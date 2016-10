Foto: Kay Nietfeld/dpa- Bildfunk

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat am Dienstag im ZDF-»Morgenmagazin« nicht mit Eigenlob gespart: Es sei ein »großartiger Erfolg der deutschen Sicherheitsbehörden«, sagte er mit Blick auf die Festnahme des terrorverdächtigen Syrers, der am Samstag in Chemnitz zunächst entwischt war, nachdem der Inlandsgeheimdienst ihn observiert und die Polizei eine Razzia mit »Warnschuss« durchgeführt hatte. Dann fingen den 22jährigen allerdings nicht durchtrainierte GSG-9-Beamte wieder ein, sondern syrische Landsleute, von denen er einen in Leipzig nach einem Schlafplatz gefragt hatte.

Zur Erinnerung: Der ehemalige V-Mann Michael von Dolsperg alias »Tarif« war nach eigener Aussage 1998 von einem Neonazi nach einem Unterschlupf für drei gesuchte »Bombenbastler« aus der rechten Szene gefragt worden, hatte um Bedenkzeit gebeten und das Bundesamt für Verfassungsschutz kontaktiert. Dessen Beamte waren, wie »Tarif« später in Interviews versicherte, nicht an dieser Chance zur Festnahme der drei interessiert. Der V-Mann sollte kein Quartier anbieten. Das Trio soll sich dann als »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) konstituiert haben. Mit einer mehrjährigen Mord- und Anschlagsserie wurde es erst 2011 in Verbindung gebracht.

Der syrische Terrorverdächtige hat zum Glück die falschen Leute nach einem Schlafplatz gefragt. Aber immerhin: Es sei »wirkliche Detektivarbeit« gewesen, überhaupt auf den Mann zu kommen, so Maaßen. Seit Anfang September 2016 lagen seinem Bundesamt für Verfassungsschutz Hinweise auf konkrete Anschlagspläne des »Islamischen Staates« in Deutschland vor. Vielleicht weiß es ja auch mehr darüber, wie der Syrer, der erst seit einigen Monaten als Flüchtling in Deutschland lebte, an Geld und Sprengstoff kam. Das besagte Neonazitrio hatte jedenfalls in den 1990er Jahren von einem zeitweiligen V-Mann des Berliner Landeskriminalamts Sprengstoff bekommen. (clw)