Allen Verleumdungen, in der Ukraine gebe es keine Reformen, muss an dieser Stelle einmal energisch entgegengetreten werden. Es wird reformiert, was das Zeug hält. Oder wenigstens umbenannt. Auch die ukrainische Eisenbahn kann sich dem Wind des Wandels nicht entziehen. Im Kiewer Parlament wird derzeit über die Einführung des Visumzwangs für Bürger Russlands debattiert, und das einzige, was diesen Vorschlag vielleicht noch abwenden könnte, scheint der Umstand zu sein, dass dann die zirka 2,5 Millionen in Russland arbeitenden Ukrainer womöglich zurückkehren – oder den Pass wechseln – müssten und das Land ihre Überweisungen in Milliardenhöhe verlöre. Das Verkehrs- bzw. Infrastrukturministerium unter Wolodimir Omeljan bereitet sich jedenfalls schon einmal auf eine Zeit ohne russische Bahnreisende vor. Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember sollen die russischen Aufschriften, Abfahrtstafeln usw. an Bahnhöfen und Zügen verschwinden. Als nächster Schritt wäre dann das Verbot zu erwarten, im Schlafwagenabteil russisch zu reden. Immerhin: Noch heißt der Bahnhof in beiden Sprachen »Wokzal«. Doch das kann man auch noch ändern.

Das ukrainische Parlament tut auch sonst einiges für die Belebung der heimischen Realwirtschaft. So wurde jetzt beschlossen, das Deckenfresko über der Haupteingangstreppe zum Hohen Hause zu entfernen. Denn der 1946 entstandene Schinken zeigt die »blühende Sowjetukraine« und ist demgemäß voller sowjetischer Symbolik. Nun mag man begründete Zweifel hegen, ob in der Sowjetukraine ein Jahr nach Kriegsende irgend etwas anderes blühte als die Obstbäume und ob dieses Gemälde nicht eher der Richtung des sozialistischen Symbolismus zuzurechnen ist. Seine Entfernung dagegen ist ein Musterbeispiel politischen Realismus. Denn in der peripherkapitalistischen Ukraine blüht auch nichts anderes als im Frühling der Flieder und ganzjährig der Nationalismus. Warum also den Leuten Flausen in den Kopf setzen? (rl)