Der nützliche Käfer verspeist in den Weinbergen sein Lieblingsinsekt, die Schmierlaus, die den Saft aus den Blättern saugt: »Insekten – die besseren Schädlingsbekämpfer?« Foto: Arte France/Galaxie Presse

Vorsicht Gentechnik?

Wird eigentlich alles schlechter? Oder besser? Oder ist das zu Schwarzbrot/Weißbrot? Seit zwanzig Jahren werden gentechnisch veränderte Organismen weltweit angebaut. Durch Manipulationen am Erbgut lässt sich insbesondere der Ertrag von Pflanzen steigern. Doch wie hoch ist der Preis dafür, zumal Eingriffe in den Genpool meist irreversibel sind? Schon etwas ältere Doku, die nicht nur vor dem Hintergrund der Debatte um TTIP und CETA immer noch aktuell ist.

Arte, 20.15

Insekten – die besseren Schädlingsbekämpfer?

Pestizidfreie Landwirtschaft? Mit Schlupfwespen und Asiatischem Marienkäfer? Eine gezielte Züchtung und Aussetzung dieser Insekten kann befallene Agrarflächen auf natürliche Weise von Schädlingen befreien. In Indien wird derzeit ein noch umweltschonenderer Ansatz verfolgt: Ökologen setzen auf die biologische Schädlingsbekämpfung durch »Bewahrung«. Die vorhandenen Anbauflächen sollen ökologisch so umgestellt werden, dass die natürlichen Feinde der Schädlinge dort dauerhaft gute Lebensbedingungen vorfinden und nicht erst herangezüchtet werden müssen. Auch in Europa und Brasilien setzen bereits zahlreiche Erzeuger auf die biologische Schädlingsbekämpfung.

Arte, 22.10

We Steal Secrets: Die Wikileaks-Geschichte

Auch das hier ist schon drei Jahre alt: Bereits 1989 wird der australische Ha­cker Julian Assange mit einem Computervirus in Verbindung gebracht, der den sorglosen Start einer Raumsonde mit Plutoniumbatterie ahnden soll. Doch erst viele Jahre später gelingt ihm sein größter Coup – die Gründung der Internetplattform Wikileaks. Rasch steigt Assange zum Bannerträger der Transparenz auf und wird von Washington als Terrorist betitelt. Sein wichtigster Zuträger ist US-Soldat(in) Manning. Regie: Alex Gibney.

3sat, 22.25

Quartett – ewig junge Leidenschaft

In einer Seniorenresidenz für Musiker treffen Opernstars und Orchestermitglieder aufeinander, die sich schon auf der Bühne spinnefeind waren. Eine der Ausnahmen sind Reggie, Wilf und Cissy, die seit Jahren befreundet sind. Das ändert sich durch die Ankunft der Operndiva Jean Horton. Früher sangen sie gemeinsam das Quartett aus »Rigoletto«. Doch Jean hat geschworen, nie mehr zu singen. Mit Maggie Smith (Jean Horton), Tom Courtenay (Reginald Paget). GB 2012. Regie: Dustin Hoffman. Genau, der: sein Regiedebüt mit 75!

Das Erste, 22.45