme bei den Zugbegleitern decken einen Zeitraum von acht Wochen ab. Von einem Zyklus zum nächsten erfahren Sie aber erst eine Woche vorher, wie die kommenden acht Wochen aussehen werden. Das bedeutet ganz konkrete Probleme: Wenn Sie beispielsweise einen Untersuchungstermin etwa für eine Computertomographie brauchen, müssen Sie diesen zwei bis drei Monate im voraus vereinbaren. Das können Sie so aber gar nicht planen. Deshalb verlangen wir, von dem sogenannten individuellen Ansatz wegzugehen, der den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als toller Erfolg verkauft wird, hin zu einer verbindlichen Ruhetagsplanung.

Nun sagt die Bahn laut Pressemitteilung, Ihre Forderungen seien nicht finanzierbar. Sie hingegen halten Sie doch für umsetzbar. Auf welcher Grundlage?

Es läuft wie immer: Die Bahn nimmt utopische Zahlen und unterstellt, dass diese Umstellung Betrag X kostet, den man sich natürlich nicht leisten könne. Uns wurde in der ersten Tarifrunde lapidar mitgeteilt, dass es einfach nicht geht. Aber es geht alles, man muss es allerdings erstens wollen, und zweitens muss die Managementebene begreifen, wie es den Mitarbeitern geht. Die sind doch jetzt nichts als eine Personalnummer und haben auszuführen, was von oben angeordnet wird.

In der vergangenen Tarifrunde dominierte das Thema Überstunden die Verhandlungen. Da sagt die Bahn, es seien bereits mehr Lokführer eingestellt worden, als zugesagt wurde, um diese abzubauen. Dann müssten die Kollegen ja momentan gar keine Mehrarbeit leisten.

Also wenn die Damen und Herren eins können, dann mit Zahlen zu spielen. Es ist doch völlig uninteressant, ob sie 2.000 oder 3.000 Lokomotivführer eingestellt haben. Wenn uns im gleichen Zeitraum 4.000 Kollegen verlassen, etwa aus Altersgründen oder wegen der natürlichen Fluktuation, nützt uns das gar nichts. Da wird getrickst, um nicht zuzugeben, dass die Belastung nicht gesenkt wurde, weil am Ende des Tages die Überstunden lediglich ausbezahlt oder in Langzeitkonten verschoben wurden. Das ist aber kein Abbau und vor allem keine Reduzierung der Belastung. Die Kollegen bauen schon wieder Überstunden auf. Deswegen ist es auch egal, wie viele Lokomotivführer auf dem Papier eingestellt wurden. Fakt ist: Es sind zu wenige an Bord. Und das trifft mittlerweile auch auf die Zugbegleiter und Bordgastronomen zu.