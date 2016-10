In Deutschland lebende Äthiopier protestierten am 8. Oktober vor dem Kanzleramt in Berlin gegen die geplante Merkel-Reise nach Äthiopien Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Zunehmende Proteste in Äthiopien begleiten die heutigen Gespräche von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Hauptstadt Addis Abeba. In dem ostafrikanischen Land liege »einiges im argen«, war selbst aus Regierungskreisen vor Merkels Besuch zu hören – und das ist noch vorsichtig formuliert. Seit Ende letzten Jahres in der Region Oromia Unruhen begannen, haben die äthiopischen Repressionskräfte rund 500 oppositionelle Demonstranten umgebracht. Am 2. Oktober, also keine zehn Tage vor Merkels heutigem Gespräch mit Ministerpräsident Hailemariam Desalegn, lösten äthiopische Truppen beim traditionellen Erntedankfest der Oromo-Bevölkerungsgruppe eine Massenpanik aus, der bis zu 700 weitere Menschen zum Opfer fielen. Folter ist in äthiopischen Gefängnissen an der Tagesordnung, und es kann durchaus vorkommen, dass man einen Oppositionspolitiker erschlagen auf der Straße findet. Die Regierungschefin eines Staates wie der BRD, in dem Menschenrechte in einem solchen Ausmaß zur politischen Propaganda genutzt werden, dass es bis hin zur Kriegslegitimation reicht, müsste Äthiopien – so sollte man meinen – eigentlich meiden. Doch das Land nimmt seit mehr als zehn Jahren einen zentralen Platz in der deutschen Afrika-Politik ein; da spielen Menschenrechte dann natürlich keine Rolle. Am Sonntag hat die äthiopische Regierung wegen der zunehmenden Proteste den Ausnahmezustand verhängt.

Wieso Äthiopien, ein Land, das die westliche Öffentlichkeit vor allem als Schauplatz von Hungerkatastrophen kennt, für die deutsche Afrika-Politik von erheblicher Bedeutung ist, haben exemplarisch der damalige deutsche Botschafter in Addis Abeba, Claas Dieter Knoop, und der ehemalige Referatsleiter im Auswärtigen Amt, Peter Roell, schon 2006 in einem »Sonderbericht« für die Hanns-Seidel-Stiftung (CSU) beschrieben. Äthiopien sei schlicht und einfach der mächtigste Staat am Horn von Afrika, hielten Knoop und Roell fest. Tatsächlich stufen Experten die Streitkräfte des Landes trotz seiner Armut als die schlagkräftigsten in Afrika südlich der Sahara ein. Da aber das Horn von Afrika geostrategisch hochwichtig ist – an seiner Küste zieht der gesamte Seehandel zwischen Europa und dem Mittleren Osten sowie Ostasien inklusive Rohstofflieferungen vorbei –, ist es aus deutscher Sicht wünschenswert, auf den mächtigsten Staat dort Einfluss nehmen zu können. Das sei auch deshalb vorteilhaft, weil die Lage am Horn von Afrika »unmittelbare politische, wirtschaftliche und soziokulturelle Aus- und Wechselwirkungen auf die arabische Gegenküste« habe, ergänzten Knoop und Roell.

Äthiopien soll also, so sieht es die deutsche Strategie für das Horn von Afrika vor, in Kooperation mit der BRD und anderen westlichen Mächten, darunter die USA und Großbritannien, die Rolle einer »Ordnungsmacht« in der Region einnehmen. Die Regierung in Addis Abeba spielt bereitwillig mit. Schon Ende 2006 schickte sie ihre Streitkräfte nach Somalia, wo sie eine vom Westen gewünschte Übergangsregierung installierten – und nebenbei Kriegsverbrechen begingen, die peinlicherweise kurz vor Merkels erster Äthiopien-Reise Anfang Oktober 2007 weltweit Wellen schlugen. Äthiopien operiert bis heute in Somalia als Stellvertreter westlicher Interessen. Rund 4.400 Soldaten stellt es für AMISOM, die EU-finanzierte Somalia-Truppe der Afrikanischen Union (AU). Darüber hinaus beteiligen sich die äthiopischen Streitkräfte an UN-Missionen, die in westlichem Interesse liegen: Von den zur Zeit 8.168 äthiopischen Militärs, die als Blauhelme im Einsatz sind, tun 2.538 Dienst bei UNAMID im Sudan, 1.277 bei UNMISS im Südsudan und 4.371 bei UNISFA im zwischen Sudan und Südsudan umstrittenen Gebiet von Abyei – sämtlich Maßnahmen, mit denen die vom Westen forcierte Spaltung des Sudan flankiert werden musste. Und nicht nur das: Äthiopien hat sich zu einem der wichtigsten Aufnahmeländer für afrikanische Flüchtlinge entwickelt. Zur Zeit hält sich rund eine dreiviertel Million Flüchtlinge dort auf. Geht es nach der Bundesregierung, dann sollen sie, anstatt nach Europa weiterzureisen, auch dort bleiben.

Dementsprechend unterstützt Berlin Addis Abeba. So wurde jüngst Äthiopien in ein Programm mit dem Titel »Verbessertes Migrationsmanagement« einbezogen, das die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Ostafrika mit sechs Millionen Euro aus dem deutschen Entwicklungsetat und mit weiteren 40 Millionen Euro aus EU-Mitteln durchführt. Vor allem gehe es darum, die »verschiedenen Migrationspolitiken« in den Staaten der Region zu vereinheitlichen und »Institutionen, die Menschenhandel verfolgen können«, zu stärken, berichtet die GIZ. Zudem wird Äthiopien in der Außen- und Militärpolitik unterstützt. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren Militärberater geschickt und bindet Äthiopiens Regierung nun auch politisch mehr ein. Am 14. und 15. April hielt die »Münchner Sicherheitskonferenz« eines ihrer »Core-Group-Treffen«, die regelmäßig außerhalb Deutschlands stattfinden, in Addis Abeba ab – das erste in Afrika. Die Wahl war aus zwei Gründen auf die Stadt gefallen: weil dort die Afrikanische Union ihren Sitz hat und aufgrund der engen bilateralen Kooperation der BRD mit Äthiopien. So diskutierten der Chef der Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Markus Ederer, und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, in der äthiopischen Hauptstadt mit rund 60 Politikern aus Europa, Afrika und Nordamerika über Außen- und Militärpolitik. »An der Halsschlagader der Weltwirtschaft, vom Horn von Afrika durch das Rote Meer, liegt ein Messer an«, wurde ein Teilnehmer zitiert: Das Gebiet sei unsicher wie nie zuvor. Klar: Da braucht man eine regionale Ordnungsmacht, will man nicht selbst Soldaten schicken. Und die Menschenrechte in Äthiopien? Die waren imperialen Mächten schon immer egal.