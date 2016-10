Foto: Gero Breloer/dpa-Bildfunk

Die Wissenschaftsministerin von Baden-Württemberg, Theresia Bauer, Grüne, hat Pläne vorgestellt, nach denen sie sowohl von ausländischen Studierenden, wie auch von Menschen, die ein Zweitstudium absolvieren, Studiengebühren verlangen möchte. Worum geht es da genau?

Theresia Bauer hat Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländerinnen und -Ausländer gefordert. Im Raum steht eine Summe von 1.000 bis 2.000 Euro pro Semester, abhängig vom Studiengang. Die Zweitstudiengebühren würden alle betreffen, egal woher sie kommen, die schon einmal den Bachelor und den Master absolviert haben.

Wie begründet Bauer ihren Vorstoß?

Das müsste sie natürlich beantworten. Aus meiner Sicht ist Frau Bauer aus rein ideologischen Gründen für Studien­gebühren. Das war sie schon immer. Den Vorschlag jetzt hat sie gemeinsam mit der Finanzministerin Edith Sitzmann, ebenfalls von den Grünen, vorgelegt.

Ist es für Nicht-EU-Ausländer nicht ohnehin schon sehr teuer, in Deutschland zu studieren? Vor einem Studium in Deutschland liegen für sie auch viele Hürden.

Ausländische Studierende sind mit zahlreichen Gebühren belastet. Sie müssen zum Beispiel Sprachkurse bezahlen und auch die Bewerbungen an den Unis sind für sie gebührenpflichtig.

Mit der Einführung des Bachelor/Master-Systems an deutschen Hochschulen sind zwei Dinge versprochen worden. Einerseits sollte die Mobilität der eigenen Studierenden ins Ausland leichter werden. Das hat sich nicht bewahrheitet. Andererseits sollten die hiesigen Hochschulen weltoffener werden und damit eine bessere Wissenschaft leisten können. Ist das nun auch ein Rückschritt hinter die Zusagen?

Der Umgang mit ausländischen Studierenden konterkariert dieses Ziel. Da ist die Frage, ob deren Zugang zu deutschen Hochschulen überhaupt jemals gewollt war. Man hat manchmal den Eindruck, sie werden regelrecht ferngehalten. Wer sich unter solchen Voraussetzungen in Deutschland durchs Studium beißt, ist ganz schön mutig. Denn ausländische Studierende dürfen ja beispielsweise auch nur begrenzt arbeiten. Sie haben keinen Anspruch auf BAföG und leiden oft unter besonderen Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche.

Am 25. Oktober wird in Sachsen vor dem Verwaltungsgericht Leipzig ein Präzedenzfall zu Studiengebühren für ausländische Studierende verhandelt. Wer klagt da gegen was?

In Sachsen gibt es quasi ein Pilotprojekt in Sachen Gebühren für ausländische Studierende. Sie zahlen an der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig 1.800 Euro pro Semester. Die Kosten für ein Zweitstudium liegen hier bei 900 Euro. Gegen die Gebühren für ausländische Studierende klagt eine Studentin aus der Mongolei. Wir unterstützen sie dabei. Vertreten wird sie durch Wilhelm Achelpöhler. Sie ist die erste, die sich überhaupt dagegen wehrt. Nur eine Hochschule in Sachsen erhebt diese Gebühren überhaupt, alle anderen machen von dieser optionalen Regelung keinen Gebrauch. Wir haben die Landesregierung bereits mehrere Male aufgefordert, davon generell Abstand zu nehmen.

Bildung ist ja nach wie vor Länderangelegenheit. Inwiefern hätte eine erfolgreiche Klage in Sachsen Strahlkraft in andere Bundesländer?

Übertragbar ist es in dem Sinne, dass Frau Bauer uns mehrere Male versichert hat, dass sie das Musterverfahren abwarten und erst danach überlegen wolle, ob sie diese Gebühren für ausländische Studierende einführen will oder nicht. Zumindest war das unser Stand, bevor sie sich mit den konkreten Plänen geäußert hat. Jetzt ist sie trotzdem vorgeprescht. Soziale oder rechtliche Hürden scheinen ihr egal zu sein.

Vor zehn bis 15 Jahren kochte die Debatte um Studiengebühren schon einmal hoch. Von außen betrachtet wirkte es allerdings in den vergangenen Jahren so, dass die Minister erkannt haben, dass dies nicht der richtige Weg ist. Wie würden Sie das einschätzen?

Davon sind wir auch ausgegangen. 2013 gab es ein Volksbegehren gegen Studiengebühren in Bayern, das großen Zuspruch erhielt. Daraufhin wurden dort die Gebühren abgeschafft. Aber Frau Bauer ist eine Überzeugungstäterin, die keine Grenzen kennt.