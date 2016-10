Sexualität und Angst

Zu jW vom 27. September: »Die Seele und das Politische«

Erstaunlicherweise kommt Moshe Zuckermann in der Einleitung zu seiner Schrift über »Freud und das Politische«, also wohl Psychoanalyse und Marxismus, ohne die Benennung der doch zumindest für die Psychoanalyse wesentlichen Phänomene von Sexualität und Angst aus. Er stellt Sigmund Freud als einen deduktiv vorgehenden Philosophen dar, dessen »Denken basiert auf einer konfliktuell strukturierten Auffassung der Conditio humana« – anstatt sein Vorgehen als das eines induktiv arbeitenden Arztes zu beschreiben. Freud kam aber doch von der Therapie hysterischer oder anderweitig neurotischer Patientinnen und Patienten her darauf, dass er die Bereiche des Unbewussten, der Sexualität und der Angst nicht nur wahrnahm, sondern auch ihre Bedeutung für die Heilung der Neurosen und für das Leben insgesamt erforschte. Dazu untersuchte er beispielsweise die Phänomene des Traumes, des Witzes und der Psychopathologien des Alltagslebens (1899 bis 1905), bevor er sich auch der Kultur und dem Politischen zuwandte (ab 1908).

Die politische Bedeutung der Psychoanalyse dürfte eher über Freuds »Massenpsychologie und Ich-Analyse« (1921) und Wilhelm Reichs »Massenpsychologie des Faschismus« und »Charakteranalyse« (beide 1933) zu beschreiben sein als über Theodor W. Adorno und Erich Fromm. Letzteren zitiert Zuckermann zwar ausführlich, bleibt aber in dessen oberflächlicher Beschreibung (»sadomasochistischer Charakter«) stecken und weicht den Fragen nach dem »Wie?« und »Warum?« der Verankerung von Herrschaft und Unterwerfungsbereitschaft in den Individuen aus. Zu hoffen bleibt, dass das Buch von Zuckermann mehr in die Analyse der Zusammenhänge von Psyche und Politik geht als dessen Einleitung bzw. der abgedruckte Teil davon.

Andreas Riekeberg, per E-Mail

Syrien »offline« geschaltet

Zu jW vom 28. September: »So läuft es halt«

Wichtig an dem Film »Snowden« ist, dass der Zuschauer begreift, was die USA mit Ländern anstellen (können), wenn diese nicht spuren, und zwar bevor man dort mordend und brandschatzend einfällt. Im Nebensatz wird erwähnt, dass Syrien (dies war vor dem Krieg gegen dieses Land) »offline« geschaltet worden ist. Oder, dass die USA in der Software von Elektrizitätswerken oder ähnlichem »drinsitzen«, d. h. ein Land in die Dunkelheit schicken könnten. Dies sind nur zwei Beispiele. Somit ist der Aufklärungswert des Films »Snowden« nicht hoch genug einzuschätzen.

Tamara Helck, per E-Mail

Neunmalkluge Haltung

Zu jW vom 28. September: »So läuft es halt«

Diese Filmkritik zu »Snowden« finde ich – kurz zusammengefasst – einfach daneben. Statt auf den Film neugierig zu machen (wie z. B. Anja Röhl es immer so gut bei ihren Rezensionen vermag), wird gleich am Anfang gefragt: Hat Oliver Stone schon einmal einen guten Film gemacht? Ja, hat er, sogar zwei, nämlich die Dokumentarfilme »Comandante« (2003) – Oliver Stone in der Begegnung mit Fidel Castro – sowie »South of the Border« (2009), ein Film über die fortschrittlichen Präsidenten Lateinamerikas, bei dem man sich ihnen menschlich und politisch sehr annähern konnte. Den Fall Snowden für ein breites Publikum beleuchtet zu haben, ist per se erst einmal promotionswürdig, ich meine den Film »Citizenfour« und diesen Film. Dass Edward Snowden Asyl in Russland gefunden hat (verlängert), wäre auch erwähnenswert. Seltsam diese – neunmalkluge – Haltung von Peer Schmitt.

Elke Zwinge-Makamizile, per E-Mail

US-Rüstungslobby befiehlt

Zu jW vom 28. September: »Salven aus den Verlagshäusern«

Es herrscht Wahlkampf in den USA. Von dem, was man da alles so verspricht, ist nach der Wahl 99 Prozent wieder vergessen bzw. stellt sich als »nicht praktikabel« heraus. Zu diesen 99 Prozent sind auch Donald Trumps russlandfreundliche Aussagen zu zählen. Sie dienen einzig dem Ziel, seine Wählerschaft so zu erhöhen, dass er die Wahl gewinnt. Und diese Spekulation Trumps könnte aufgehen, weil viele Amerikaner das ewige verlogene Mantra vom »bösen« Russen satt haben und Miss Clinton deshalb ablehnen. Als frischgebackener Präsident wird er sich dann schnellstens die Russophobie seiner Gegnerin zu eigen machen, denn seinem obersten Befehlsgeber in diesem Amt, also der US-Rüstungslobby, wird er den riesigen Profit, den der aus dem Schüren der Angst vor Russland macht, ganz gewiss nicht madig machen wollen!

Thomas Klinger, per E-Mail

Falsche Zahlen

Zu jW vom 26. September: »›Palmöl ist nicht das kleinere Übel‹«

Bei aller Sympathie für Robin Wood – der Interviewpartner verwendet falsche Zahlen. Und er bietet als Alternative zu den WWF-Berechnungen nur den völligen Verzicht auf alles Öl – irgendwo muss es doch herkommen.

Zunächst mal die falsche Zahl: Weltweit wird nur fünf Prozent (nicht 50 Prozent) des Palmöls als Treibstoff verbrannt. Nur in Deutschland sind es 41 Prozent. Und zwar als gesetzlich geforderte Grundlage für »Biodiesel«. Das ist tatsächlich ein Skandal, Nahrungsmittel zu verbrennen. Leider gilt das auch für die fünf Prozent (oder zehn Prozent) Ethanol im Benzin und für Maisernten, die verstromt werden.

Das weitaus meiste Palmöl wird tatsächlich gegessen – Kalorien für die Milliarden (…). Diese Nahrungsenergie muss irgendwo herkommen. Alle anderen Methoden zur Kaloriengewinnung sind viel uneffizienter (geringere Hektarerträge) und würden viel drastischere Rodungen erfordern, wenn man beispielsweise Kokosnüsse pflanzen würde. (…)

Ingo Schmidt-Philipp, per E-Mail