Pristina vereinnahmt Mine

Streik für Verstaatlichung: Kosovo-albanische Bergleute protestieren am 21. Januar 2015 unter Tage für die Übernahme von Trepca durch Pristina Foto: Hazir Reka/Reuters

Der Konflikt zwischen Belgrad und Pristina geht in eine neue Runde. In der Nacht zu Samstag hat das Parlament des Kosovo ein Gesetz verabschiedet, das eine Verstaatlichung des Bergbaukombinats Trepca vorsieht. 80 Prozent der Anteile der Mine, in der Zink, Silber, Blei und andere Bodenschätze abgebaut werden, sollen von der Regierung des Kosovo selbst kontrolliert werden, 20 Prozent gehen an die Mitarbeiter. Pristina begründete den Schritt damit, dass der Minenkomplex vor dem Bankrott gerettet worden sei.

Für den Beschluss stimmten 79 der 93 anwesenden Abgeordneten. Die serbischen Mitglieder des Kosovo-Parlaments nahmen nicht an der Sitzung teil. Die »Serbische Liste« kündigte am Sonntag an, ihre Zusammenarbeit mit Pristina bis auf weiteres einzustellen, weil die serbische Seite bei den Beratungen über die Verstaatlichung von Trepca nicht konsultiert worden war. Am vergangenen Freitag hatten bereits mehrere hundert Bergleute im Norden des Kosovo gegen die geplante Entscheidung protestiert, sie blockierten mehrere Straßen nahe der Stadt Zvecan.

Serbiens Premierminister Aleksandar Vucic kündigte am Sonntag eine Kabinettssitzung für den heutigen Dienstag an. Dabei soll nicht nur über Trepca beraten werden, sondern auch über andere serbische Firmen, die in der Provinz aktiv sind oder Eigentum haben. Dazu zählen unter anderem die Telekom Srbija, die dort ein Mobilfunknetz betreibt, und der Energieversorger EPS.

Der für das Kosovo zuständige serbische Staatssekretär Marko Djuric bezeichnete den Beschluss der Verstaatlichung als »ungesetzliche Entscheidung« und »Konfiszierung von serbischem Eigentum«. Djuric hatte in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass bei den von der EU aufgezwungenen Gesprächen zwischen Belgrad und Pristina in Brüssel die Bedingung erhoben worden sei, serbische Firmen sollten ihren Besitz in der Provinz aufgeben, sonst platzten die EU-Beitrittsgespräche.

Bereits im Januar vergangenen Jahres versuchte die Regierung von Isa Mustafa sich Trepca anzueignen. Damals hatten die serbische Regierung und auch die US-Botschaft in Pristina das Vorhaben abgelehnt. Doch seitdem haben sich die innenpolitischen Koordinaten im Kosovo verschoben: Die nationalistische Opposition, allen voran die großalbanische Gruppierung Vetëvendosje, hat Mustafa durch Demonstrationen und die Blockade der Parlamentsarbeit wegen vermeintlicher Zugeständnisse an Serbien unter Druck gesetzt. Die Verstaatlichung von Trepca kann damit als Konzession an die auf Krawalle spezialisierten Kräfte gesehen werden.

Belgrad erkennt die 2008 einseitige ausgerufene Unabhängigkeit des Kosovo nicht an. Gemäß der serbischen Verfassung ist die Region Teil Ser­biens. Auch die Resolution 1244, mit der der Weltsicherheitsrat den Kosovo 1999 unter die Übergangsverwaltung der UN stellte, wahrt diesen Standpunkt. Neben der Proklamation der Eigenstaatlichkeit beansprucht Pristina für sich auch Trepca als Eigentum. Das ist nicht nur mit dem Standpunkt Belgrads, sondern auch mit internationalem Recht unvereinbar.

Das Minenkombinat war zu Zeiten des sozialistischen Jugoslawiens das wirtschaftliche Herz des Kosovo. Bis zu 20.000 Bergleute arbeiteten dort in den unzähligen Bergwerken. Außerdem gehörten Industrieanlagen zur Weiterverarbeitung der zu Tage geförderten Rohstoffe zu dem unter Arbeiterselbstverwaltung stehenden Kombinat.

Nach der blutigen Zerschlagung Jugoslawiens wurde versucht, Trepca in den 90er Jahren unter Slobodan Milosevic zu privatisieren. Derzeit hält laut Belgrad der serbische Entwicklungsfonds 50 Prozent des Unternehmens, der Rest sei in Händen von Privatfirmen und den Arbeitern. Pristina hingegen rechnet Trepca zum Bestand der Privatisierungsagentur des Kosovo. Der Wert des Komplexes wird mit rund 4,3 Mil­liarden Euro angegeben, dem stehen laut Reuters 1,4 Milliarden Euro an Schulden gegenüber.

Neue Konflikte sind unausweichlich, da 75 Prozent der Mine im vor allem von Serben bewohnten Gebiet im Norden des Kosovo liegen. Dort arbeiten 4.000 Bergleute unter serbischem Management. Falls Pristina seine Eigentumsforderungen tatsächlich durchsetzen wollte, wäre das nur gegen den Willen der Arbeiter möglich.