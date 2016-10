Bomben auf Trauerfeier

Saudi-Arabien lässt Trauerfeier in jemenitischer Hauptstadt Sanaa bombardieren: Über 140 Tote, mehr als 500 Verletzte Foto: EPA/YAHYA ARHAB- Bildfunk

Mindestens 140 Menschen wurden am Sonnabend bei einem saudiarabischen Luftangriff auf eine Trauerfeier in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa getötet. Die Zahl der Verletzten gab ein UN-Sprecher am späten Abend mit 525 an. Tatsächlich wird die Zahl der Opfer höher liegen, da auch am Sonntag immer noch Verletzte und Tote aus den Trümmern geborgen wurden. Der US-Sender CNN sprach am Sonntag morgen schon von 155 Toten.

Der Angriff bezweckte offensichtlich, möglichst viele Führungskräfte der in Sanaa regierenden Koalition zwischen der schiitischen Organisation Ansarollah und den Anhängern des früheren Präsidenten Ali Abdullah Saleh zu »eliminieren«: Unter den Teilnehmern der Trauerfeier für den Vater von Innenminister Dschalal Al-Ruweischan waren Hunderte von Offizieren der regulären Streitkräfte und Angehörige von Regierung und Verwaltung. Unter den Toten soll auch der Bürgermeister von Sanaa sein.

Nach Augenzeugenberichten schossen ein oder mehrere Flugzeuge der saudisch geführten Kriegskoalition vier Raketen auf die größte Versammlungshalle der Hauptstadt ab, in der die Trauerfeier stattfand. Die erste zertrümmerte das Dach, die zweite war mit starken Brandstoffen gefüllt, die im Inneren der Halle explodierten. Die dritte und vierte Rakete richteten sich etwas später gegen die an den Bergungsarbeiten Beteiligten. Demnach folgte der gesamte Ablauf dem Muster vieler US-amerikanischer Drohneneinsätze.

Die »Regierung der Nationalen Rettung« in Sanaa, der die mörderische Operation galt, war gerade erst am Dienstag vorgestellt worden. An ihrer Spitze steht Abdulasis Ben Habtur, ein ehemaliger Verwaltungschef der südjemenitischen Hafenstadt Aden. Er hat einen militärischen Rang und ist Mitglied des Politbüros der von Saleh geführten Partei »Allgemeiner Volkskongress«.

Die neue Regierung konkurriert mit der zwar nicht demokratisch legitimierten, aber trotzdem international anerkannten Gruppe um den ehemaligen Übergangspräsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi, dessen legitime Amtszeit schon seit mehr als zwei Jahren abgelaufen ist. Hadi und sein Kabinett waren im Januar 2015 offiziell zurückgetreten und im Februar desselben Jahres nach Aden geflohen, nachdem die gegnerische Allianz alle Regierungsgebäude in Sanaa besetzt hatte.

Wegen der kritischen Sicherheitslage in der Hafenstadt hatte sich die Hadi-Gruppe einige Monate später in Saudi-Arabien niedergelassen. Am 22. September 2016 teilte sie den Medien ihre »dauerhafte« Rückkehr nach Aden mit. Ob es wirklich dabei bleibt, ist jedoch zweifelhaft: Die Gefährdung der allgemeinen Sicherheit in Aden geht hauptsächlich von bewaffneten Islamisten der Al-Qaida und des »Islamischen Staates« aus. Die Hadi-Gruppe hat mit ihnen zumindest monatelang paktiert, und sie sind noch längst nicht aus dem Südjemen und nicht einmal aus allen Stadtteilen Adens verdrängt.

Ein Sprecher der arabischen Militärkoalition, die seit März 2015 Krieg im Jemen führt, bestritt am späten Sonnabend jede Beteiligung an dem Luftangriff auf sdie Trauerfeier in Sanaa. Das scheint jedoch nicht mehr als die übliche Taktik der Saudis zu sein, deren Luftwaffe immer wieder Krankenhäuser, Schulen, Lebensmittellager, Fabriken, Arbeiterwohnbezirke und Märkte zur Hauptgeschäftszeit angreift, aber alle Aktionen gegen Zivilisten leugnet.