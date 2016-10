Grundlage für Zusammenarbeit

Foto: antifainfoblatt.de

Die druckfrische Ausgabe 112 des Antifaschistischen Infoblatts (AIB) liegt vor – Schwerpunkt ist der organisierte türkische Ultranationalismus in der Bundesrepublik, wie er sich beispielsweise in Form der faschistischen Grauen Wölfe zeigt. Wer sich länger mit der extremen Rechten beschäftigt hat, der oder dem wird diese Organisation sicher nicht unbekannt sein. Ein detaillierteres Wissen über ihre Strukturen und ihr Wirken hat die Mehrheit der aktiven Antifaschistinnen und Antifaschisten in Deutschland jedoch selten. Dabei agieren die Grauen Wölfe oft in denselben alten »Gastarbeiterstadtteilen« in den westdeutschen Metropolen, die zugleich auch das Zuhause vieler deutscher Linker sind.

Diese Wissens- und Wahrnehmungslücke zu schließen hat sich das Redaktionskollektiv des renommierten AIB in dieser Ausgabe vorgenommen. Ist doch ein fundiertes Wissen über die Netzwerke des türkischen Ultranationalismus hier eine wichtige Grundlage für die Zusammenarbeit von deutschen, türkischen und kurdischen Antifaschistinnen und Antifaschisten. Die Anhänger der Grauen Wölfe nennen sich »Ülkücüler«, was sich mit »Idealisten« übersetzen lässt. Daher treten die Vereine, die das organisatorische Rückgrat der Ülkücü-Bewegung bilden, oft als »Idealistenvereine« auf.

Im AIB-Beitrag »Wie die Grauen Wölfe nach Deutschland kamen« beschreibt jW-Autor Nick Brauns, welche Hilfestellungen die CSU und westdeutsche Geheimdienste den Grauen Wölfe ab den 1960er Jahren leisteten, damit diese sich in der BRD etablieren konnten. In einem weiteren längeren Artikel beschreibt die Rechtsextremismusexpertin Alia Sembol am Beispiel Bayerns, wie diese »türkischen Idealisten« in Deutschland Politik machen und kulturell wirken. Dabei schrecken sie auch vor der Zusammenarbeit mit deutschen Neonazis nicht zurück, die eigentlich das Ziel verfolgen, dass sie in die Türkei zurückgehen. Ein Interview mit einem Berliner Mitglied der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP), Euferates K., gibt auch den Betroffenen der Gewalt von türkischen Faschisten in Deutschland eine Stimme. Euferates K. erzählt die Geschichte in Berlin-Kreuzberg verwurzelter kurdischer Jugendlicher – und wie sich im Alter von 14, 15 Jahren die Wege türkisch-kurdischer Fußballbekanntschaften trennten.

Neben dem AIB-Schwerpunkt »Graue Wölfe« ist besonders die sechsseitige Recherche zum bundesweiten Pegida-Netzwerk erwähnenswert. Hier zeigt die Redaktion auf, wie rund um das »Mutterschiff« in Dresden versucht wurde, Pegida deutschlandweit zu etablieren. Bei Rechten üblich, ging dies nicht ohne Streit und persönliche Animositäten ab. Fundiert werden die aufgeplusterten rassistischen Egos ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt. Dieser lange Hintergrundbeitrag zeigt wieder einmal, warum das AIB auch nach knapp 30 Jahren die Nummer eins im Antifablätterwald ist und sich qualitativ auch vor den großen Medienunternehmen des Landes nicht verstecken muss.