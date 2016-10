Die deutschen Vattenfall-AKW waren lange vor den Beschlüssen zum Atomausstieg im März 2011 marode Foto: Bodo Marks dpa/lno/dpa - Bildfunk

Ein Sondergericht in den USA verhandelt seit Montag (Ortszeit) über eine Klage des Energiekonzerns Vattenfall gegen die Bundesrepublik Deutschland. Das schwedische Staatsunternehmen will 4,7 Milliarden Euro Schadenersatz. Es sieht sich wegen der vorzeitigen Abschaltung der von ihm mitbetriebenen maroden Atomkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel praktisch enteignet.

2011 hatten ein Erdbeben und ein Tsunami im japanischen AKW Fukushima eine schwere Atomkatastrophe ausgelöst. In mindestens drei Kraftwerksblöcken schmolzen die Reaktorkerne, Hunderttausende Menschen wurden evakuiert, extreme Mengen radioaktiv verseuchten Wassers flossen ins Meer. Die Bundesregierung, die im Jahr zuvor eine Laufzeitverlängerung für deutsche Atommeiler beschlossen hatte, verfügte unter dem Eindruck des Super-GAU eine zunächst vorübergehende, später dauerhafte Abschaltung von acht Reaktoren, darunter auch Brunsbüttel und Krümmel. Beide AKW waren damals nach teils schweren Pannen ohnehin außer Betrieb.

Zwar klagt Vattenfall wie die anderen AKW-Betreiber in der BRD, E.on, RWE und EnBW, auch vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe auf Schadenersatz. Es ist aber fraglich, ob ein Staatskonzern in Deutschland Grundrechtsschutz geltend machen kann. Deshalb setzen die Schweden auf ein internationales Schiedsgericht. Für die jetzt begonnene Anhörung sind zwei Wochen anberaumt. Ein Urteil wird erst Mitte 2017 erwartet.

Bei dem Sondergericht handelt es sich um das bei der Weltbank in Washington ansässige Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID). Diese Einrichtung basiert auf älteren Handelsverträgen und besteht bereits seit 50 Jahren. Das ICSID hat in dieser Zeit allein mehr als 40 Klagen gegen Argentinien verhandelt. Gegner der geplanten Handelsabkommen der EU mit Kanada und den USA, CETA und TTIP, sehen in dem Zentrum ein Vorbild für die in diesen Verträgen vorgesehenen Schiedsstellen – eine Paralleljustiz, die Konzerne vor nachteiligen Auswirkungen nationaler Gesetze schützen soll.

Zur begonnenen Anhörung in der Sache Vattenfall gegen die Bundesregierung äußerte daher der Linke-Bundestagsabgeordnete Hubertus Zdebel, diese solle »uns eine Warnung vor TTIP und Co. sein«. Für die Bundesregierung, die derzeit in Deutschland und auf EU-Ebene um Zustimmung für CETA wirbt, kommt die mündliche Verhandlung in Washington denn auch zur Unzeit, zumal Experten dem Energieriesen in dem Rechtsstreit durchaus gute Chancen einräumen. Die Schweden könnten mit dem Argument durchkommen, dass die nachträgliche Begrenzung der AKW-Laufzeiten ihr Vertrauen in die Verläss­lichkeit des deutschen Rechtsrahmens enttäuscht habe und deshalb »ungerecht und unbillig« sei, wie etwa der Staats- und Völkerrechtler Hans-Georg Dederer von der Universität Passau schrieb, als Vattenfall die Klage 2012 einreichte.

Doch schon jetzt kostet das Verfahren den Steuerzahler Geld. Die Klage habe bereits mehr als acht Millionen Euro an Verfahrenskosten verursacht, teilte die Bundesregierung im Sommer auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion mit. Der Linke-Politiker Zdebel macht auf einen weiteren Aspekt aufmerksam. Obwohl Teile der Anhörung im Internet übertragen würden, blieben »die eigentlichen Details weiter Geheimsache«, erklärte er am Montag abend. Wo es richtig zur Sache gehe, da werde die Übertragung unterbrochen. Das passe ins Gesamtbild: »Informationen bekomme ich selbst als Bundestagsabgeordneter nur unter dem Mantel totaler Verschwiegenheit im geschützten Datenraum, ohne Handy, Kugelschreiber und ohne Papier.«