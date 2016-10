Eine Stadt als Geisel

Frankreichs koloniales Erbe

Frankreich will ein Verfahren wegen möglicher Kriegsverbrechen in Syrien vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag anstrengen. Das teilte der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault am Montag mit, nachdem eine französisch-spanische Resolution im UNO-Sicherheitsrat für ein Flugverbot über Aleppo am Veto der Russischen Föderation gescheitert war. Wie nie zuvor sei Frankreich »entschlossen, die Bevölkerung von Aleppo zu retten«, so der französische Außenminister. Die Bombardierung von Aleppo sei ein »Kriegsverbrechen«, sagte Ayrault. »Das bezieht alle ein, die zu dem Geschehen in Aleppo beitragen, auch russische Führungspersonen.« Wegen derartigen Äußerungen aus Frankreich, hat Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag seinen für den 19. Oktober geplanten Besuch in Paris abgesagt. Auch werde es zunächst kein Treffen mit Präsident François Hollande und Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Entwicklung in Syrien geben.

Ayrault ist erst seit Februar 2016 Chef des Quai d’Orsay, des Außenministeriums in Paris. Dennoch sollte ihm bekannt sein, dass Frankreich als Mandatsmacht in Syrien (1920–1946) ein Erbe hinterlassen hat, das die »Grande Nation« zur Zurückhaltung mahnen sollte. Die Aufteilung der Region im Sykes-Picot-Abkommen 1916 und die entsprechend 1922 von Frankreich verfügte Aufspaltung des Landes hatten unzählige kleine und große Aufstände der Syrer zur Folge, was Frankreich mit Soldaten und Luftangriffen beantwortete. Die Bomben trafen Aufständische in der Provinz Sweida und wiederholt das Zentrum von Damaskus (1925 und 1926). Die letzten französischen Luftangriffe der Mandatszeit trafen 1945 die Zitadelle und das Parlament von Damaskus, Hunderte Menschen starben.

Es ist noch nicht drei Monate her, dass französische und US-Kampfjets der »Anti-IS-Allianz« unweit von Manbidsch in Nordsyriens das Dorf Al-Tukhar bombardierten und dort mehr als 100 Bewohner töteten. 30mal luden die Kampfflugzeuge an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ihre tödliche Fracht über dem Ort ab. Das US-Zentralkommando leitete eine Untersuchung ein.