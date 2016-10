Fordern ohne Fördern

Eine Option im Kampf gegen die Mühlen der Jobcenterbürokratie: Performance mit Wartemarken Foto: picture alliance/Ulrich Baumgarten

Bezieher des Arbeitslosengeldes II (Hartz IV) bleiben immer länger ohne Job. Das geht aus neuen Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor, die jW vorliegen. Danach hat sich die durchschnittliche Dauer der Erwerbslosigkeit der Betroffenen innerhalb von fünf Jahren um 11,5 Prozent erhöht. 2011 waren sie im Jahresschnitt noch 555 Tage ohne Stelle, im vergangenen Jahr schon 619 Tage, also mehr als zwei Monate länger. Und die Tendenz ist weiter steigend, trotz immer neuer Meldungen über Beschäftigungsrekorde und brummende Konjunktur in der Bundesrepublik. Im September waren Hartz-IV-Bezieher im Durchschnitt sogar 635 Tage arbeitslos, wenn sie endlich in einen neuen Job vermittelt wurden.

Die Angaben hatte die Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann (Die Linke) erfragt, am Dienstag berichteten zunächst die Zeitungen der Funke-Mediengruppe darüber. Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linksfraktion kommentierte, die aus den Zahlen ablesbare wachsende Perspektivlosigkeit der Betroffenen sei eine Blamage für die Bundesregierung. Ein wesentlicher Grund, erklärte Zimmermann, sei die drastische Kürzung der sogenannten Leistungen zur Eingliederung.

Vor Inkraftsetzung der neuen Arbeitsmarktgesetze Anfang 2005 hatten der damalige SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder und der Leiter der »Kommission für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt«, der VW-Manager Peter Hartz, das Konzept des »Förderns und Forderns« als Kern ihrer Vorhaben angepriesen. Spätestens seit dem Zusammenstreichen der Gelder für gezielte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ist gänzlich vorbei, was ohnehin nur halbherzig angegangen worden war. Funktioniert hat stets nur das »Fordern« bzw. das Bestrafen für »Vergehen« und Versäumnisse.

Vor etwa einem Jahr hatte selbst ein Vertreter der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) von einem »notleidend gewordenen« Etat des Bundesarbeitsministeriums für »Eingliederungshilfen« gesprochen (jW berichtete). Er war zwischen 2010 und 2015 von 6,6 auf 3,3 Milliarden Euro halbiert worden. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl sogenannter beschäftigungsschaffender Maßnahmen nach Angaben des Paritätischen Gesamtverbandes um zwei Drittel von 300.000 auf 100.000. Sabine Zimmermann kritisierte, es sei »ein Skandal, dass die Bundesregierung Millionen Menschen aufs Abstellgleis schiebt und sie ihrem Schicksal überlässt«. Es müsse endlich »mehr Geld für Unterstützungsleistungen zur Verfügung gestellt« und ein öffentlich geförderter Beschäftigungssektor geschaffen werden. Hartz IV müsse durch eine »sanktionsfreie, existenzsichernde Mindestsicherung ersetzt werden«. Grundsätzlich müsse eine Arbeitsförderung, die diesen Namen verdiene, die Betroffenen unterstützen, statt ihnen »zu misstrauen und sie zu drangsalieren«, verlangte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Im September waren bei der BA insgesamt 2,608 Millionen Menschen als erwerbslos registriert, so wenige wie zuletzt im März 1991, jubelte die Behörde. 1,82 Millionen von ihnen waren Hartz-IV-Bezieher, davon 506.600 in Ostdeutschland. Auffällig ist, dass die Dauer der Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe im Westen mit 656 Tagen erheblich länger war als im Osten mit 580 Tagen. Auch 2011 war das Verhältnis schon ähnlich. Damals waren die 1,38 Millionen erwerbslosen Hartz-IV-Bezieher im Westen im Schnitt 584 Tage ohne Job, die 705.000 im Osten »nur« 498 Tage.