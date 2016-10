Der DGB und dessen Vorsitzender wollen die Leiharbeit besser gestalten. Wichtiger wäre, sie abzuschaffen. Gespräch mit Julia Nanninga

Vertrauensleute des Mercedes-Benz-Werkes in Bremen protestierten bereits am 24. September gegen die Spaltung ihrer Belegschaft Foto: Joerg Sarbach/dpa-Bildfunk

»Leiharbeit muss weg – kein Tarifvertrag zur Leiharbeit!«, das fordern Sie von den Gewerkschaften. Am Donnerstag haben Sie eine so benannte Petition an die Bremer DGB-Vorsitzende Annette Düring übergeben. 960 Kollegen aus dem örtlichen Mercedeswerk und dem Bremer Gesamthafenbetrieb hatten unterschrieben. Warum soll der Ende 2016 auslaufende Tarifvertrag zur Leiharbeit nicht verlängert werden?

Das sogenannte Arbeitnehmerüberlassungsgesetz schreibt gleichen Lohn für gleiche Arbeit vor, auch sollen für Leiharbeiter dieselben Arbeitsbedingungen wie für andere Beschäftigte im Betrieb gelten. Allerdings gibt es eine Ausnahmeklausel: In Tarifverträgen kann anderes festgelegt werden. Und genau das ist das Problem. Es wurden weitaus schlechtere Bedingungen für die Leiharbeiter vereinbart, als sie in den Betrieben gelten würden. Das geschah, weil der DGB sich vor christlichen Gewerkschaften fürchtete, die sonst noch schlechtere Verträge abschließen würden. Aber diese Gefahr besteht nicht mehr. Es gibt also keinen Grund, wieder einen Tarifvertrag zur Leiharbeit zu unterzeichnen. Das ist aber nur der Ansatzpunkt unserer Unterschriftenkampagne. Vor allem geht es uns um folgendes: Die Gewerkschaften sollen die Leiharbeit nicht gestalten, sondern bekämpfen. Es muss um Festanstellungen für alle gerungen werden.

Sie selbst arbeiten in einem Bremer Mercedes-Werk. Welche Erfahrung hat die Belegschaft dort mit Leiharbeit gemacht?

Das spielt bei uns eine große Rolle, fast 25 Prozent der Kollegen sind Leiharbeiter. Der Lohnunterschied ist bei Mercedes weniger ein Problem als in anderen Betrieben. Aber man spürt die Mehrklassengesellschaft, die im Betrieb herrscht: Es gibt immer jemanden, der noch mal eine Stufe unter dir steht, nochmal weniger Rechte hat. Diese Kollegen melden sich dann oft freiwillig, wenn es darum geht, eine Sonderschicht zu leisten. Denn sie müssen fürchten, als Leiharbeiter einfach »abbestellt« zu werden. Und obwohl es anders sein sollte, werden die Leiharbeiter oft zu Streikbrechern. Ende 2013 ist das Thema bei uns in Bremen schon einmal hochgekocht. Da gab es hier mehrere kleinere und einen größeren Ausstand gegen Leiharbeit und Fremdvergabe.

Und diese Erfahrungen haben die Kollegen noch heute im Kopf?

In unserem Betrieb ist die Belegschaft über das Thema sehr aufgeklärt. Für die Unterschriftensammlung haben wir vor den Werktoren Listen verteilt, am Ende einer Schicht haben wir sie wieder eingesammelt. Da hat sich gezeigt, dass sehr viele gegen Leiharbeit sind. Auch die Leiharbeiter selbst. Ich sage mal: Für 99,9 Prozent von ihnen ist eine Festanstellung das Ziel.

Wie sind Sie vom Gewerkschaftsbund empfangen worden, als Sie die Petition übergaben?

Die örtliche DGB-Vorsitzende Annette Düring ist eine engagierte Gewerkschafterin, die auch für andere Meinungen offen ist. Sie hat uns freundlich empfangen und will die Unterschriften an den Bundesvorstand des Gewerkschaftsbunds weitergeben.

Aber der zeigt sich doch wenig kampfbereit. Derzeit wird über die Verlängerung des Tarifvertrags verhandelt. Und noch im Februar sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann gegenüber dieser Zeitung: »Wir wollen das Instrument Leiharbeit nicht diskreditieren.« Es diene Unternehmen dazu, Abläufe flexibler gestalten zu können.

Die Aussage ist eine Frechheit, wenn man weiß, in welcher Situation sich Leiharbeiter befinden. Sie werden von Betrieb zu Betrieb geschickt, nur um teilweise nach einer Woche Krankheit wieder abgemeldet zu werden. Für die Belegschaften bedeutet das eine Spaltung, denn es ist stets jemand im Betrieb, der für noch weniger Geld die gleiche Arbeit erledigt. Diese Haltung von Herrn Hoffmann ist aus meiner Sicht antigewerkschaftlich.

Was wollen Sie tun, um das zu ändern?

Wir sammeln auch weiter Unterschriften. Das wird zentral koordiniert von der »Arbeiter- und Gewerkschafterkonferenz gegen den Notstand der Republik«. Zum Beispiel war man schon bei den Kollegen von BMW in München tätig, bei Ford in Köln und in einigen Frankfurter Betrieben. Dabei geht es darum, mit den Arbeitern zu sprechen und sie zu organisieren. Wenn nötig, dient es auch dazu, der eigenen Gewerkschaft einen Arschtritt zu verpassen.