Nachhilfe für den Verfassungsschutz

Die Rote Hilfe: »Solidarität ist eine Waffe!« Foto: rote hilfe

Ein Schlachtruf der Roten Hilfe Deutschlands (RHD) nach der Machtübernahme der Nazis 1933 lautete: »Helft den Gefangenen in Hitlers Kerkern!« Die Heidelberger Forscherin Silke Makowski hat mit ihrer gleichlautenden Broschüre eine ausführliche Untersuchung der illegalen Tätigkeit der KPD-nahen Hilfsorganisation für politische Gefangene und deren Familien vorgelegt.

Auffallend viele Frauen waren nach 1933 noch in der Untergrundarbeit der RHD tätig. Sie übernahmen Aufgaben ihrer bereits kurz nach dem Reichstagsbrand verhafteten Männer, konnten aber auch, getarnt als Kaffeekränzchen oder mit einem Kinderwagen voll Flugzetteln, arbeiten. Für KZ-Häftlinge wurde Geld gesammelt, Quartiere für untergetauchte Kommunisten wurden beschafft. Flüchtlinge wurden dabei unterstützt, ins benachbarte Ausland zu emigrieren, wo ihnen Rote-Hilfe-Büros zur Seite standen, die konspirativ tätige Gruppen im Nazireich mit Druckschriften belieferten. Umstritten war die Taktik des »Trojanischen Pferdes«, also der verdeckten Arbeit von Antifaschisten innerhalb faschistischer Massenorganisationen. Immer wieder flogen Rote-Hilfe-Zellen durch Gestapo-Spitzel auf. Der bekannteste von ihnen war »Theo« (Max Troll), der 1935 bis an die Spitze der bayerischen Roten Hilfe gelangte und Hunderte Antifaschisten ans Messer lieferte. Repression erlitten auch viele rote Helfer, denen die Flucht in die Sowjetunion geglückt war. Nur in wenigen Fällen gelang es dem RHD-Vorsitzenden Wilhelm Pieck, alte Genossen vor den »Säuberungen« zu bewahren.

Die mit einem Umfang von 140 Seiten an ein Buch heranreichende Broschüre ist reichhaltig bebildert, unter anderem mit zahlreichen, zum Teil erstmals wiederveröffentlichten Flugblättern und Titelblättern der Untergrundpresse. Die Untersuchung wurde vom Verlag Gegen den Strom als erster Band der Schriftenreihe des Hans-Litten-Archivs veröffentlicht. Dieser Archivverein mit Sitz in Göttingen befasst sich seit elf Jahren mit der Geschichte der Solidaritätsorganisationen der Arbeiterbewegung. Grund genug für den Verfassungsschutz Schleswig-Holstein, ihn in seinem Bericht für das Jahr 2013 aufzuführen. Eine Klage dagegen hatte der Archivverein kürzlich vor dem Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein verloren. Der Verfassungsschutz darf nun weiter die unhistorische Behauptung aufstellen: »Die RH ist am Hans-Litten-Archiv beteiligt; benannt nach dem für sie in den 1920er Jahren aktiven Rechtsanwalt Hans Litten.« In Wahrheit wurde die RHD bereits 1938 von ihrer Leitung zugunsten namenloser dezentraler Hilfszirkel aufgelöst. So bleibt es das Geheimnis der schleswig-holsteinischen »Verfassungshüter«, wie der 1938 im KZ Dachau ermordete Litten für die in den 1970er Jahren neugegründete heutige Rote Hilfe e. V. tätig gewesen sein konnte. Auch ihnen sei Makowskis Untersuchung zur geschichtlichen Nachhilfe empfohlen.