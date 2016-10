Die Teilnahme Wilhelm von Preußens an Manövern der Reichswehr führte 1926 zur Entlassung des Chefs der Heeresleitung, General Hans von Seeckt. Der eigentliche Grund dafür war das Bekanntwerden umfassender Aufrüstungs- und Kriegspläne

Generaloberst Hans von Seeckt (1866–1936) bei einer Übung mit Infanteristen 1925 im thüringischen Erfurt Foto: wikimedia.org/Commons/Bundesarchiv Bild 146-2005-0163/Tellgmann Oscar/CC-BY-SA

Am 8. Oktober 1926 erfuhr die Öffentlichkeit, dass der Chef der Heeresleitung, Generaloberst Hans von Seeckt, vom Reichspräsidenten Paul von Hindenburg entlassen worden war; ausgerechnet vom ehemaligen kaiserlichen Generalfeldmarschall, der die Karriere Seeckts stets gefördert hatte und in ihm den Garanten für die Fortexistenz des preußischen Militarismus innerhalb des Offizierskorps der Reichswehr erblickte. Es musste Schwerwiegendes vorgefallen sein, um den im Vorjahr gewählten Reichspräsidenten zu einem derartigen Schritt zu veranlassen.

Den Anlass für das jähe Ende der Seecktschen Karriere bildete ein Skandal, der schlaglichtartig den innerhalb der Armee vorherrschenden Ungeist demonstrierte. Prinz Wilhelm, der 1906 geborene älteste Sohn des ehemaligen Kronprinzen, hatte von der Reichswehrführung die Genehmigung erhalten, als »Gast« bei Manövern in Südwestdeutschland teilzunehmen. Er trug dabei die Uniform eines Leutnants des Kaiserlichen 1. Garderegiments zu Fuß, durfte als Ordonanzoffizier in Stäben fungieren und an einem Sportfest sowie an einer »Wanderpatrouille« zum Bodensee und in den Allgäu teilnehmen. Sogar der Beginn des öffentlichen Konzertes einer Reichswehrkapelle wurde um eine Stunde verschoben, weil seine »Königliche Hoheit« geruhte, nicht pünktlich zu erscheinen. Der Prinz und die 1. Kompanie des 9. Regimentes der Reichswehr, die dazu ausersehen war, die Traditionen des 1. Garde-Regimentes zu Fuß weiterzuführen, logierten gemeinsam auf der Hohenzollern-Burg bei Hechingen. Kurzum: Der Hohenzollern-Spross wurde behandelt, als ob die Monarchie weiterexistieren würde und er als ältester Sohn des »Kronprinzen« der zukünftige Oberbefehlshaber der Streitkräfte sei.

Über all das war der Reichswehrminister, der zur Deutschen Demokratischen Partei (DDP) gehörende Otto Geßler, von General von Seeckt nicht informiert worden. Er erfuhr erst durch Presseberichte von dieser Angelegenheit. Der Skandal war perfekt. Über seine Motive, dem Prinzen die Teilnahme am Manöver zu gestatten, schrieb von Seeckt in einem Brief an den ehemaligen kaiserlichen Generalfeldmarschall August von Mackensen am 6. Dezember 1926: Es sei dies für ihn »eine einfache Selbstverständlichkeit« gewesen, »weil es auf meiner Linie lag. Ich habe die Armee auf Tradition aufgebaut.« Und weiter: Die Hohenzollern sollten »zur neuen Armee gehören. Ich wollte sie zu uns heranziehen.«

Staat im Staate

Die Manöverteilnahme des Prinzen von Preußen war aber nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Denn die Aktivitäten der Reichswehr, die sich als ein »Staat im Staate« betätigte und deren Kommandeure mehr oder weniger offen für die Wiederherstellung der Monarchie bzw. die Aufrichtung einer rechten Diktatur eintraten, hatten die demokratische Öffentlichkeit in wachsendem Maße alarmiert.

Eine zentrale Rolle spielte dabei das enge Verhältnis, das zwischen der Reichswehr und militaristischen »Wehrverbänden« bestand. Hier ging es nicht nur um ein gleichgerichtetes Denken, das von antidemokratischen, antikommunistischen und militaristischen Vorstellungen geprägt war. Vielmehr existierte eine im verborgenen organisierte systematische Kooperation, die feste Strukturen aufwies.

Gemäß den Bestimmungen des Versailler Vertrages vom Juni 1919 und der Konferenz von Spa im Juli 1920 durfte das deutsche Heer lediglich 100.000 Mann unter Waffen halten. Moderne Waffensysteme, wie Panzer, großkalibrige Artillerie, Kampfflugzeuge oder U-Boote, durften nicht zu ihrem Arsenal gehören. Die militärische Führung begann jedoch sehr bald damit, Strukturen zu schaffen, um diese Vorgaben zu unterlaufen, ja geradezu ad absurdum zu führen. Dabei ging es in erster Linie darum, manche der vorhandenen schweren und »überzähligen« Infanteriewaffen in Verstecke zu überführen sowie insgeheim eine Art von Miliz und Reserven zu schaffen, um schnellstmöglich in der Lage zu sein, das 100.000-Mann-Heer um ein Mehrfaches verstärken zu können. Um diese Ziele zu realisieren, bedurfte es politisch »zuverlässiger« Personen und Organisationen, die nichts von alledem an die Öffentlichkeit dringen ließen. Dies war umso nötiger, weil die bis zum Februar 1927 in Berlin residierende Interalliierte Militärkontrollkommission allen Verdachtsmomenten nachging, die auf versteckte Waffenlager und auf Übungen paramilitärischer Verbände hindeuteten. Um welche Organisationen handelte es sich, die von der Reichswehr aktiv unterstützt, ja von ihr mit Aufgaben betraut wurden, die normalerweise ausschließlich vom Militär zu erledigen waren? Und von wem wurden ihre Aktivitäten finanziert?

Rechte »Wehrverbände«

Während der Novemberrevolution und in den ersten Jahren der Weimarer Republik bildeten sich Freikorps und militärische »Wehrverbände«, sogenannte Einwohnerwehren und Einheiten von Zeitfreiwilligen, die den »Kampf gegen den Bolschewismus« auf ihre Fahne geschrieben hatten. Im Baltikum kämpften viele von ihnen gegen die Rote Armee. Im Inneren übten sie Terror gegen die revolutionäre Arbeiterbewegung aus. Auf ihr Konto gingen die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Januar 1919 sowie von Außenminister Walther Rathenau im Juni 1922. Sie verantworteten außerdem den im März 1920 unternommenen Kapp-Lüttwitz-Putsch sowie den von 1919 bis 1923 gegen Polen geführten »Volkstumskampf« in Oberschlesien. Die Reichswehrführung arbeitete besonders mit zwei dieser Organisationen eng zusammen: dem »Jungdeutschen Orden« und dem »Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten«.

Der 1920 gegründete Jungdeutsche Orden, dem Mitte der zwanziger Jahre mehr als 30.000 Männer angehörten, war ein strikt antidemokratischer und auf die Schaffung eines autoritären Regimes orientierter Verband. Sein Gründer war Oberleutnant a. D. Artur Mahraun, ein ehemaliger Freikorpskämpfer, der sich selbst zu dessen »Hochmeister« ernannt hatte. Im 1927 von ihm veröffentlichten »Jungdeutschen Manifest« brachte er zu Papier, welche Ziele diese Organisation seit ihrer Gründung verfolgte. Wir lesen dort: »Die sittliche Idee, welche die jungdeutsche Bewegung dem politischen Kampf zugrunde legt, ist die Lehre vom Heroismus.« Heroismus wozu? »Das deutsche Volk kann seiner Geltung nur nützen, wenn es den Willen zur Wehrkraft betont. (…) Wir wollen den Frieden; aber wir wollen auch die Freiheit. Wir wollen lieber den Frieden als die Freiheit missen. Das ist das Bekenntnis zum Recht des Verteidigungskrieges.« Ungeachtet zahlreicher kruder Vorstellungen über die Herstellung einer »neuen Volksgemeinschaft« nach ständestaatlichem Muster und einem als notwendig erachteten Kampf gegen »Marxismus und Plutokratie« waren Mahrauns Erfahrungen als Freikorpsführer geeignet, den Jungdeutschen Orden als willkommenen Partner bei der Errichtung von geheimen militärischen Strukturen auszuwählen. Mitte der zwanziger Jahre gehörten gemeinsame Übungen von Reichswehr-Einheiten und Gliederungen des Jungdeutschen Ordens zur Normalität. Es versteht sich von selbst, dass derartige paramilitärische Verbände auch dazu geschaffen wurden, als eine Art Bürgerkriegsarmee zur Niederschlagung von Streiks und anderen Aktionen der Arbeiterbewegung beizutragen. Die am 16. Dezember 1926 im Reichstag geäußerte Befürchtung des sozialdemokratischen Abgeordneten Philipp Scheidemann, dass ein solcher »Mummenschanz« organisiert werde, »um eines Tages eine Macht zu haben, mit der sie (die Reichswehr, R. Z.) die Republik zu Boden schlagen« könnte, war nicht von der Hand zu weisen.

Hass gegen die Republik

Die mit Abstand größte militaristische »Wehrorganisation« in der Weimarer Republik stellte der »Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten« dar, der im Dezember 1918 vom Major a. D. Franz Seldte gegründet worden war und der reaktionären Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) nahestand. Wes Geistes Kind diese paramilitärische Organisation mit bis zu 500.000 Mitgliedern war, dokumentiert das folgende Zitat seines Gründers, der übrigens am 30. Januar 1933 zum »Reichsarbeitsminister« im Kabinett Hitler avancierte: »Wenn man heute die Luft einatmet, die das politische Deutschland des vollkommenen Parlamentarismus ausstrahlt, dann hat man die Lungen bis an den Bauchnabel voller Dreck.« Im September 1928 erlangte der »Stahlhelm« mit seiner »Fürstenwalder Hassbotschaft« traurige Berühmtheit im In- und Ausland. Hier hieß es unter anderem: »Wir hassen mit ganzer Seele den augenblicklichen Staatsaufbau, seine Formen und seinen Inhalt, sein Werden und sein Wesen. (…) Wir hassen diesen Staatsaufbau, weil er uns die Aussicht versperrt, unser geknechtetes Vaterland zu befreien und (…) den notwendigen deutschen Lebensraum im Osten zu gewinnen, das deutsche Volk wieder wehrhaft zu machen.« Mit derartigen Anschauungen war der »Stahlhelm« aus der Sicht der Reichswehrführung bestens dafür geeignet, den »Grenzschutz« gegenüber Polen mitzuorganisieren, insgeheim Kader für den Fall eines Krieges bzw. Bürgerkrieges zu rekrutieren und zu schulen und immer wieder auch Übungen und Manöver mit der Reichswehr auf deren Truppenübungsplätzen durchzuführen.

»Wir hassen mit ganzer Seele den augenblicklichen Staatsaufbau, seine Formen und seinen Inhalt«, hieß es 1928 in der sogenanten Fürstenwalder Hassbotschaft des »Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten«, mit dem die Führung der Reichswehr kooperierte (Fahnenkompanie des »Stahlhelm« beim Einzug in Berlin während einer Großkundgebung gegen den Versailler Vertrag im Juni 1929) Foto: wikimedia.org/Commons/Bundesarchiv Bild 102-07998/CC-BY-SA 3.0

In seiner bereits zitierten Reichstagsrede teilte der offenbar gut informierte Philipp Scheidemann mit, dass 1926 zum Teil fünf Tage dauernde Übungen der Reichswehr mit verschiedenen »Wehrverbänden«, »Kleinkaliber-Schützenvereinen« und »Sportvereinen« in Hessen und Baden, bei Halberstadt, Stettin und Paderborn sowie in Brandenburg in der Nähe der Ortschaften Lebus, Beelitz und Großbeeren durchgeführt worden seien. Allein an der Übung bei Großbeeren hätten Hunderte »Kämpfer« aus Berlin teilgenommen. Die Reichswehr hatte ferner Dutzende als »Sportlehrer« getarnte »Kreisoffiziere« unter anderem in Pommern und Schlesien eingesetzt, bei denen es sich zumeist um ehemalige Offiziere und Unteroffiziere handelte. Bezahlt wurden sie aus Mitteln der Reichswehr. Ihnen war die Aufgabe übertragen worden, in ihren Landkreisen die Kader für eine im Mobilmachungsfalle zu vergrößernde Reichswehr zusammenzufassen. Einen Großteil dieser Kader rekrutierten sie aus den militaristischen »Wehrverbänden«. Eine Kritik an diesem Treiben der Militärs, das durch gelegentliche Pressemeldungen publik wurde, blieb aus einem einfachen Grunde zumeist folgenlos: Der greise Reichspräsident Paul von Hindenburg hielt als Ehrenmitglied des »Stahlhelms« seine schützende Hand darüber und sorgte dafür, dass auch die anderen dieser Organisationen von staatlichen Repressionen verschont blieben.

Finanzierung durch die Industrie

Ein besonders düsteres Kapital stellt die Finanzierung derartiger Aktivitäten dar. Auch hier teilte Scheidemann dem Reichstag am 16. Dezember 1926 Erstaunliches mit. Neben »schwarzen Kassen« der Reichswehr leisteten Industrielle und Großgrundbesitzer einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der »Wehrverbände«. So erhielt z. B. der »Stahlhelm« 1924 einen Kredit über 70.000 Reichsmark, die der Chef der Deutschen Bank, Emil Georg von Stauß, zugleich Vorsitzender der Aufsichtsräte der Daimler-Benz AG und der Bayerischen Motoren-Werke, an Franz Seldte überwiesen hatte. Regelmäßig flossen Gelder aus den Kassen des vom »Stahlhelm« eigens geschaffenen »Wirtschaftsrates«. Ihm gehörten unter anderem an: Dr. Jakob Reichert, der Geschäftsführer des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller; Otto Steinbrinck, Manager, später Generalbevollmächtigter des Flick-Konzerns; Dr. Otto Springorum, Manager der Gelsenkirchener Bergwerks-AG; Eberhard Graf von Kalckreuth, Präsident des Reichslandbundes, der mächtigen Interessenorganisation der Großgrundbesitzer; Ludwig Grauert, Syndikus des Arbeitgeberverbandes Nord-West. Ferner waren über das Berliner Büro eines Obersten a. D. Kock, das sich in einer Reichswehr-Kaserne befand, insgesamt 800.000 Reichsmark geflossen, die aus »Sammlungen« stammten, die bei Zusammenkünften von Unternehmern und Großgrundbesitzern in Kiel, Rostock, Gießen, Wetzlar und anderen Städten aufgebracht worden waren sowie aus den Kassen des Arbeitgeberverbandes für Oberhessen ihren Weg nach Berlin genommen hatten.

Seit der Mitte der zwanziger Jahre hatte die geheime Aufrüstung der Reichswehr begonnen. Das Truppenamt im Reichswehrministerium, das die Aufgaben des von den Alliierten verbotenen Generalstabes übernahm, hatte bereits Kriegspläne ausgearbeitet, für deren Realisierung die systematische Heranziehung der militaristischen »Wehrverbände« eine wichtige Voraussetzung bildete. In der Reichswehr-Führung begann sich der Gedanke durchzusetzen, einen künftigen Krieg gegen Frankreich oder Polen als »Volkskrieg« zu führen, bei dem Milizen und Freikorps nach Art des »Stahlhelms« eine wichtige Rolle spielen sollten. Als historisches Vorbild wurde der antinapoleonische Befreiungskrieg bemüht.

Als eine unabdingbare Voraussetzung kommender Aggressionen galt eine insgeheim und langfristig zu organisierende Aufrüstung, die die Ausstattung der Reichswehr mit modernen Waffen gewährleisten sollte. Wo dies möglich war, wurden mit namhaften ausländischen Waffenkonstrukteuren, wie Bofors in Schweden oder dem Ingenieurkontor für Schiffbau in den Niederlanden, moderne Waffensysteme entwickelt und erprobt. Dabei spielte auch die Zusammenarbeit mit der Roten Armee eine nicht zu unterschätzende Rolle. In der Sowjetunion erhielt die Reichswehr die Möglichkeit, mit schweren Waffen zu üben, eine Ausbildungsstätte für Panzertruppen und Piloten zu unterhalten, ja sogar Kampfflugzeuge zu produzieren. Die Rote Armee ihrerseits, die unter der ständigen Drohung eines erneuten Interventionskrieges imperialistischer Mächte stand, profitierte von den Erfahrungen deutscher Offiziere und Militärtechniker. Wollte Sowjetrussland den Anschluss an die moderne Militärtechnik nicht verpassen, so war sie auf die Zusammenarbeit mit der Reichswehr angewiesen. Das war der Sinn dieser Zusammenarbeit. Nicht mehr und nicht weniger. Im übrigen setzte man in der Reichswehr-Führung auf einen von außen zu stimulierenden Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse in Sowjetrussland. Am 10. Oktober 1926 formulierte Generalleutnant a. D. Wilhelm Groener in einer Denkschrift, man müsse zunächst die deutschen Exportmöglichkeiten in die UdSSR nutzen und ausbauen. Zugleich seien aber diejenigen politischen Kräfte zu unterstützen, die gegen die Sowjetmacht eingestellt seien. Er schlug u. a. vor, nationalistische Bewegungen in der Ukraine in ihrem Bestreben zu unterstützen, einen antikommunistischen Staat zu konstituieren. Ferner seien Vorbereitungen zu treffen, um »Freiwilligen-Verbände« von in Deutschland lebenden ukrainischen Emigranten zu bewaffnen und zu trainieren, die gegen die Bolschewiki einen Bürgerkrieg anführen sollten.

Borsigs »Statistische Gesellschaft«

Am 26. Januar 1926 wurde auf Initiative der Reichswehr-Führung und unter tätiger Mithilfe des Reichsverbandes der Deutschen Industrie (RDI) die »Statistische Gesellschaft« (Stega) gegründet, eine geheime Organisation des Heereswaffenamtes für die Aufrüstung, an deren Spitze Ernst von Borsig, Vorsitzender der Vereinigung Deutscher Arbeitergeberverbände und Präsidiumsmitglied des RDI, stand. Der Berliner Großindustrielle eignete sich auch deshalb vortrefflich für diese Aufgabe, weil er bereits während der Revolution von 1918/19 die konterrevolutionären Aktionen der Reichswehr und der Freikorps finanziell und politisch unterstützt hatte, so etwa die Garde-Kavallerie-Schützen-Division, aus deren Reihen die späteren Mörder Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts kamen. Politisch »zuverlässigen« Angestellten der Firma Borsig, die sich freiwillig zum »Dienst« bei den Todesschwadronen der Konterrevolution meldeten, wurde nicht nur großzügig »Urlaub« gewährt, sondern sie erhielten aus den Kassen des Unternehmens sogar eine »Kriegsunterstützung« gezahlt.

Als Leiter der Stega koordinierte Borsig gemeinsam mit dem Reichswehrministerium die geheimen Rüstungsprojekte. Es ging besonders darum, alle organisatorischen und technischen Voraussetzungen zu schaffen, um die gesamte Volkswirtschaft im Falle eines Krieges möglichst schnell auf dessen Erfordernisse umstellen zu können. Mit von der Partie waren »bewährte« Rüstungsproduzenten wie die Krupp-Werke, Rheinmetall, die AEG und der Siemens-Konzern. Über die Stega existieren übrigens nur wenige schriftliche Unterlagen, da ihre Aktivitäten unter größter Geheimhaltung erfolgten. Selbst die Reichsregierung erfuhr nur gelegentlich und in groben Umrissen vom Ausmaß der verschleierten Aufrüstung, damit sie im Falle entsprechender Pressemeldungen dementieren konnte, über entsprechende Informationen zu verfügen, und die Verantwortung auf die Reichswehr-Führung schieben konnte.

Ungeachtet aller Bemühungen um eine strikte Geheimhaltung kamen aber nach und nach Informationen über das verfassungs- und gesetzeswidrige Treiben der Reichswehr und der militaristischen Verbände an die Öffentlichkeit. Das linksbürgerliche Berliner Tageblatt, der sozialdemokratische Vorwärts und die Tageszeitung der KPD, die Rote Fahne, berichteten immer häufiger von aufgefundenen Waffenverstecken und über gemeinsame Übungen der Reichswehr mit militaristischen »Wehrverbänden«. Letztlich war der Chef der Heeresleitung, Generaloberst von Seeckt, nicht mehr im Amt zu halten.

Die skandalöse Teilnahme des Prinzen Wilhelm von Preußen an Reichswehrmanövern war also nur der äußere Anlass für die Entlassung Seeckts. Auf diesen folgte General Wilhelm Heye, auf Reichswehrminister Geßler ausgerechnet Generalleutnant Wilhelm Groener. Ausgetauscht wurden lediglich Personen. Die Zielsetzungen der Reichswehr-Führung, ihre Zusammenarbeit mit den militaristischen »Wehrverbänden« und die reaktionäre Gesinnung des Offizierskorps veränderten sich um keinen Deut.